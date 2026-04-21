Enterprise Greece και Invest Cyprus ανανεώνουν το μνημόνιο συνεργασίας τους

Η Ελληνικη Εταιρεια Επενδυσεων Και Εξωτερικου Εμποριου Α.Ε. (Enterprise Greece) και ο Κυπριακος Οργανισμος Προωθησης Επενδυσεων (Invest Cyprus), υπέγραψαν την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους στους τομείς των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κύριος Δημήτρης Σκάλκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, κύριος Μάριος Ταννούσης.

Η ανανέωση του Μνημονίου διαμορφώνει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφόρησης και τεχνογνωσίας το οποίο ενισχύει τη διασύνδεση των επιχειρηματικών και επενδυτικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών και υποστηρίζει κοινές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας και της Κύπρου ως ελκυστικών επιχειρηματικών και επενδυτικών προορισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η τεχνολογία, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η υγεία, αλλά και σε δράσεις όπως η ανταλλαγή επιχειρηματικών και επενδυτικών αποστολών, η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων.

Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν διαχρονικά ισχυρές, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο οικονομικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Κύπρου, ενώ η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για επενδύσεις, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ της Enterprise Greece και του Invest Cyprus αντανακλά τη στρατηγική εγγύτητα Ελλάδας και Κύπρου και αναδεικνύει τη δυναμική για ακόμη στενότερη οικονομική και επενδυτική σύμπραξη προς αμοιβαίο όφελος.