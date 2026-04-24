Προειδοποιήσεις Nokia για φυγή επενδύσεων AI από την Ευρώπη

Τον κίνδυνο σοβαρής υστέρησης της Ευρώπης στην κατασκευή data centres AI υπογράμμισε ο Justin Hotard. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nokia, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι η Γηραιά ήπειρος στερείται των απαραίτητων υποδομών και δεν επενδύει επαρκώς ώστε να αποτρέψει τη μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων AI προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Παρά το γεγονός ότι οι κολοσσοί της τεχνολογίας αναμένεται να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, η Ευρώπη παραμένει πίσω λόγω των ρυθμιστικών και ενεργειακών περιορισμών που δυσχεραίνουν την ταχεία κλιμάκωση.
Ο Hotard αναγνώρισε μεν τη σημασία πρωτοβουλιών όπως η δημιουργία gigafactories AI από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο ρυθμός των επενδύσεων είναι ικανοποιητικός. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της φινλανδικής εταιρείας, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά απαιτείται ισχυρή συνδεσιμότητα των δικτύων και σημαντική αύξηση στη διαθεσιμότητα χωρητικότητας data centres σε ολόκληρη την ήπειρο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθεί ραγδαία τα επόμενα έτη.
Οι προκλήσεις των ευρωπαϊκών επενδύσεων AI
Η κατανάλωση ρεύματος από τα κέντρα δεδομένων αντιστοιχεί ήδη στο 3% της συνολικής ζήτησης στην Ευρώπη, με τις προβλέψεις να δείχνουν εκρηκτική άνοδο λόγω των απαιτήσεων του AI. Ήδη από τις αρχές του έτους, η Amazon επισήμανε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις συνδέσεις με τα ηλεκτρικά δίκτυα αποτελούν τροχοπέδη για τα σχέδια επέκτασής της. Ο Hotard σημείωσε ότι χωρίς την απαραίτητη ενέργεια, είναι αδύνατο να υποστηριχθεί η επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας που απαιτούν οι σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Η Nokia, η οποία έχει μετασχηματιστεί από κατασκευαστής τηλεφώνων σε ηγέτη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αντλεί πλέον το 8% των εσόδων της από τις δραστηριότητες AI και cloud. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά στόχος θα αναπτύσσεται με ρυθμό 27% ετησίως μέχρι το 2028. Η στρατηγική στροφή της εταιρείας στην παροχή υποδομών για τη χρήση των εξελιγμένων AI agents και cloud υπηρεσιών αποτελεί πλέον τον κεντρικό πυλώνα της κερδοφορίας της για το τρέχον έτος.
Η στροφή της Nokia στις υπηρεσίες AI
Ο Justin Hotard, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Nokia προερχόμενος από την Intel, υπενθύμισε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν οι υποδομές δεν ακολουθούν την καινοτομία. Προειδοποίησε ότι εάν δεν δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, οι προγραμματιστές και οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν έδαφος εκεί όπου οι πόροι είναι διαθέσιμοι. Αυτή τη στιγμή, η πλειονότητα των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται εκτός Ευρώπης, ενισχύοντας την κυριαρχία ΗΠΑ και Κίνας στον παγκόσμιο τεχλογικό χάρτη.
Η ανάγκη για άμεση δράση είναι επιτακτική, καθώς η παγκόσμια αγορά AI κινείται με ταχύτητες που η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία δυσκολεύεται να παρακολουθήσει. Η Nokia συνεχίζει να πιέζει για εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, θεωρώντας ότι η συνδεσιμότητα είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Αν δεν υπάρξει άμεση κινητοποίηση κεφαλαίων, η Ευρώπη κινδυνεύει να μετατραπεί σε απλό καταναλωτή τεχνολογιών που θα αναπτύσσονται σε άλλες ηπείρους στο μέλλον.