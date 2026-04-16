ESET PROTECT: λύσεις προστασίας για Cloud Workload και βελτιώσεις AI

Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρουσίασε το ESET Cloud Workload Protection, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναβάθμισης της πλατφόρμας ESET PROTECT. Η νέα αυτή λειτουργία, που ανακοινώθηκε στο συνέδριο RSAC 2026, επιτρέπει στους πελάτες να επεκτείνουν την προστασία τους πέρα από τα τερματικά και τους διακομιστές, καλύπτοντας πλέον και cloud workloads. Παράλληλα, εμπλουτίζει σημαντικά τα δεδομένα τηλεμετρίας για ανίχνευση και απόκριση, ενώ ενοποιεί τη διαχείριση της ασφάλειας σε περιβάλλοντα endpoint και cloud μέσω ενός ενιαίου πίνακα ελέγχου.

«Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, καθώς και οι MSPs (Managed Service Providers – Διαχειριζόμενοι Παροχείς Υπηρεσιών), υιοθετούν σταθερά cloud τεχνολογίες, όπως οι εικονικές μηχανές, για να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους» δήλωσε ο Michal Jankech, Αντιπρόεδρος Enterprise & SMB/MSP στην ESET. «Περίπου το 80% των οργανισμών θεωρεί το δημόσιο cloud ζωτικής σημασίας για τις ψηφιακές τους πρωτοβουλίες. Με το ESET Cloud Workload Protection, μειώνουμε την επιφάνεια επίθεσης, επεκτείνοντας την προστασία σε εικονικές μηχανές που λειτουργούν σε περιβάλλοντα AWS, Azure και GCP».

Η λειτουργία Cloud Workload Protection προστατεύει τις εικονικές μηχανές σε δημόσια cloud περιβάλλοντα, ενσωματώνοντας δεδομένα τους στην πλατφόρμα ESET PROTECT XDR για ενισχυμένη ορατότητα. Σε αντίθεση με ανταγωνιστικές λύσεις που προσφέρουν την προστασία cloud workloads ως ξεχωριστό προϊόν, η ESET την παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος στους πελάτες του ESET PROTECT (με εξαίρεση το ESET PROTECT Entry).

Με το μέσο κόστος μιας παραβίασης δεδομένων στο δημόσιο cloud να ανέρχεται στα 5,17 εκατομμύρια δολάρια ανά περιστατικό (το υψηλότερο μεταξύ όλων των περιβαλλόντων) η νέα αυτή ενότητα μειώνει την πολυπλοκότητα μέσω αυτοματοποίησης βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για την αντιμετώπιση απειλών σε κάθε στάδιο μιας επίθεσης. Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό της, επιτρέπει στους διαχειριστές IT να επαληθεύουν ελέγχους και να δημιουργούν αποδεικτικά συμμόρφωσης για πρότυπα όπως NIST, CIS, HIPAA και PCI DSS.

Πρόσθετες βελτιώσεις στο ESET PROTECT περιλαμβάνουν:

Νέα αναφορά με τεχνητή νοημοσύνη στο ESET LiveGuard Advanced : Παρέχει αναλυτικές αναφορές συμπεριφοράς που περιγράφουν τις ενέργειες και τα χαρακτηριστικά των περιστατικών που εξετάζονται στο cloud sandbox της ESET, καθώς και δυνατότητες αυτόματης αποκατάστασης. Για συνδρομές με XDR, οι αναφορές εμπλουτίζονται με περιλήψεις που δημιουργούνται από AI, διευκολύνοντας την κατανόηση σύνθετων ευρημάτων.

Παρέχει αναλυτικές αναφορές συμπεριφοράς που περιγράφουν τις ενέργειες και τα χαρακτηριστικά των περιστατικών που εξετάζονται στο cloud sandbox της ESET, καθώς και δυνατότητες αυτόματης αποκατάστασης. Για συνδρομές με XDR, οι αναφορές εμπλουτίζονται με περιλήψεις που δημιουργούνται από AI, διευκολύνοντας την κατανόηση σύνθετων ευρημάτων. Βελτιωμένα διαγράμματα συμβάντων και προηγμένες δυνατότητες διερεύνησης: Οι πελάτες EDR και XDR αποκτούν σαφέστερη οπτική απεικόνιση των επιθέσεων, επιτρέποντας ταχύτερη κατανόηση, εντοπισμό του αρχικού σημείου εισόδου και παρακολούθηση της εξέλιξης των απειλών. Τα συμβάντα περιλαμβάνουν πλέον εμπλουτισμένα δεδομένα πλαισίου, όπως πληροφορίες ταυτότητας, καθώς και συνολικές βελτιώσεις ποιότητας για πιο αποτελεσματική διερεύνηση και απόκριση. Οι προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης επιτρέπουν ευέλικτη διερεύνηση σε πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας.

Ενσωμάτωση του ESET AI Advisor: Ο βοηθός AI είναι πλέον διαθέσιμος απευθείας στην κονσόλα ESET PROTECT, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα και απλοποιώντας την πρόσβαση, καθώς προηγουμένως ήταν διαθέσιμος μόνο μέσω της ενότητας ESET Inspect Incidents.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESET PROTECT, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ESET. Για να μάθετε τις επιδόσεις των προϊόντων σε ανεξάρτητες δοκιμές, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες MITRE και AV-Comparatives.