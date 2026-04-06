Megasoft: μία ακόμη πράξη φροντίδας

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας, εξαφάνισης, με προβλήματα υγείας ή σε κατάσταση φτώχειας, αναλαμβάνοντας δράση μέσα από την πρόληψη, την παρέμβαση και τη θεραπεία.

Το έργο του οργανισμού είναι διαχρονικό και αξιέπαινο, με συνεχείς πρωτοβουλίες και σημαντικά εργαλεία, όπως η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και το Chat 1056, την υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ουσιαστικές συνέργειες που προσφέρουν λύσεις, προστασία και φροντίδα σε κάθε παιδί που διατρέχει κίνδυνο, στηριζόμενο αποκλειστικά στις χορηγίες των επιχειρήσεων καθώς και στις δωρεές των ιδιωτών.

Η Megasoft βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στα παιδιά, υλοποιώντας δράσεις αφιερωμένες στη φροντίδα, τη στήριξη και την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του τμήματος Marketing βρέθηκαν για ακόμη μία φορά κοντά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα στο σπίτι του στο Μοσχάτο.

Η εταιρεία ανέλαβε να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του σπιτιού, προχωρώντας στην προμήθεια όλων των απαραίτητων ειδών για την καθημερινή διατροφή, την υγιεινή και τη φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί.

Τα στελέχη της Megasoft που επισκέφθηκαν το σπίτι στο Μοσχάτο είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και τα στηρίζουν σε κάθε τους βήμα. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για την καθημερινότητα, τις δράσεις και τις δραστηριότητες του σπιτιού, που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σταθερού και φροντισμένου περιβάλλοντος.

Η κίνηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Megasoft πραγματοποιήθηκε, όπως πάντα, με σεβασμό και διακριτικότητα, αναγνωρίζοντας τη διαρκή ανάγκη για στήριξη, ασφάλεια και φροντίδα. Για τη Megasoft, η προσφορά δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μια σταθερή δέσμευση. Για τον λόγο αυτόν, θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες δράσεις, παραμένοντας δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη.