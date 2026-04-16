Συμμετοχή του Θεόδωρου Σκυλακάκη στις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για την ΤΝ

Διακοινοβουλευτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες, αφιερωμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν οι Επιτροπές Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) και Απασχόλησης (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14-15 Απριλίου 2026, στις οποίες από πλευράς ελληνικού κοινοβουλίου συμμετείχε ο βουλευτής κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

O κ. Σκυλακάκης τοποθετούμενος στην συνάντηση της Επιτροπής AFCO, τόνισε, καταρχήν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα καινούριο τεχνολογικό εργαλείο αλλά η απαρχή μιας οικονομικής και κοινωνικής επανάστασης, σημαντικότερης της βιομηχανικής επανάστασης, που εξελίσσεται με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς και δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες οι οποίες δεν μπορούν να χωρέσουν σε μια απλή συζήτηση.

Επιπλέον σε μια δεύτερη τοποθέτησή του συμπλήρωσε ότι πριν διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει πρώτα να την κατανοήσουμε. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, υπογράμμισε ο κ. βουλευτής, είναι να συνεργαστούν στενά για να φέρουν την γνώση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Κάθε πολιτική η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια θα εξαρτάται ολοκληρωτικά από αυτή την μεταρρύθμιση, κατέληξε ο κ. Σκυλακάκης.

Στην συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης, η οποία εστίασε στον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ο Έλληνας βουλευτής υποστήριξε ότι η επιρροή της δεν θα έρθει αρχικά από την αντικατάσταση των θέσεων εργασίας αλλά από την αύξηση της παραγωγικότητας σε κάποιους τομείς για την οποία θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.

Ο κ. Σκυλακάκης συμμετείχε επιπλέον σε διακοινοβουλευτική ανταλλαγή απόψεων για την υλοποίηση της Πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη με ευρωβουλευτές που έχουν συστήσει σχετική ομάδα εργασίας.