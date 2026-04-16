Η LG επαναπροσδιορίζει το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής με λύσεις smart factory και Physical AI

Η παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής εισέρχεται σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και τα data technologies μετασχηματίζουν δυναμικά το εργοστασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, νέες απαιτήσεις, όπως οι κανονισμοί για τις εκπομπές άνθρακα, επανακαθορίζουν τα κριτήρια ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η LG Electronics αναδεικνύεται σε ηγετικό παίκτη στον τομέα των smart factory solutions, επενδύοντας σε ευφυή συστήματα παραγωγής που ενισχύουν την ευελιξία, την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των επιχειρήσεων.

Ο Song Si-yong, επικεφαλής του Smart Factory Solution Center της LG Electronics, εξηγεί ότι η επιτυχία στη βιομηχανική καινοτομία δεν βασίζεται πλέον μόνο στην αποδοτικότητα, αλλά στην ικανότητα των οργανισμών να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές και να βελτιστοποιούν αυτόνομα τις λειτουργίες τους.

Με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 60 εργοστάσια παγκοσμίως, η LG έχει αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία παραγωγικών μονάδων. Αξιοποιώντας τεχνολογίες AI και ρομποτικής, η εταιρεία έχει εφαρμόσει λύσεις smart factory τόσο εσωτερικά όσο και σε θυγατρικές του Ομίλου LG.

Η συσσωρευμένη αυτή εμπειρία, σε συνδυασμό με περισσότερα από 770 terabytes manufacturing data, έχει οδηγήσει στη δημιουργία της λεγόμενης “manufacturing intelligence” της LG, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχημένη εφαρμογή AI σε πραγματικά παραγωγικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η LG προσφέρει end-to-end λύσεις που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από την παραγωγή και τα logistics έως τον ποιοτικό έλεγχο – υποστηρίζοντας κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός εργοστασίου.

Η αποτελεσματικότητα των λύσεων της LG έχει ήδη επιβεβαιωθεί μέσα από εμβληματικά έργα, όπως για παράδειγμα στο LG Smart Park στο Changwon, όπου η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά περίπου 17%, ενώ το επίπεδο αυτοματοποίησης έφτασε το 45%.

Επιπλέον, στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Tennessee των ΗΠΑ, η αυτοματοποίηση άγγιξε το 60%, τα ελαττωματικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 61% ενώ, ο χρόνος δοκιμών μειώθηκε κατά 22%.

Και οι δύο εγκαταστάσεις έχουν αναγνωριστεί ως Lighthouse Factories, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των λύσεων της LG. Από το 2024, η εταιρεία επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της και σε εξωτερικούς πελάτες, με συνεργασίες σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ημιαγωγοί, οι μπαταρίες και τα logistics. Το 2025, μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας, οι παραγγελίες ανήλθαν σε 500 δισ. KRW.

Η LG Electronics ακολουθεί στρατηγική διπλής κατεύθυνσης, γεωγραφική και κλαδική επέκταση σε αγορές όπως η Βόρεια Αμερική και η Νοτιοανατολική Ασία και ενίσχυση τεχνολογιών, με έμφαση στο physical AI και συνεργασίες με διεθνείς partners. Στόχος της εταιρείας είναι να εξελίξει τον τομέα των smart factory λύσεων σε μια παγκόσμια δραστηριότητα αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Το Physical AI αποτελεί την επόμενη γενιά αυτοματοποίησης. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της LG στον τομέα του Physical AI βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα παραγωγής και πολυετή εμπειρία αυτοματοποίησης.

Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση ακόμα και ιδιαίτερα απαιτητικών, χειρωνακτικών διαδικασιών, επεκτείνοντας τις εφαρμογές της σε δυναμικούς κλάδους όπως οι ημιαγωγοί, η αυτοκινητοβιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία.

Η LG δεν περιορίζεται στην παροχή μεμονωμένων τεχνολογιών, αλλά λειτουργεί ως “solution engineering partner”, σχεδιάζοντας εξατομικευμένες λύσεις για σύνθετα και μη δομημένα προβλήματα.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της από πραγματικά εργοστάσια και τις βέλτιστες πρακτικές των Lighthouse Factories, η εταιρεία αναπτύσσει tailored προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη, από βιομηχανίες υψηλής ακρίβειας έως βαριά βιομηχανία. Σύμφωνα με τη LG Electronics, το εργοστάσιο του μέλλοντος θα είναι πλήρως ευφυές και αυτόνομο, βασισμένο σε Physical AI και Manufacturing Intelligence.

Σε αυτό το περιβάλλον, άνθρωποι, ρομπότ και μηχανές θα συνεργάζονται απρόσκοπτα, ανταλλάσσοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας σε πιο ευέλικτες και ανθεκτικές παραγωγικές μονάδες.

Η μετάβαση αυτή θα γίνει σταδιακά, μέσα από συνεχή καινοτομία και εφαρμογή τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες. Η LG Electronics δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες της σε κάθε στάδιο αυτού του μετασχηματισμού, φέρνοντας το εργοστάσιο του μέλλοντος πιο κοντά στην πραγματικότητα.