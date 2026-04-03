Η Vodafone ζητά ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Joakim Reiter, επικεφαλής εξωτερικών και εταιρικών υποθέσεων του ομίλου Vodafone, εξέφρασε ανησυχίες για τον ρυθμιστικό κατακερματισμό που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άρθρο του στο Politico επεσήμανε ότι, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες προωθούν το μήνυμα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παραμένει δέσμιος 27 διαφορετικών εθνικών κανόνων. Αυτή η ασυμφωνία, όπως σημείωσε, εμποδίζει τις οικονομικές φιλοδοξίες της περιοχής και την ικανότητά της να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα μιας ενιαίας αγοράς. Η Vodafone υποστηρίζει ότι οι τρέχουσες πρακτικές περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα έναντι διεθνών οικονομικών δυνάμεων που λειτουργούν υπό ενιαία καθεστώτα.
Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί το «αρτηριακό σύστημα» μιας σύγχρονης οικονομίας, μεταφέροντας το απαραίτητο οξυγόνο για την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Χωρίς προηγμένα και ασφαλή δίκτυα, οι στόχοι για την AI, τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό και την αμυντική ετοιμότητα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Ο Reiter προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή οικονομική πρόοδος περιορίζεται από τον ρυθμό του πιο αργού μέλους, ενώ η ασφάλεια της ηπείρου εκτίθεται από τις αδυναμίες των λιγότερο ανθεκτικών υποδομών. Η κατάσταση αυτή απαιτεί αλλαγή πλεύσης, ώστε οι τηλεπικοινωνίες να αντιμετωπιστούν ως στρατηγικός πυλώνας αντίστοιχος με την ενέργεια.
Η ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών
Σχετικά με το Digital Networks Act (DNA), η Vodafone εκτιμά ότι το αρχικό προσχέδιο που παρουσιάστηκε πρόσφατα παραμένει αποσπασματικό. Το στέλεχος του ομίλου ζήτησε την επανεκκίνηση του πλαισίου ώστε να ενθαρρύνεται η καινοτομία αντί να διατηρούνται τα δίκτυα σε ρυθμιστικά μοντέλα του παρελθόντος. Μια κεντρική πρόταση αφορά την εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης στις διασυνοριακές λειτουργίες τηλεπικοινωνιών, ειδικά για τις επιχειρηματικές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο θα μείωνε το διοικητικό βάρος της συμμόρφωσης με πολλαπλά εθνικά καθεστώτα, επιτρέποντας στις εταιρείες να επικεντρωθούν στην επέκταση των υποδομών τους και στην παροχή εξελιγμένων ψηφιακών λύσεων.
Η ανάγκη για μείωση του κόστους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη αποτελεί βασικό αίτημα της Vodafone προς τους ρυθμιστές. Η εταιρεία προτείνει την επιτάχυνση της απόσυρσης των δικτύων χαλκού σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμες οι οπτικές ίνες, καθώς και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ραδιοφάσματος. Τα στοιχεία του ομίλου δείχνουν ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας στην εγκατάσταση του 5G standalone. Αυτή η καθυστέρηση έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, οι οποίες απαιτούν υψηλές ταχύτητες και χαμηλή απόκριση για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε μεγάλη κλίμακα.
Το ψηφιακό χάσμα και οι προτάσεις μεταρρύθμισης
Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο όμιλος εκφράζει επιφυλάξεις για την τρέχουσα διατύπωση του Cybersecurity Act, θεωρώντας ότι περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Reiter υποστήριξε ότι οι πολιτικές ασφαλείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επενδυτικές και τεχνολογικές δυνατότητες της αγοράς. Μια προσέγγιση βασισμένη στην επικινδυνότητα, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τους κύκλους ζωής του εξοπλισμού, κρίνεται καταλληλότερη. Με αυτόν τον τρόπο, οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να εξαντλούνται τα κεφάλαια που προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των χρηστών στις ψηφιακές υποδομές.
Η πολιτική συγχωνεύσεων αποτελεί σημείο τριβής, καθώς οι υφιστάμενοι κανόνες εστιάζουν στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των τιμών στους καταναλωτές. Η Vodafone υποστηρίζει ότι αυτή η προσέγγιση δεν αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων ως κύριο μοχλό ευημερίας σε δυναμικές αγορές. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής ανταγωνισμού κρίνεται απαραίτητη ώστε να επιτρέπεται η ενοποίηση σε εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας παρόχους με το απαραίτητο μέγεθος για σταθερές επενδύσεις. Μόνο μέσω της επίτευξης κλίμακας μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας την ανθεκτικότητα και την ποιότητα υπηρεσιών που απαιτεί η σύγχρονη ψηφιακή οικονομία.
Η ασφάλεια δικτύων και οι επενδυτικές προκλήσεις
Στο πρόσφατο MWC26 Barcelona, στελέχη άλλων παρόχων, όπως ο Timotheus Hoettges της Deutsche Telekom και ο Marc Murtra της Telefonica, εξέφρασαν παρόμοιες θέσεις. Τόνισαν ότι οι φιλοδοξίες για την ευρωπαϊκή κυριαρχία ενδέχεται να περιοριστούν από το τρέχον ρυθμιστικό περιβάλλον. Οι πάροχοι ζητούν επίσης οικονομική συμμετοχή από τις μεγάλες εταιρείες περιεχομένου, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της χωρητικότητας των δικτύων. Η σύγκλιση των απόψεων αυτών αναδεικνύει την ανάγκη για μια ενιαία πολιτική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τις τηλεπικοινωνίες ως ενιαίο σύνολο και όχι ως μεμονωμένες εθνικές αγορές με διαφορετικές προτεραιότητες.
Η τελική επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτική και θα καθορίσει την πορεία της ηπείρου για την επόμενη δεκαετία. Ο Reiter κατέληξε ότι η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς ή να αποδεχθεί τη συνεχιζόμενη στασιμότητα. Ο συνδυασμός της μεταρρύθμισης του DNA, της ευθυγράμμισης των κανόνων κυβερνοασφάλειας και της διευκόλυνσης των επενδύσεων αποτελεί τον δρόμο για την ψηφιακή αυτονομία. Το διακύβευμα της τρέχουσας εντολής είναι αν η Ευρώπη θα οικοδομήσει τις υποδομές στις οποίες βασίζεται η ασφάλεια, η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών.