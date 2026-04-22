Η ελληνική ομάδα στην κορυφή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Skills Upload Jr του Ιδρύματος Vodafone

Η νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού Generation Next με τη λύση CALMify AI κατέκτησε την πρώτη θέση και εκτός συνόρων, στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge (SUJ) 2026, και κέρδισε ένα ταξίδι εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Λονδίνο για όλα τα μέλη της.

Οι μαθήτριες Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό, από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά Κρήτης, ανέπτυξαν μια «έξυπνη» συσκευή με στόχο να υποστηρίξει την συναισθηματική ισορροπία των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης. Συγκεκριμένα, με συνδυασμό AI κάμερας, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και 3D σχεδιασμού, το CALMify AI δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του στρες.

Η ομάδα συμμετείχε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge μαζί με τις αντίστοιχες νικήτριες ομάδες των εθνικών διαγωνισμών άλλων πέντε χωρών (Αλβανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία), οι οποίες αξιολογήθηκαν από μία διεθνή επιτροπή. Κατά την διάρκεια προετοιμασίας όλων των μαθητών και των μαθητριών στον Διαγωνισμό του Skills Upload Jr, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ειδικά σχεδιασμένα workshops για την ενδυνάμωση της παρουσίασης και του βίντεο της πρότασής τους.

Η Lisa Felton, Managing Director του Vodafone Foundation, δήλωσε: «Το Skills Upload Jr Challenge δείχνει ότι οι νέοι δεν επηρεάζονται απλώς από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά τον διαμορφώνουν ενεργά. Οι ιδέες τους αντανακλούν τα θέματα που παρατηρήσαμε στην έρευνά μας, στις σχολικές αίθουσες και στα σπίτια μας. Είναι ζωτικής σημασίας να ακούμε, να μαθαίνουμε και να συμπεριλαμβάνουμε τους νέους όταν πρόκειται για την βελτίωση της ψηφιακής τους ευημερίας. Όπως αποδεικνύει αυτός ο διαγωνισμός, οι νέοι μπορούν να προτείνουν λύσεις για τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν.»

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε το www.vodafonegenerationnext.gr και για τις νικήτριες ομάδες του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού το skillsuploadjr.eu/sujChallenge.