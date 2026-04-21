Tim Hottges: υποδομές, AI και 6G στον σχεδιασμό της Deutsche Telekom

Στη στρατηγική της Deutsche Telekom (βασικός μέτοχος του ΟΤΕ) για την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας τις υποδομές και τις επόμενες τεχνολογίες αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Tim Höttges, στο πλαίσιο της βιομηχανικής έκθεσης Hannover Messe στο Ανόβερο της Γερμανίας

Στην κεντρική του ομιλία κατά την έναρξη της έκθεσης, ο κ. Höttges υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη ισχυρών υποδομών, σημειώνοντας ότι η Deutsche Telekom επενδύει σε ασφαλή δίκτυα, ανεξάρτητα κέντρα δεδομένων και υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, «η πρόοδος συμβαίνει εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη και η κυριαρχία συνδυάζονται».

Ο επικεφαλής της Deutsche Telekom αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της Γερμανίας και της Ευρώπης στον τομέα της λεγόμενης «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης», δηλαδή της εφαρμογής της σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ηγετικό ρόλο. Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν τις κατάλληλες εφαρμογές και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στο ανθρώπινο δυναμικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσίασε την προσέγγιση της εταιρείας γύρω από την «κυριαρχία» στα ψηφιακά συστήματα, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέγουν διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τη χρήση. Όπως ανέφερε, η Deutsche Telekom προσφέρει λύσεις που καλύπτουν την κυριαρχία δεδομένων, την επιχειρησιακή κυριαρχία και την τεχνολογική κυριαρχία, επιτρέποντας συνδυασμό υπηρεσιών και συνεργατών με ευελιξία.

Αναφορά έγινε και στις επενδύσεις της DT στη Γερμανία, οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 6 δισ. ευρώ ετησίως, με έμφαση σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής τηλεφωνίας και κέντρα δεδομένων. Παράλληλα, ο κ. Höttges παρουσίασε το έργο «AI Factory» στο Μόναχο, που υλοποιείται σε συνεργασία με Nvidia, SAP και Siemens και αφορά την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τεχνολογίες επόμενης γενιάς, σημειώνοντας ότι η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη του 6G, το οποίο, όπως εκτίμησε, θα ανοίξει νέες δυνατότητες, ιδίως για βιομηχανικές εφαρμογές, επιτρέποντας στα δίκτυα να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα.