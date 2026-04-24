Η Amazon και η Anthropic ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Από το 2023, η Amazon και η Anthropic συνεργάζονται για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) σε διάφορους κλάδους, διευκολύνοντας τους πελάτες να δημιουργούν, να αναπτύσσουν και να επεκτείνουν εφαρμογές AI που επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Σήμερα, πάνω από 100.000 πελάτες χρησιμοποιούν τα μοντέλα Claude της Anthropic μέσω της AWS, γεγονός που τα καθιστά από τα πιο δημοφιλή στο Amazon Bedrock. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες διευρύνουν τα όρια των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, συνεργαζόμενες στο Project Rainier—ένα από τα μεγαλύτερα υπολογιστικά clusters τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως—και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην έρευνα και ανάπτυξη AI.

Σε συνέχεια αυτής της επιτυχημένης πορείας, η Amazon και η Anthropic ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, με την Anthropic να δεσμεύεται να επενδύσει πάνω από 100 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία σε τεχνολογίες της AWS. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει τις τρέχουσες και τις επόμενες γενιές των Trainium (custom chips της Amazon), καθώς και δεκάδες εκατομμύρια πυρήνες Graviton (ευρέως χρησιμοποιούμενοι επεξεργαστές CPU της Amazon), με στόχο υψηλή απόδοση σε σχέση με το κόστος. καθώς και ισχυρά συστήματα Trainium3 που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο έτος. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει και σημαντική επέκταση της διεθνούς υπολογιστικής υποδομής (inference) σε Ασία και Ευρώπη, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια πελατειακή βάση του Claude.

Συνολικά, η συμφωνία περιλαμβάνει τις εκδόσεις Trainium2, Trainium3 και Trainium4, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης μελλοντικών εκδόσεων του Trainium, καθώς αυτές θα γίνονται διαθέσιμες. Η Anthropic χρησιμοποιεί ήδη τα AWS Trainium και Graviton για να προσφέρει υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα κόστους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της με την κλίμακα, την οικονομία και την ασφάλεια που προσφέρει η AWS. Τόσο τα Trainium όσο και τα Graviton χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 100.000 πελάτες το καθένα, ενώ το Amazon Bedrock εκτελεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των υπολογισμών του πάνω σε Trainium.

Επιπλέον, οι πελάτες της AWS θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη πλατφόρμα Claude της Anthropic απευθείας μέσα από το περιβάλλον της AWS. Επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιούν τις δυνατότητές της μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον στοιχεία σύνδεσης, συμβάσεις ή ξεχωριστές διαδικασίες χρέωσης.

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης που ήδη διαθέτουν στην AWS, διευκολύνοντας την άμεση αξιοποίηση της πλατφόρμας Claude. Είτε επιλέξουν το Claude Platform στο AWS είτε το Claude μέσω του Amazon Bedrock, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ώστε να προσφέρουν στους πελάτες την επιλογή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η Amazon θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Anthropic, με δυνατότητα επιπλέον επένδυσης έως και 20 δισ. δολαρίων στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων εμπορικών στόχων. Το ποσό αυτό προστίθεται στα 8 δισ. δολάρια που έχει ήδη επενδύσει η Amazon στην Anthropic.

«Τα εξειδικευμένα chips τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουμε προσφέρουν υψηλές επιδόσεις με σημαντικά χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες, γι’ αυτό και γνωρίζουν τόσο μεγάλη ζήτηση», δήλωσε ο Andy Jassy, Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon. «Η δέσμευση της Anthropic να χρησιμοποιεί τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) στο AWS Trainium για την επόμενη δεκαετία αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχουμε πετύχει μαζί στον τομέα των εξειδικευμένων chips, καθώς συνεχίζουμε να προσφέρουμε την τεχνολογία και τις υποδομές που χρειάζονται οι πελάτες μας για να αναπτύσσουν εφαρμογές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.»

«Οι χρήστες μάς λένε ότι το Claude γίνεται όλο και πιο απαραίτητο στον τρόπο που εργάζονται και χρειάζεται να αναπτύξουμε τις κατάλληλες υποδομές για να ανταποκριθούμε στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση», δήλωσε ο Dario Amodei, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic. «Η συνεργασία μας με την Amazon θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να προχωράμε την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα φέρνουμε το Claude στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 100.000 που δραστηριοποιούνται στην AWS.»