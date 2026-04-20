Weekly Telecom: Στρατηγική θωράκιση στον βυθό – Νέα ηγεσία στη Cisco χωρίς ρίσκο!

Μια σημαντική αλλαγή σκυτάλης έλαβε χώρα, με την Cisco να ανακοινώνει τον Παναγιώτη Γκολέμη στη θέση του γενικού διευθυντή για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ◆ Ο πολύπειρος μάνατζερ -σαρξ εκ της σαρκός της εταιρείας- αναλαμβάνει να ενισχύσει το αποτύπωμα της Cisco στην περιοχή, ενώ ο Αντώνης Τσιμπούκης αναλαμβάνει, ως Managing Director, την διοίκηση της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που ήταν αναμενόμενο εδώ και καιρό ◆ Συγχαρητήρια για το εντυπωσιακό «switch» στις νέες θέσεις. Είναι βέβαιο ότι θα κάνουν «route» τις ομάδες τους σε νέες επιτυχίες και… upgrade στο bandwidth της ηγεσίας! ◆ Την ίδια στιγμή, οι υποδομές της χώρας αποκτούν ξεκάθαρα διεθνή προσανατολισμό, με την Grid Telecom να κάνει ένα στρατηγικό βήμα και να εντάσσεται στη διεθνή ένωση SubOptic καθώς και στην επιτροπή ICPC.

