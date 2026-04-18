Open Cosmos – Ubotica: AI απευθείας σε τροχιά μέσω του FAME της NASA

Η ενσωμάτωση προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης απευθείας σε δορυφορικές υποδομές αποτελεί το αντικείμενο της συνεργασίας της Open Cosmos με την Ubotica Technologies, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Flight Demonstration of Federated Autonomous MEasurement (FAME), το οποίο συντονίζεται από το Jet Propulsion Laboratory της NASA.

Η Open Cosmos διαθέτει θυγατρική στην Ελλάδα, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή μικροδορυφόρων, ενισχύοντας την εγχώρια συμμετοχή σε διαστημικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι της Open Cosmos, εξοπλισμένοι με την πλατφόρμα SPACE:AI της Ubotica, θα ενταχθούν στο δίκτυο του FAME στο πλαίσιο του προγράμματος Advanced Information Systems Technology του Earth Science Technology Office της NASA.

Το FAME θα αναδείξει ένα νέο υπόδειγμα για την παρατήρηση της Γης. Τη διασύνδεση περισσότερων από 50 δορυφόρων σε ένα ομοσπονδιακό, ευφυές δίκτυο, ικανό να εντοπίζει, να αναλύει και να ανταποκρίνεται αυτόνομα σε συμβάντα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Στον πυρήνα της συνεισφοράς της Open Cosmos βρίσκονται δύο δορυφόροι, ο HAMMER και ο Accenture-1 (SUAC), οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητες υπερφασματικής απεικόνισης και ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη μέσω της πλατφόρμας της Ubotica. Η Open Cosmos ανέπτυξε, σχεδίασε, κατασκεύασε και λειτουργεί αυτούς τους δορυφόρους ώστε να παρέχουν πληροφορίες στον τελικό χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Όλοι οι δορυφόροι της Open Cosmos στο πλαίσιο του Open Constellation διαθέτουν αυτές τις προηγμένες δυνατότητες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ποιοτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και αξιοποιούνται τα δορυφορικά δεδομένα, καθώς η επεξεργασία τους μεταφέρεται από τη χρονικά καθυστερημένη, επίγεια ανάλυση στη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο απευθείας σε τροχιά. Η προσέγγιση αυτή μειώνει δραστικά τη χρονική καθυστέρηση τόσο στη δορυφορική στόχευση όσο και στην παράδοση των δεδομένων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα από άκρο σε άκρο (end-to-end system), στο οποίο οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν και να αξιοποιηθούν μέσα σε λίγα λεπτά, αντί για ώρες ή και ημέρες.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα παρατήρησης Γης, τα οποία βασίζονται σε δορυφόρους που συλλέγουν με παθητικό τρόπο δεδομένα τα οποία στη συνέχεια μεταδίδονται στη Γη και αναλύονται εκεί, το πρόγραμμα FAME θα επιτρέψει σε μια ομάδα δορυφόρων να εντοπίζουν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης απευθείας συμβάντα ενδιαφέροντος, να ανακατευθύνονται αυτόνομα ή να ανακατευθύνουν άλλους δορυφόρους και να συντονίζονται με ένα ευρύτερο σμήνος χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πλήρως ενοποιημένο σύστημα άμεσης ανταπόκρισης, κατάλληλο για εφαρμογές όπως η θαλάσσια επιτήρηση, η διαχείριση φυσικών καταστροφών και η παρακολούθηση περιβαλλοντικών μεταβολών, προσφέροντας αξιοποιήσιμη πληροφορία σε πρωτόγνωρη ταχύτητα.

Ο CEO της Open Cosmos, Rafel Jordá Siquier, δήλωσε ότι η συμμετοχή των δορυφόρων της εταιρείας με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στο FAME συμβάλλει στην ανάδυση μιας νέας γενιάς αυτόνομων και συντονισμένων συστημάτων παρατήρησης Γης, όπου οι δορυφόροι δεν θα συλλέγουν απλώς δεδομένα αλλά θα τα ερμηνεύουν και θα ενεργούν βάσει αυτών με ευφυή τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, ενώ η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη μείωση της χρονικής καθυστέρησης τόσο στη δορυφορική στόχευση όσο και στη μεταφορά των δεδομένων στη Γη.

Η Open Cosmos και η Ubotica αξιοποιούν δυνατότητες που έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς σε συνθήκες τροχιάς μέσω του Dynamic Targeting, μιας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από το Jet Propulsion Laboratory της NASA και δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο διάστημα από τους τρεις συνεργαζόμενους φορείς τον Ιούλιο του 2025. Η τεχνολογία αυτή περιλαμβάνει την επιτόπια επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (on-board data processing) και την αυτόνομη δυναμική στόχευση (autonomous dynamic retargeting), που επιτρέπουν στους δορυφόρους να εντοπίζουν συμβάντα ενδιαφέροντος και να επαναπροσανατολίζονται χωρίς παρέμβαση από το έδαφος.

Το FAME αποτελεί το επόμενο βήμα εξέλιξης του Dynamic Targeting, καθώς επεκτείνει αυτές τις δυνατότητες σε ένα ομοσπονδιακό δίκτυο δορυφόρων πολλαπλών φορέων.

Από την πλευρά της Ubotica, ο CEO Fintan Buckley σημείωσε ότι το Dynamic Targeting ανέδειξε τις δυνατότητες ενός μεμονωμένου δορυφόρου με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το FAME δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν αυτές οι δυνατότητες συντονίζονται σε επίπεδο δικτύου, με την ευφυΐα να εντοπίζει τη σημαντική πληροφορία, να την επεξεργάζεται σε τροχιά και να τη μεταβιβάζει στο κατάλληλο μέσο για ταχύτερη απόκριση.

Η πτητική επίδειξη του FAME αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 με ένα αρχικό σύνολο έξι δορυφόρων και στη συνέχεια να επεκταθεί σε δίκτυο άνω των 50 δορυφόρων. Κατά τη διάρκεια του τριετούς προγράμματος, το σύστημα θα επεξεργαστεί χιλιάδες αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και θα εκτελέσει αυτόνομη στόχευση μέσω δορυφόρων από διάφορους φορείς διαχείρισης.