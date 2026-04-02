Διπλή διάκριση για τα SmartTalks στα Greek Podcast Awards 2025!

Τα SmartTalks, η σειρά podcast της Smart Press, σημείωσαν μια εξαιρετική επιτυχία στα φετινά Greek Podcast Awards 2025, αποσπώντας δύο διακρίσεις που αναδεικνύουν την παρουσία τους στο ψηφιακό οικοσύστημα!

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας».

Αυτές οι βραβεύσεις αποτελούν την έμπρακτη επιβεβαίωση μιας συνεπούς προσπάθειας για την παροχή ποιοτικού περιεχομένου και την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων της αγοράς.

Η επιτυχία των SmartTalks αντικατοπτρίζει τη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής podcasting σκηνής, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες φωνές και περιεχόμενο υψηλού επιπέδου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο θεσμός των Greek Podcast Awards συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή της δημιουργικότητας και στην ενίσχυση του μέσου στην Ελλάδα.

Τα SmartTalks συνεχίζουν την πορεία τους με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από την τεχνολογία και το επιχειρείν, παραμένοντας προσηλωμένα στην παραγωγή περιεχομένου με αξία!

Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο InfoCom.gr, στο YouTube, στο Spotify, στα Apple Podcasts και σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες streaming.