Διαγωνισμός 88 εκατ. για 1.000 έξυπνες κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενεργοποιώντας ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο ελέγχων στο οδικό δίκτυο μέσω αυτοματοποιημένης καταγραφής και άμεσης διαχείρισης των παραβάσεων.

Το έργο αφορά μια μικτή σύμβαση που καλύπτει το σύνολο του κύκλου ζωής του συστήματος, από την προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών. Στο επίκεντρο βρίσκονται 1.000 σταθερά συστήματα καμερών, τα οποία θα καταγράφουν παραβάσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η κίνηση σε λεωφορειολωρίδες και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Κρίσιμο στοιχείο του έργου είναι η διασύνδεση των καμερών με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδομένα θα καταλήγουν στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστίμων», επιτρέποντας την άμεση επεξεργασία των παραβάσεων και τη σταδιακή αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιβολής προστίμων.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει, πέραν του εξοπλισμού, την ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού που θα λειτουργεί στις κάμερες και στο κεντρικό σύστημα, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση και διαχείριση της πλατφόρμας. Παράλληλα, προβλέπεται λειτουργία με συμφωνημένα επίπεδα υπηρεσιών (SLA), τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών για πέντε έτη, καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας για το ίδιο διάστημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 88,11 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης, ενώ το βασικό αντικείμενο διαμορφώνεται σε 44,05 εκατ. ευρώ. Η προαίρεση, ίσης αξίας, μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά την υλοποίηση του έργου. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με μέρος των πόρων να καλύπτεται από τα έσοδα των προστίμων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι έτη από την υπογραφή της. Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 8η Ιουνίου 2026 και αποσφράγιση την επόμενη ημέρα. Οι προσφορές θα κατατεθούν για το σύνολο του έργου, χωρίς κατάτμηση, λόγω της ανάγκης ενιαίου συντονισμού, ενώ προβλέπεται δυνατότητα υπεργολαβιών υπό προϋποθέσεις.