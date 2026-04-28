Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πρόσβαση τρίτων στις δυνατότητες του Android

Προτάσεις για το άνοιγμα του οικοσυστήματος Android σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ παρουσίασαν μια δέσμη μέτρων που στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι τρίτοι πάροχοι έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες δυνατότητες, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις πέραν των υπηρεσιών της Google. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της Alphabet με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον ψηφιακό ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν, η Google οφείλει να επιτρέψει σε εξωτερικές υπηρεσίες AI να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τις εφαρμογές των συσκευών και να εκτελούν εντολές των χρηστών. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν τη δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων εργασιών, όπως η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της προτιμώμενης εφαρμογής του χρήστη ή η παραγγελία φαγητού. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία διατηρεί αυτές τις δυνατότητες κυρίως για τις δικές της προτάσεις, όπως το Gemini, περιορίζοντας τη δυνατότητα των ανταγωνιστών για ενσωματωμένες εμπειρίεςτεχνητής νοημοσύνης σε tablet και κινητά.
Προτεινόμενα μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού
Μία από τις βασικές αλλαγές που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά τον τρόπο ενεργοποίησης των ψηφιακών βοηθών. Οι ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν να καθιερωθεί η χρήση προσαρμοσμένων φράσεων ενεργοποίησης για υπηρεσίες AI, επιτρέποντας στους κατόχους συσκευών Android να εκκινούν την εφαρμογή της επιλογής τους με μια φωνητική εντολή (wake word). Η Teresa Ribera, επικεφαλής της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, ανέφερε ότι τα μέτρα αυτά θα προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους πολίτες, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία από μια ευρεία γκάμα παρόχων τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων που δέχονται οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρά τις επικρίσεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον για στοχοποίηση αμερικανικών επιχειρήσεων, η ΕΕ συνεχίζει την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές αγορές με σταθερά βήματα. Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε κεντρικό πεδίο ανταγωνισμού, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώκει να αποτρέψει τη δημιουργία κλειστών οικοσυστημάτων που δυσχεραίνουν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά.
Αντιδράσεις της Google και χρονοδιάγραμμα των ερευνών
Από την πλευρά της, η Google εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τις προτάσεις των Βρυξελλών. Η Clare Kelly, ανώτερη νομική σύμβουλος της εταιρείας για θέματα ανταγωνισμού, χαρακτήρισε την παρέμβαση αδικαιολόγητη, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να δημιουργήσει κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι υφιστάμενες ενσωματωμένες λειτουργίες προστατεύουν τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών και ότι οι επιβαλλόμενες αλλαγές ενδέχεται να υπονομεύσουν την κρίσιμη ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android.
Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την τελική μορφή των μέτρων, καθώς η Επιτροπή προβλέπει δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 13 Μαΐου 2026. Εάν η Google δεν συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, η οποία συνοδεύεται από την απειλή σημαντικών οικονομικών κυρώσεων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει πρόστιμα ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης κατά το παρελθόν.