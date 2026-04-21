Η Amazon επενδύει επιπλέον 25 δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic

Τη διάθεση πρόσθετων κεφαλαίων προς την Anthropic επισφράγισε η Amazon. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συμφωνίας για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας κεφάλαια ύψους 25 δισεκατομμυρίων στα 8 δισεκατομμύρια που έχουν ήδη επενδυθεί κατά τα προηγούμενα έτη. Η Anthropic, από την πλευρά της, ανακοίνωσε μια συνολική δέσμευση εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρήση των τεχνολογιών της Amazon Web Services (AWS) κατά την επόμενη δεκαετία. Η αρχική καταβολή ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα υπόλοιπα 20 δισεκατομμύρια να εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων εμπορικών στόχων.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η τρέχουσα αποτίμηση της Anthropic αγγίζει πλέον τα 380 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της generative AI. Η επένδυση αυτή πραγματοποιείται μόλις δύο μήνες μετά την αντίστοιχη τοποθέτηση της Amazon στην OpenAI, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια του τεχνολογικού κολοσσού να ελέγξει την επίτευξη συγκεκριμένων εμπορικών οροσήμων στην αγορά. Η Anthropic σκοπεύει να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσει την αυξημένη πίεση στις υποδομές της, η οποία οφείλεται στη ραγδαία άνοδο της καταναλωτικής χρήσης των μοντέλων Claude παγκοσμίως, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα των συστημάτων της.
Επένδυση μαμούθ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η χρήση των εξειδικευμένων επεξεργαστών Trainium της Amazon για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων Claude. Η Anthropic δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τις παρούσες και μελλοντικές γενιές των τσιπ Trainium2, Trainium3 και Trainium4, εξασφαλίζοντας περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπολογιστική ισχύ. Ο CEO της Amazon, Andy Jassy, δήλωσε στο Davos ότι η συνεργασία αυτή αναδεικνύει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο custom silicon, προσφέροντας την απαραίτητη εκπαίδευση των μοντέλων Claude AI στις επιχειρήσεις. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στην Anthropic να μειώσει το κόστος εκπαίδευσης, παραμένοντας ανταγωνιστική απέναντι σε άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου.
Παράλληλα, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στο Project Rainier, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα υπολογιστικά clusters παγκοσμίως για την τεχνητή νοημοσύνη. Με τη χρήση σχεδόν μισού εκατομμυρίου τσιπ Trainium2, το εν λόγω σύστημα προσφέρει τα μεγαλύτερα compute clusters παγκοσμίως για την ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών. Η Anthropic στοχεύει στην εξασφάλιση συνολικής χωρητικότητας 5 gigawatts μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, επιδιώκοντας να διατηρήσει την απόδοση των υπηρεσιών της σε κορυφαίο επίπεδο. Η υποδομή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μελλοντικών εκδόσεων του Claude, καθιστώντας τα μοντέλα πιο έξυπνα και ακριβή μέσω της τεράστιας υπολογιστικής ισχύος που διατίθεται.
Στρατηγική κυριαρχία μέσω των επεξεργαστών Trainium
Τα οικονομικά δεδομένα της Anthropic ενισχύουν τη θέση της ως κύριου ανταγωνιστή στην αγορά, με τα ετήσια έσοδα να ξεπερνούν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Παρά τη στενή σχέση με την AWS, η εταιρεία διατηρεί τη στρατηγική των πολλαπλών παρόχων cloud, έχοντας εξασφαλίσει συμφωνίες και με τη Microsoft και την Google πρόσφατα. Ωστόσο, η Amazon παραμένει ο πρωταρχικός συνεργάτης εκπαίδευσης, καθώς η ζήτηση για custom chips παραμένει υψηλή διεθνώς, οδηγώντας στην οικοδόμηση της απαραίτητης AI capacity σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση επιτρέπει στην Anthropic να διασφαλίζει πόρους από διαφορετικές πηγές, ενώ παραμένει βαθιά ενσωματωμένη στο οικοσύστημα της Amazon.
Η ενοποίηση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται με τη διάθεση της πλατφόρμας Claude απευθείας μέσω του λογαριασμού AWS των πελατών για μέγιστη ευκολία. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να διαχειρίζονται τις εφαρμογές τους στο περιβάλλον της πλατφόρμας AWS, χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα εργαλεία ελέγχου και ασφάλειας που ήδη διαθέτουν. Η στενή συνεργασία με την Annapurna Labs για τον σχεδιασμό νέων επεξεργαστών διατηρεί την τεχνολογική υπεροχή των δύο εταιρειών, τοποθετώντας τις στην αιχμή της τεχνολογίας για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε Ευρώπη και Ασία. Η δυνατότητα πρόσβασης στα μοντέλα μέσω του Amazon Bedrock ενισχύει την υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από χιλιάδες οργανισμούς παγκοσμίως.