AI Concierge: η νέα υπηρεσία της Vodafone που έρχεται και στην ελληνική αγορά

Με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ο Όμιλος Vodafone προχωρά στο λανσάρισμα της υπηρεσίας Vodafone Business AI Concierge, η οποία αναμένεται να διατεθεί και στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική θυγατρική του Ομίλου εξετάζει την υλοποίηση σχετικού πιλοτικού προγράμματος, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη λύση, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη Google Cloud και βασίζεται στην πλατφόρμα Gemini, λειτουργεί ως πολυτροπικός πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας φωνή και δεδομένα. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη διαχείριση βασικών λειτουργιών εξυπηρέτησης, όπως η απάντηση σε ερωτήματα πελατών και ο προγραμματισμός ραντεβού, αξιοποιώντας τη χαμηλή καθυστέρηση των δικτύων της Vodafone για πιο φυσική αλληλεπίδραση.

Η υπηρεσία έχει προγραμματιστεί να διατεθεί αρχικά στη Γερμανία, με βάση τα αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη συγκεκριμένη αγορά και στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εντός του έτους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μέσω της αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, το AI Concierge φιλοδοξεί να επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διατηρούν συνεχή παρουσία απέναντι στους πελάτες τους, ακόμη και εκτός ωραρίου, απελευθερώνοντας πόρους για δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, η Vodafone ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενσωματώνοντας λύσεις που συνδυάζουν την ανάλυση απειλών της Google με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των επιχειρήσεων απέναντι σε ολοένα και πιο σύνθετες κυβερνοαπειλές, δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

Όπως ανέφερε ο Fanan Henriques, Διευθυντής Επιχειρηματικών Προϊόντων και Διεθνών Επιχειρήσεων της Vodafone, η εταιρεία επιδιώκει να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη «πρακτικό εργαλείο καθημερινής χρήσης για τις επιχειρήσεις, χωρίς πολυπλοκότητα ή αυξημένο ρίσκο», μέσα από τον συνδυασμό δικτύου, υποστήριξης και τεχνογνωσίας της Google.

Από την πλευρά του, ο Oliver Parker, αντιπρόεδρος παγκόσμιας γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στο Google Cloud, σημείωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν συχνά πίσω στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τη Vodafone στοχεύει στη γεφύρωση αυτού του κενού μέσω της διάθεσης προηγμένων εργαλείων AI και ασφάλειας σε ευρύτερη κλίμακα.