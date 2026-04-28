Υποχρεωτική η χρήση φορτιστή USB-C για όλα τα νέα laptop

Η επέκταση της οδηγίας στους φορητούς υπολογιστές
Οι κατασκευαστές φορητών υπολογιστών είχαν λάβει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προσαρμογής σε σύγκριση με τους παραγωγούς κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών, προκειμένου να προχωρήσουν στον απαραίτητο επανασχεδιασμό των συσκευών τους. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται σε ψηφιακές κάμερες, ακουστικά, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και φορητά ηχεία. Η υποχρεωτική ενοποίηση των θυρών φόρτισης στα laptop αποτελεί το τελικό στάδιο της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκτιμήσει αρχικά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα επιφέρει εξοικονόμηση περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές σε ετήσια βάση.
Πέρα από το οικονομικό όφελος, η οδηγία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκύπτει από τους παλιούς φορτιστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απορριπτόμενοι και αχρησιμοποίητοι φορτιστές ευθύνονται για περίπου 11.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων κάθε χρόνο. Η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων φορτιστών για διαφορετικές συσκευές ενισχύει τη βιωσιμότητα και περιορίζει την ανάγκη για παραγωγή νέων εξαρτημάτων. Επιπλέον, οι νέοι κανονισμοί διασφαλίζουν ότι οι ταχύτητες φόρτισης παραμένουν ίδιες σε συμβατούς φορτιστές, ανεξάρτητα από τη μάρκα ή το μοντέλο της συσκευής.
Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους καταναλωτές
Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να αγοράζουν νέες ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς απαραίτητα να αποκτούν και νέο φορτιστή, γεγονός που περιορίζει το περιττό κόστος. Η οδηγία της ΕΕ για τον κοινό φορτιστή, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, στοχεύει στην απλοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας. Με την ενσωμάτωση των laptop στο νέο πλαίσιο, ολοκληρώνεται ένας κύκλος ρυθμίσεων που καθιστά το USB-C ως το κυρίαρχο πρότυπο σύνδεσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών αναμένεται να αλλάξει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες διαχειρίζονται τις ανάγκες τροφοδοσίας του ψηφιακού τους εξοπλισμού.