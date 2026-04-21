Motorola και OPPO έρχονται στη Vodafone

Η Vodafone ενισχύει την προϊοντική της γκάμα με δύο ισχυρούς κατασκευαστές smartphones, την Motorola και την OPPO, με στόχο να προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.

Οι νέες συσκευές smartphone, moto g, της Motorola ξεχωρίζουν για την απλότητα στη χρήση και τη σταθερή απόδοση, με την εταιρεία να διατηρεί διαχρονικά ισχυρή φήμη αξιοπιστίας και ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής. Αντίστοιχα, οι συσκευές της OPPO δίνουν έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό και την καινοτομία, με την εταιρεία να συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές διεθνώς.

Ενδεικτικά, ορισμένες συσκευές των δύο κατασκευαστών που είναι διαθέσιμες:

Motorola moto g06 4G 64GB: από 109€ ή 3,03€/μήνα

Motorola moto g86 5G 256GB: από 279€ ή 7,75€/μήνα

Motorola moto g77 5G 256GB: από 329€ ή 9,14€/μήνα

OPPO A6x 4G 128GB: από 149€ ή 4,14€/μήνα

OPPO A6x 5G 128GB: από 199€ ή 5,53€/μήνα

OPPO A6 Pro 5G 256GB: από 299€ ή 8,31€/μήνα

Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφτούν ένα κατάστημα Vodafone για να ανακαλύψουν από κοντά όλες τις νέες συσκευές, ή να μάθουν περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους στο e-shop του Vodafone.gr. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να τις αποκτήσουν με έως 36 άτοκες δόσεις, μέσω της ανανεωμένης υπηρεσίας Vodafone Flex, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.