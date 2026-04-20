Την άμεση νομοθετική ρύθμιση της agentic AI ζητούν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να θωρακιστούν οι εθνικές οικονομίες και τα προσωπικά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Berkman Klein Center, οι ειδικοί τόνισαν ότι οι δυνατότητες των αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται ραγδαία, προσφέροντας νέα εργαλεία τόσο στους αμυνόμενους όσο και στους κυβερνοεγκληματίες. Η ανάγκη για κυβερνητική παρέμβαση κρίνεται πλέον ως κατεπείγουσα, καθώς η τεχνολογική πρόοδος ξεπερνά τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου και την παραδοσιακή νομοθεσία.
Οι κυβερνοεπιθέσεις σε εφαρμογές λογισμικού που απευθύνονται στο κοινό σημείωσαν άνοδο της τάξης του 44% το 2026, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IBM. Η τάση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση μοντέλων AI από κακόβουλους δρώντες για τον αυτόματο εντοπισμό αδυναμιών σε κρίσιμους πηγαίους κώδικες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραβίαση των συστημάτων της Anthropic τον περασμένο Νοέμβριο, όπου οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να εκθέσουν την εσωτερική λειτουργία του βοηθού Claude Code. Η ανισορροπία παραμένει κρίσιμη, καθώς οι επιτιθέμενοι αρκούνται σε μία μόνο επιτυχία.
Επιτακτική ανάγκη για νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
Οι επιθέσεις phishing έχουν εξελιχθεί ανησυχητικά τους τελευταίους μήνες, με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να εξαλείφουν τα παραδοσιακά σημάδια απάτης, όπως τα ορθογραφικά σφάλματα. Ο Robert Knake, πρώην αναπληρωτής εθνικός διευθυντής κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ, σημειώνει ότι τα μηνύματα είναι πλέον απόλυτα πειστικά και στερούνται των παλαιότερων αναγνωρίσιμων αδυναμιών. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η ομοσπονδιακή αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα πρόληψης από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η πρόταση για τη δημιουργία ενός «safe harbor» θα μπορούσε να απαλλάξει τις εταιρείες από την ευθύνη, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών ασφαλείας.
Η πρόκληση της ρύθμισης παραμένει σύνθετη λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης των απειλών, όπως εξηγεί ο καθηγητής James Mickens. Ενώ κολοσσοί όπως η Microsoft και η Amazon διαθέτουν εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας εδώ και δεκαετίες, η AI μεταβάλλει ριζικά το υπάρχον μοντέλο. Πλέον, εξωτερικοί δρώντες μπορούν να στέλνουν εντολές σε κώδικα που εκτελείται σε κέντρα δεδομένων, προσπαθώντας να τον εξαπατήσουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής μέτρων ασφαλείας θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με σαφείς κανόνες για το υλικό και το λογισμικό.
Προκλήσεις στην απόδοση ευθυνών και αντιποίνων
Η απογραφή όλου του κώδικα που εκτελείται σε έναν οργανισμό αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο στην πράξη, σύμφωνα με την Josephine Wolff του Πανεπιστημίου Tufts. Η γνώση των ευπαθειών είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση κρίσεων, όμως η υλοποίηση της καταγραφής αποδεικνύεται περίπλοκη για πολλές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι ειδικοί απορρίπτουν κατηγορηματικά την ιδέα του «hacking back» από πληγείσες εταιρείες, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε χάος. Η ανάμειξη ιδιωτών σε επιθετικές ενέργειες θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις αντί αποκλιμάκωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο νομικούς κινδύνους.
Ο κίνδυνος εμφάνισης αυτόνομων ψηφιακών τιμωρών ενισχύεται από την πιθανότητα χρήσης agentic firewalls που θα απαντούν επιθετικά σε πραγματικό χρόνο. Ο Mickens παρομοιάζει αυτό το σενάριο με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας στα χρηματιστήρια, όπου αλγόριθμοι αντιδρούν ακαριαία ο ένας στον άλλον χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας τέτοιος κόσμος θα ήταν εξαιρετικά ασταθής, καθώς οι αυτοματοποιημένες συγκρούσεις στον κυβερνοχώρο δεν επιτρέπουν τον έλεγχο των συνεπειών. Η ανάθεση της αυτοάμυνας σε αλγορίθμους θεωρείται επικίνδυνη, όπως ακριβώς θα ήταν και η νομιμοποίηση της αυτοδικίας στον φυσικό κόσμο από ιδιωτικούς φορείς.
Ψηφιακή ταυτότητα και το μέλλον της AI
Η καθιέρωση αξιόπιστων ψηφιακών ταυτοτήτων προτείνεται ως μια πιθανή λύση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο έναντι των απατών AI. Ο Knake υποστηρίζει ότι η βεβαιότητα για την ανθρώπινη ιδιότητα του συνομιλητή μας είναι πλέον απαραίτητη για την ασφαλή ψηφιακή επικοινωνία. Ωστόσο, ο Mickens προειδοποιεί ότι η καθολική ταυτοποίηση αντιμετωπίζει εμπόδια, καθώς πολλοί χρήστες, όπως θύματα κακοποίησης, έχουν ανάγκη την ψευδωνυμία. Η πρόκληση έγκειται στην ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ιδιωτικότητας, διασφαλίζοντας την επιβεβαίωση της ανθρώπινης υπόστασης χωρίς την πλήρη αποκάλυψη των στοιχείων του ατόμου.
Παρά τις προκλήσεις, η agentic AI προσφέρει και σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ψηφιακής άμυνας με διαρκή επιτήρηση συστημάτων. Η δυνατότητα ύπαρξης ενός ψηφιακού βοηθού που θα αναγνωρίζει μοτίβα απάτης σε πραγματικό χρόνο είναι πλέον τεχνικά εφικτή και διαθέσιμη. Το ζήτημα παραμένει στην εύρεση των κατάλληλων επενδυτών που θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών προστασίας σε ευρεία κλίμακα. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι ηγέτες του κλάδου οφείλουν να δράσουν, αξιοποιώντας τα εργαλεία αυτά προληπτικά πριν οι κακόβουλοι δρώντες κυριαρχήσουν.