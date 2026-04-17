Το Gemini σταματά επιβλαβείς διαφημίσεις πριν τις δουν οι χρήστες

Οι ομάδες ασφαλείας της Google εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να σταματήσουν τους κακόβουλους παράγοντες που χρησιμοποιούν ολοένα και πιο εξελιγμένες, κακόβουλες διαφημίσεις. Το 2025, τα εργαλεία με την υποστήριξη του Gemini βελτίωσαν δραματικά την ικανότητα της Google να εντοπίζει και να σταματά τις ακατάλληλες διαφημίσεις: τα συστήματα της εταιρείας εντόπισαν πάνω από το 99% των διαφημίσεων που παραβαίνουν τις πολιτικές, προτού αυτές προβληθούν. Η Google συνεχίζει να εξελίσσει τα μέτρα προστασίας της, ώστε να παραμένει ένα βήμα μπροστά από τα πιο προηγμένες απάτες.

Αποκλεισμός διαφημίσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια

Οι ομάδες ασφαλείας της Google χρησιμοποιούν εδώ και καιρό προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) για να εντοπίζουν και να σταματούν απατεώνες και το Gemini οδηγεί αυτή την προσπάθεια ένα βήμα παραπέρα. Τα μοντέλα της Google αναλύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια χαρακτηριστικά ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της παλαιότητας ενός λογαριασμού, συμπεριφορικών ενδείξεων και μοτίβων καμπάνιας, για να σταματούν τις απειλές προτού καν φτάσουν στους χρήστες.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συστήματα που βασίζονταν σε λέξεις-κλειδιά, τα πιο πρόσφατα μοντέλα της Google κατανοούν καλύτερα την πρόθεση, βοηθώντας την εταιρεία να εντοπίζει κακόβουλο περιεχόμενο και να το αποκλείει προληπτικά, ακόμα και όταν αυτό έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει τον εντοπισμό. Αυτή η προληπτική προσέγγιση βοήθησε την Google να αμυνθεί απέναντι σε κακόβουλους παράγοντες. Το 2025, η εταιρεία απέκλεισε ή αφαίρεσε πάνω από 8,3 δισεκατομμύρια διαφημίσεις και έθεσε σε αναστολή 24,9 εκατομμύρια λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων 602 εκατομμυρίων διαφημίσεων και 4 εκατομμυρίων λογαριασμών που σχετίζονταν με απάτες.

Παρόλο που η τεχνολογία εντοπίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των παραβάσεων πολιτικής, το εκτεταμένο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων παρέχει ένα ακόμα κρίσιμο επίπεδο πρόληψης. Όταν η Google επικυρώνει ταυτότητες και σταματά τους κακόβουλους παράγοντες πριν εισέλθουν στο σύστημα, χτίζει την εμπιστοσύνη στις διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες και στις επιχειρήσεις που κρύβονται πίσω από αυτές.

Πιο γρήγοροι από τους απατεώνες

Οι κακόβουλοι παράγοντες χρησιμοποιούν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Gen AI) για να δημιουργούν παραπλανητικές διαφημίσεις σε μεγάλη κλίμακα και το Gemini βοηθά την Google να τις εντοπίζει και να τις αποκλείει σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους, η πλειονότητα των Responsive Search Ads (Προσαρμόσιμων Διαφημίσεων Αναζήτησης) που δημιουργήθηκαν στο Google Ads ελέγχονταν άμεσα, ενώ το επιβλαβές περιεχόμενο μπλοκαριζόταν κατά την υποβολή. Η Google σχεδιάζει να προσθέσει αυτή τη δυνατότητα σε περισσότερες μορφές διαφήμισης φέτος.

Το Gemini βοηθά, επίσης, την Google να επεξεργάζεται τα σχόλια των χρηστών πιο αποτελεσματικά, γεγονός που επέτρεψε στις ομάδες της να λάβουν δράση σε πάνω από τέσσερις φορές περισσότερες αναφορές χρηστών το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι, όταν μια απειλή καταφέρνει να παρακάμψει τα μέτρα προστασίας, η Google μπορεί να την εξουδετερώσει γρήγορα. Αυτή η ταχύτητα επιτρέπει στους ειδικούς ασφαλείας της εταιρείας να επικεντρωθούν στην πολύπλοκη εργασία που απαιτεί ανθρώπινη κρίση.

Αντιμετώπιση απειλών και υποστήριξη επιχειρήσεων

Αναλύοντας δεδομένα πέρα από εικόνες και μοτίβα κειμένου, το Gemini μπορεί να διακρίνει καλύτερα μια αξιόπιστη προσφορά από μια καλοστημένη απάτη. Αυτό βοήθησε την Google να μειώσει τις εσφαλμένες αναστολές διαφημιζομένων κατά 80% πέρυσι. Αυτή η ακρίβεια επιτρέπει στην Google να εστιάζει σε δύο πράγματα ταυτόχρονα: στην προτεραιοποίηση της κατάργησης επιβλαβούς περιεχομένου και στη βοήθεια προς τις αξιόπιστες επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίσουν να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους.

Καθώς οι απειλές εξελίσσονται, το Gemini κρατά τις άμυνες της Google ένα βήμα μπροστά. Μάθετε περισσότερα στην Έκθεση Ασφάλειας Διαφημίσεων 2025.