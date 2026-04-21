SmartTalks #113: Κάρολος Τσιλιγκιριάν, GIM Agency: Στρατηγική υπεροχή στην AI εποχή!

Η ραγδαία επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό οικοσύστημα, καθιστώντας την προσαρμοστικότητα το μοναδικό νόμισμα επιβίωσης στον σύγχρονο ψηφιακό στίβο. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Κάρολος Τσιλιγκιριάν, CEO & Founder της GIM Agency, αναλύει την επιτακτική ανάγκη για μια εκ βάθρων επανίδρυση του μοντέλου των agencies, η οποία μετατοπίζει το κέντρο βάρους από την απλή εκτέλεση στην υψηλή στρατηγική. Κατά την προσέγγισή του, η αξία ενός σύγχρονου συνεργάτη δεν μετράται πλέον με τον όγκο των τεχνικών παραδοτέων, αλλά με την ικανότητα σύνθεσης της ανθρώπινης δημιουργικότητας με την υπολογιστική ισχύ. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι η επιτυχία απαιτεί μια «AI-first» νοοτροπία που αναθεωρεί τα θεμέλια της επιχειρηματικότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυθεντικότητα ως το ισχυρότερο ανάχωμα στον επερχόμενο ψηφιακό θόρυβο.

Η παραδοσιακή δομή των agencies, που βασιζόταν αποκλειστικά στην έρευνα, τη χειροκίνητη συγγραφή περιεχομένου και τη διαχείριση διαφημίσεων, θεωρείται πλέον παρωχημένη λόγω της ταχύτητας και της ακρίβειας που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως επισημαίνει ο κ. Τσιλιγκιριάν, το AI μπορεί να εκτελέσει στατιστικές αναλύσεις και επαναλαμβανόμενες εργασίες με αποτελεσματικότητα που ξεπερνά την ανθρώπινη ικανότητα, γεγονός που αναβαθμίζει τον ρόλο του στελέχους σε αυτόν του στρατηγικού ενορχηστρωτή. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η διαφοροποίηση ενός οργανισμού πηγάζει πλέον από τη στρατηγική σκέψη και τη συναισθηματική επικοινωνία με τον πελάτη, στοιχεία που η τεχνολογία αδυνατεί να υποκαταστήσει πλήρως. Η GIM Agency προκρίνει μια ολιστική προσέγγιση, όπου η φαντασία και η δημιουργικότητα αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες, μετατρέποντας την επιχειρησιακή υλοποίηση σε μια αυτοματοποιημένη αλλά ποιοτικά ελεγχόμενη διαδικασία που υπηρετεί το ευρύτερο επιχειρηματικό όραμα.

Στο τρέχον οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή υπερπληροφόρηση, η οποία συχνά οδηγεί σε λήψη αποφάσεων υπό το κράτος έντονης ανησυχίας για το μέλλον. Ο κ. Τσιλιγκιριάν παρατηρεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν γίνει εξαιρετικά διστακτικές στην ανάληψη ρίσκου, αναζητώντας απεγνωσμένα ένα εγγυημένο αποτέλεσμα μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και αβέβαιο τοπίο. Αυτή η υπερπληροφόρηση των επιχειρηματιών εκδηλώνεται με εκτεταμένες έρευνες αγοράς και επαφές με δεκάδες agencies πριν την τελική επιλογή, καθώς η έλλειψη υπομονής για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα κυριαρχεί στην αγορά. Κατά την κρίση του, η ανάγκη για άμεση απόδοση επένδυσης καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση μοντέλων που μειώνουν την αβεβαιότητα μέσω standardized διαδικασιών και αποδεδειγμένης μεθοδολογίας, επιτρέποντας στην επιχείρηση να αναπτυχθεί με ασφάλεια και σταθερότητα.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην GIM Agency δεν περιορίστηκε στην υιοθέτηση μεμονωμένων εργαλείων, αλλά οδήγησε στη δημιουργία ενός πλήρους «λειτουργικού οικοσυστήματος» που επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα. Ο ομιλητής υποστηρίζει ότι ο οργανισμός οφείλει να λειτουργεί με ένα μοντέλο AI-first, αναθεωρώντας κάθε διαδικασία από το μηδέν αντί να προσπαθεί απλώς να επιταχύνει τις παλιές μεθόδους με τεχνολογικά βοηθήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει εσωτερικούς στρατηγικούς οδηγούς ή «playbooks», οι οποίοι καθοδηγούν τόσο τον άνθρωπο όσο και το AI στην εκτέλεση υπηρεσιών όπως το SEO και τα Google Ads. Αυτή η τυποποίηση διασφαλίζει ότι όλα τα στελέχη παραδίδουν έργο υψηλής και σταθερής ποιότητας, αυξάνοντας δραματικά τις πιθανότητες επιτυχίας για κάθε project και προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή αξία στον τελικό πελάτη.

Η μαζική παραγωγή περιεχομένου μέσω αυτοματισμών απειλεί να κατακλύσει το ψηφιακό περιβάλλον με περιεχόμενο χαμηλής αξίας, το οποίο ο κ. Τσιλιγκιριάν χαρακτηρίζει ως «AI slope». Για να προστατευθεί η αυθεντικότητα ενός brand, ο ίδιος προτείνει την επιστροφή στις βασικές αρχές του branding, όπου οι αξίες, το όραμα και οι άνθρωποι της επιχείρησης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικοινωνίας. Όπως υπογραμμίζει, ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσει κανείς από τον ψηφιακό θόρυβο είναι η παραγωγή περιεχομένου που εκπέμπει αληθινή ανθρωπιά και σαφή διαφοροποίηση. Η στρατηγική εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν βαθύτερους δεσμούς με το κοινό τους, αποφεύγοντας τις γενικές και συχνά παραπλανητικές υποσχέσεις που κυριαρχούν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διασφαλίζοντας έτσι μια βιώσιμη παρουσία στην αγορά.

Ένα από τα συνηθέστερα σφάλματα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η αντιμετώπιση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ένα μαγικό χάπι που θα λύσει αυτόματα όλα τα προβλήματα marketing χωρίς την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού. Ο κ. Τσιλιγκιριάν τονίζει ότι το AI παραμένει ένας καταλύτης υλοποίησης και όχι ένας αυτόνομος δημιουργός στρατηγικής, καθώς στερείται της ικανότητας να αντιληφθεί το βαθύτερο επιχειρηματικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την εμπειρία του, ακόμη και μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων μπορούν να επιτύχουν εντυπωσιακή επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, εφάμιλλη πολυμελών τμημάτων, αρκεί να επενδύσουν χρόνο στην κατανόηση του business model. Η σωστή χρήση της τεχνολογίας ξεκινά από τα γερά θεμέλια της στρατηγικής και επεκτείνεται στην έξυπνη υλοποίηση, επιτρέποντας σε περιορισμένους πόρους να παράγουν δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο μέσω της ολιστικής αντίληψης των λειτουργιών.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η εξέλιξη των agencies θα χαρακτηρίζεται από τη χρήση αυτόνομων πρακτόρων και την ικανότητα παροχής προβλεπτικών αναλύσεων που σήμερα φαντάζουν ανέφικτες. Ο κ. Τσιλιγκιριάν προβλέπει ότι σε τρία χρόνια οι οργανισμοί θα μπορούν να εκτελούν μαζική εξατομίκευση μηνυμάτων και να διενεργούν βαθιά έρευνα σε εξειδικευμένους κλάδους σε ελάχιστο χρόνο, προσφέροντας ακριβείς προβλέψεις για την απόδοση διαφορετικών στρατηγικών σεναρίων. Η εμφάνιση των αυτόνομων agents θα επιτρέψει την αυτοματοποιημένη διαχείριση σύνθετων οικοσυστημάτων, απελευθερώνοντας τον ανθρώπινο παράγοντα από την τεχνική διεκπεραίωση. Αυτή η μετάβαση θα επιτρέψει στις ομάδες marketing να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη δημιουργικότητα και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των πελατών τους.

Το τελικό κριτήριο που θα διαχωρίσει τον ουσιαστικό μετασχηματισμό από μια επιφανειακή υιοθέτηση τάσεων είναι το βάθος και η έκταση της ενσωμάτωσης του AI σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, από το marketing μέχρι το support. Ο κ. Τσιλιγκιριάν υποστηρίζει ότι ο ουσιαστικός μετασχηματισμός προϋποθέτει την τοποθέτηση του AI στην έρευνα, τις αναλύσεις και το καθημερινό operations, και όχι μόνο σε μεμονωμένες ενέργειες επικοινωνίας. Η ύπαρξη ενός «AI Champion» εντός της εταιρείας, ο οποίος θα λειτουργεί ως πρωτοπόρος και θα μεταλαμπαδεύει τη γνώση, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαρκή εξέλιξη. Το βάθος ενσωμάτωσης και η πλήρης αναθεώρηση των επιχειρηματικών θεμελίων υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών αποτελούν τις μόνες εγγυήσεις ότι ένας οργανισμός δεν ακολουθεί απλώς μια επιδερμική τάση, αλλά εξελίσσεται σε μια σύγχρονη οντότητα.

Τα SmartTalks κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας». Μάθετε περισσότερα εδώ!