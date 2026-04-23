Δ. Μηλιόπουλος, Volte-Tel Communications: Η επιτυχία μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιτυχία των συνεργατών μας

Ο Δημήτρης Μηλιόπουλος, Founder της Volte-Tel Communications, μιλάει στο InfoCom για τη διαδρομή της εταιρείας από το 1999 μέχρι σήμερα. Με αφετηρία ένα κατάστημα 80 τετραγωνικών, η επιχείρηση διαχειρίζεται πλέον 25.000 ετοιμοπαράδοτους κωδικούς και ένα δίκτυο 4.000 σημείων πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο. Η προσέγγιση της εταιρείας εστιάζει στη λειτουργία της ως συμβούλου για το δίκτυο των συνεργατών της, στη βάση της θέσης ότι η πορεία της είναι συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα των πελατών της. Aναφέρεται στα δεδομένα που προέκυψαν από την ένταξη στο MVP TECHNOLOGY GROUP και στο πλάνο ανάπτυξης για το 2026. Εξηγεί τη σημασία των ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και παρουσιάζει την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας. Παράλληλα, αναλύεται η στρατηγική της επιχείρησης στον τομέα των αξεσουάρ και η επέκταση σε ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το VoIP και το Vcloud.

I.C.: Από το ξεκίνημα της Volte-Tel το 1999 μέχρι σήμερα, ποια ήταν η διαδρομή και τα βασικά ορόσημα που σας καθιέρωσαν στην αγορά;

Δ.Μ.: Όλα ξεκίνησαν το 1999, σε έναν πολύ μικρό χώρο, ένα κατάστημα περίπου 80 τετραγωνικών, σε μία εποχή που η αγορά της κινητής τηλεφωνίας βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε η δομή και η οργάνωση που βλέπουμε σήμερα.

Στα πρώτα μας βήματα δραστηριοποιηθήκαμε στην εμπορία βασικών αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, όπως θήκες, φορτιστές και μπαταρίες. Στη συνέχεια, διευρύναμε την γκάμα μας με επενδύσεις, ανταλλακτικά, βάσεις στήριξης και κάρτες μνήμης, με αποτέλεσμα τη μεταφορά της εταιρείας μας σε μεγαλύτερο χώρο το 2002.

Ακολούθησαν προϊόντα όπως hands-free, Bluetooth ακουστικά και VR, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της εταιρείας μας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις το 2006. Η ανάπτυξή μας συνεχίστηκε με νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως τσαντάκια μέσης και backpacks, κινητά με πλήκτρα, Smartwatches και αξεσουάρ για Smartwatches, ενώ επεκταθήκαμε και σε προϊόντα όπως Scooter και ανταλλακτικά αυτών.

Σήμερα, φτάνοντας στο 2026, διαθέτουμε περισσότερους από 25.000 ενεργούς ετοιμοπαράδοτους διαφορετικούς κωδικούς, με τη δυνατότητα παράδοσης όλων των προϊόντων την ίδια ημέρα εφόσον η παραγγελία έχει καταχωρηθεί έως τις 15:00. Από την αρχή, η φιλοσοφία μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν θέλαμε να λειτουργούμε απλώς ως ένας ακόμη προμηθευτής προϊόντων, αλλά να χτίσουμε σχέσεις συνεργασίας με ουσία και διάρκεια.

Θέλαμε να είμαστε δίπλα στον συνεργάτη, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του και να εξελισσόμαστε μαζί του. Αυτή η προσέγγιση έθεσε τις βάσεις για όλα όσα ακολούθησαν. Σταδιακά, η στρατηγική μας άρχισε να αποδίδει καρπούς. Επενδύσαμε σε υποδομές, διευρύναμε συνεχώς την γκάμα των προϊόντων μας και οργανώσαμε καλύτερα τις διαδικασίες μας.

Η δημιουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα ενίσχυσε την παρουσία μας στη Νότια Ελλάδα και βελτίωσε σημαντικά την εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα αυτής της περιόδου ήταν η ανάπτυξη ενός ισχυρού και αξιόπιστου δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που μέχρι σήμερα αποτελεί τη βάση της εξέλιξής μας.

Παράλληλα, η δημιουργία του δικού μας brand Volte-Tel, αλλά και η συνεργασία μας με μεγάλα διεθνή brands, μας έδωσαν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούμε στην αγορά και να προσφέρουμε λύσεις με προστιθέμενη αξία. Την ίδια στιγμή, έχουμε την αποκλειστική διανομή επιλεγμένων εταιρειών, όπως η Idol 1991, NSP, Lime Successories, Hyper-Fix & Count-Jet, ενώ παράλληλα ανήκουμε και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών των Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, TCL κ.ά. ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση μας στον κλάδο.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η επένδυση στην υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο service όσο και σε επίπεδο εμπορικής καθοδήγησης, καθώς στόχος μας δεν ήταν απλώς να πουλάμε προϊόντα, αλλά να δημιουργούμε μηχανισμούς που βοηθούν τον συνεργάτη να αναπτύσσεται και να εξελίσσει τη δική του επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια, η ένταξή μας στον Όμιλο MVP TECHNOLOGY GROUP αποτέλεσε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας και ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης. Σήμερα, με περισσότερα από 4.000 ενεργά σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουμε διαμορφώσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών που αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξής μας.

Παράλληλα, διευρύνουμε σταθερά το διεθνές μας αποτύπωμα, αναπτύσσοντας συνεχώς νέες συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, διατηρώντας πάντα τη δέσμευσή μας στην ποιότητα, την ποικιλία, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες-πελάτες μας.

I.C.: Νωρίτερα αναφέρατε ότι η φιλοσοφία σας, ξεφεύγει από τα όρια του απλού προμηθευτή. Με ποιους τρόπους στηρίζετε έμπρακτα την κερδοφορία των συνεργατών σας;

Δ.Μ.: Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιτυχία των συνεργατών μας. Για αυτόν τον λόγο, από πολύ νωρίς επιλέξαμε, εκτός από προμηθευτές, να λειτουργούμε και ως σύμβουλοι. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν περιοριζόμαστε στη διάθεση προϊόντων.

Παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς, καθοδήγηση για το ποια προϊόντα έχουν πραγματική ζήτηση και ποια μπορούν να προσφέρουν καλύτερα περιθώρια κέρδους, καθώς και προτάσεις για τη σωστή τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στο κατάστημα. Επιπλέον, μέσω της τιμολογιακής μας πολιτικής διασφαλίζουμε ότι ο συνεργάτης-πελάτης αποκομίζει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, εξασφαλίζοντας έτσι ουσιαστική κερδοφορία για το κατάστημά του και μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξή του.

Παράλληλα, επενδύουμε σημαντικά στην εκπαίδευση των άμεσων και έμμεσων συνεργατών μας, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να κατανοούν σε βάθος τα προϊόντα, αλλά και να ενημερώνουν αποτελεσματικά τους τελικούς καταναλωτές.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η καθημερινή υποστήριξη. Η ομάδα μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το δίκτυο συνεργατών, προσφέροντας άμεσες λύσεις και ουσιαστικές συμβουλές, τόσο πριν όσο και μετά την πώληση. Εν κατακλείδι, επιδιώκουμε να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο ο συνεργάτης δεν αισθάνεται μόνος του, αλλά έχει δίπλα του έναν σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο που συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξή του.

I.C.: Παρά την τάση της αγοράς για φθηνές λύσεις, εστιάζετε σταθερά στην ποιότητα, τόσο μέσα από το δικό σας brand όσο και μέσα από brands που εκπροσωπείτε ως αποκλειστικοί διανομείς. Πώς αυτή η επιλογή βοηθά το κατάστημα να χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή;

Δ.Μ.: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά έχει επηρεαστεί έντονα από την άνοδο ιδιαίτερα οικονομικών επιλογών, κυρίως μέσω διεθνών online πλατφορμών κινεζικής προέλευσης, οι οποίες έχουν αποσπάσει σημαντικό μερίδιο. Ωστόσο, η εμπειρία μας αποδεικνύει ότι η τιμή από μόνη της δεν αρκεί για να χτίσει μία σταθερή και βιώσιμη σχέση με τον καταναλωτή.

Ο ανταγωνισμός είναι καλοδεχούμενος, καθώς λειτουργεί ως μοχλός εξέλιξης, ωθώντας μας να βελτιωνόμαστε διαρκώς σε επίπεδο προϊόντων, υπηρεσιών και συνολικής εμπειρίας. Η πραγματική πρόκληση, ωστόσο, εντοπίζεται στον αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν δεν διασφαλίζονται ίσοι όροι για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Παράλληλα, είναι εμφανές ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα standards ποιότητας μεταξύ προϊόντων με διαφορετικές προδιαγραφές θέτοντας πιο αυστηρές αυτές που εφαρμόζουν πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εκτιμούμε πως η αγορά σταδιακά θα οδηγηθεί σε μία πιο ισορροπημένη λειτουργία, με κανόνες που θα ενισχύουν τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.

Για εμάς, η ποιότητα και η αξιοπιστία δεν αποτελούν απλώς χαρακτηριστικά προϊόντος, αλλά στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης για τον συνεργάτη-πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, η εξειδικευμένη ομάδα R&D (Έρευνας & Ανάπτυξης) που διαθέτουμε αξιολογεύει και ελέγχει τα προϊόντα πριν ακόμη ενταχθούν στην εταιρεία, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα υψηλά standards ποιότητας που έχουμε θέσει, καθώς και τις απαιτούμενες ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, όπως η σήμανση CE κ.ά.

Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μειώνουν τις επιστροφές, περιορίζουν το λειτουργικό κόστος μετά την πώληση και ενισχύουν ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του τελικού καταναλωτή. Παράλληλα, η ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την πώληση (after sales) λειτουργεί ως κρίσιμος παράγοντας διαφοροποίησης, προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά, στοιχεία που συχνά απουσιάζουν από αγορές που βασίζονται αποκλειστικά στην τιμή.

Μέσα από το δικό μας brand Volte-Tel, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο ελέγχου σε κάθε στάδιο, από τις προδιαγραφές έως τη συνολική εμπειρία χρήσης. Αντίστοιχα, τα brands που εκπροσωπούμε ως αποκλειστικοί διανομείς επιλέγονται με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο.

Η επένδυσή μας στην ποιότητα, σε συνδυασμό με ανταγωνιστική τιμολόγηση, δημιουργεί ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τους συνεργάτες μας. Τους δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα που δεν ανταγωνίζονται απλώς σε επίπεδο κόστους, αλλά ξεχωρίζουν για τη συνολική τους αξία. Αυτό μεταφράζεται σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, ισχυρότερη σχέση με τον πελάτη και, τελικά, σε ένα πιο σταθερό και υγιές επιχειρηματικό μοντέλο πώλησης.

I.C.: Φέρνετε πρώτοι νέα προϊόντα και παραδίδετε την επόμενη μέρα για παραγγελίες έως τις 3:00 το μεσημέρι. Πώς διασφαλίζετε αυτή την ταχύτητα και επάρκεια με 25.000 ενεργούς ετοιμοπαράδοτους διαφορετικούς κωδικούς;

Δ.Μ.: Η ταχύτητα και η διαθεσιμότητα δεν είναι κάτι που προκύπτει τυχαία, είναι αποτέλεσμα συνεχούς έρευνας, επένδυσης και οργάνωσης. Διαχειριζόμαστε ένα πολύ μεγάλο εύρος κωδικών, κάτι που απαιτεί προηγμένα συστήματα παρακολούθησης, σωστό προγραμματισμό και συνεχή ανάλυση των δεδομένων της αγοράς. Παρακολουθούμε στενά τη ζήτηση, προσαρμόζουμε το στοκ μας και φροντίζουμε να υπάρχει επάρκεια στα προϊόντα που έχουν πραγματική κίνηση.

Παράλληλα, διαθέτουμε μία ιδιαίτερα διευρυμένη γκάμα προϊόντων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος μοντέλων με περιορισμένη αρχική επένδυση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τοποθετούν στο κατάστημά τους τα πιο εμπορικά και νέα μοντέλα, έχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση, άμεσα και κατόπιν παραγγελίας, σε χιλιάδες επιπλέον κωδικούς για διαφορετικές συσκευές.

Καθοριστική μοναδικότητα της παρουσίας μας στην αγορά αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτουμε θήκες και προστατευτικά οθόνης και για λιγότερο γνωστά μοντέλα, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό της αγοράς. Έτσι, ο συνεργάτης αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει μεγάλη ποικιλία χωρίς να δεσμεύει κεφάλαιο σε στοκ, καλύπτοντας τόσο τα τελευταία μοντέλα της αγοράς όσο και συσκευές προηγούμενων ετών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, μέσα από μία γκάμα που σε ορισμένες κατηγορίες ξεπερνά τους 700 διαφορετικούς κωδικούς.

Ταυτόχρονα, έχουμε επενδύσει σημαντικά στις υποδομές μας και στη λειτουργία της αποθήκης, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή εκπαίδευση στις τεχνολογικές εξελίξεις και στον τομέα των logistics, έτσι ώστε η εκτέλεση των παραγγελιών να γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια. Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε μία παραγγελία που καταχωρείται μέχρι τις 15:00 να μπορεί να αποσταλεί την ίδια ημέρα.

Για το κατάστημα, αυτό μεταφράζεται σε γρήγορη παράδοση, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και, τελικά, πιο αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής του. Στόχος μας είναι να είμαστε ο μοναδικός προμηθευτής ενός καταστήματος, που μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών ενός καταστήματος, λειτουργώντας ως ένας κερδοφόρος και αξιόπιστος συνεργάτης.

I.C.: Πέρα από τα προϊόντα, δραστηριοποιείστε και στον τομέα των υπηρεσιών. Ποιες λύσεις προσφέρετε και πώς υποστηρίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων;

Δ.Μ.: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς μεμονωμένες λύσεις, αλλά έναν συνεργάτη που να μπορεί να κατανοήσει τις πραγματικές τους ανάγκες και να τους βοηθήσει να εξελιχθούν συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτουμε οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (service) για κινητά, tablet και άλλες συσκευές, το οποίο παρέχει άμεσες και αξιόπιστες λύσεις, τόσο σε επισκευές όσο και σε τεχνική καθοδήγηση, εξασφαλίζοντας ότι οι συνεργάτες μας μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τηλεφωνικών κέντρων και νέων τεχνολογιών VoIP επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να οργανώνουν καλύτερα την επικοινωνία τους, να βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και να παρακολουθούν αποτελεσματικά την καθημερινή ροή εργασιών. Στον τομέα της παραμετροποίησης ERP, CRM, η ομάδα μας προσαρμόζει τα συστήματα στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, επιλύοντας σύνθετα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις και μέσα από τη δική μας καθημερινή λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαδικασίες βελτιστοποιούνται, ενώ οι επιχειρήσεις αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο και αποδοτικότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει το Vcloud, που έρχεται να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα συστήματα με επιπλέον add-ons (πρόσθετα), προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησής και δυνατότητα ουσιαστικής διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας. Για παράδειγμα, πέρα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το Vcloud επιτρέπει τον έλεγχο των προγραμματισμένων δρομολογίων για πωλητές, προσωπικό, διανομείς και security, προσφέροντας πλήρη εικόνα του προγράμματος και διασφαλίζοντας την ορθή υλοποίησή του βάσει του αρχικού προγραμματισμού.

Διαπιστώνοντας ότι οι ίδιες ανάγκες και δυσκολίες υπάρχουν και στους συνεργάτες μας, μετατρέψαμε αυτές τις λύσεις σε οργανωμένες υπηρεσίες, ώστε να παρέχουμε κάτι ουσιαστικό και δοκιμασμένο στην πράξη. Δεν προτείνουμε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά λύσεις που γνωρίζουμε ότι λειτουργούν και κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα μίας επιχείρησης.

Δραστηριοποιούμαστε σε μία αγορά όπως η ελληνική, όπου το πλαίσιο και οι απαιτήσεις αλλάζουν συνεχώς. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να είμαστε διαρκώς ενημερωμένοι και προσαρμοστικοί στις εξελίξεις της αγοράς, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας πάντα επίκαιρες, σωστές και εφαρμόσιμες λύσεις. Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να παρέχουμε εργαλεία, αλλά να δημιουργούμε ένα ενιαίο οικοσύστημα λύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά και υποστηρίζει ουσιαστικά τον συνεργάτη μας στην καθημερινότητά του.

Στην ουσία, είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, όχι μόνο ως πάροχος τεχνολογίας, αλλά έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και ως προμηθευτής υπηρεσιών που συμβάλλει ενεργά στην οργάνωση, τη βελτίωση και την ανάπτυξή τους.

I.C.: Ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις που βλέπετε στα mobile accessories για το 2026, και πώς καθοδηγείτε το δίκτυό σας ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις νέες απαιτήσεις;

Δ.Μ.: Ο καταναλωτής σήμερα είναι πολύ πιο ενημερωμένος και απαιτητικός σε σχέση με το παρελθόν. Δεν αναζητά απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένα προϊόν που συνδυάζει ποιότητα, αισθητική και λειτουργικότητα. Βλέπουμε έντονη στροφή σε premium επιλογές, με έμφαση στην ποιότητα υλικών κατασκευής, στον σχεδιασμό, στην αντοχή και στη διάρκεια λειτουργικότητας.

Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης και για πιο οικονομικές λύσεις, γεγονός που δείχνει ότι ο καταναλωτής αναζητά αξία σε όλες τις κατηγορίες τιμών. Επιλέγουμε λοιπόν να παρακολουθούμε προσεκτικά όλη την αγορά, ώστε να γνωρίζουμε τι κινεί τη ζήτηση, να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση και να κατευθύνουμε σωστά τους συνεργάτες-πελάτες μας.

Τους ενημερώνουμε διαρκώς για τις τάσεις της αγοράς, τους συμβουλεύουμε στο τι αξίζει να επενδύσουν και τους βοηθάμε να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες του καταναλωτή, να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να προσφέρουν προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα και αξία σε όλες τις κατηγορίες τιμής.

I.C.: Αξιοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας, αυξάνοντας παράλληλα το προσωπικό σας. Πώς το AI βοηθά τους ανθρώπους σας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, χωρίς να τους αντικαθιστά;

Δ.Μ.: Η τεχνητή νοημοσύνη για εμάς αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, κυρίως σε επίπεδο οργάνωσης, αυτοματοποίησης και ανάλυσης δεδομένων. Την χρησιμοποιούμε για να απλοποιούμε διαδικασίες, να βελτιώνουμε τη διαχείριση και να έχουμε καλύτερη εικόνα των δεδομένων μας, κάτι που μας επιτρέπει να λειτουργούμε πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερο προγραμματισμό.

Ωστόσο, για εμάς ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει στο επίκεντρο. Η εταιρεία μας στηρίζει, επιβραβεύει και επενδύει στους συνεργάτες της, ιδιαίτερα σε όσους δείχνουν αφοσίωση και συνέπεια. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε το AI ως μέσο αντικατάστασης.

Αντίθετα, το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων μας πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Τους βοηθά να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μειώσουν την πιθανότητα λαθών και να επικεντρωθούν σε πιο ουσιαστικές και δημιουργικές πλευρές της εργασίας τους. Στην ουσία, το AI και ο άνθρωπος λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η τεχνολογία αναλαμβάνει το επαναλαμβανόμενο και το χρονοβόρο, ενώ ο άνθρωπος φέρνει τη διορατικότητα, την κρίση, την εμπειρία και την ανθρώπινη επαφή. Για εμάς, λοιπόν, το AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, συνεργάζεται μαζί του και τον ενισχύει.

Αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται και στην ανάπτυξη της ίδιας της ομάδας μας, καθώς η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μέσα από τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το AI, δίνεται η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης και εξέλιξης των εργαζομένων μας, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.

I.C.: Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στη στρατηγική σας, και πώς αυτή αποτυπώνεται στα προϊόντα και στις λύσεις που προσφέρετε;

Δ.Μ.: Η καινοτομία για εμάς δεν περιορίζεται στην εισαγωγή νέων προϊόντων, αλλά αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο «διαβάζουμε» την αγορά και εντοπίζουμε ευκαιρίες πριν αυτές γίνουν αντιληπτές. Εστιάζουμε ιδιαίτερα σε κατηγορίες που εμφανίζουν δυναμική ανάπτυξης ή σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς, φέρνοντας λύσεις που βοηθούν τα καταστήματα να διαφοροποιηθούν στην πράξη. Συχνά, αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε σε προϊόντα ή κατηγορίες που δεν είναι ευρέως γνωστές, αλλά έχουν προοπτική να εξελιχθούν σε βασικά στοιχεία της αγοράς. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη συνεχή ανανέωση της γκάμας μας, με στόχο να διατηρούμε ένα χαρτοφυλάκιο που παραμένει σύγχρονο και εμπορικά επίκαιρο, χωρίς να εγκλωβίζεται σε στατικές επιλογές. Για εμάς, καινοτομία δεν σημαίνει κάτι «εντυπωσιακό», αλλά κάτι αποδεδειγμένα λειτουργικό και εξελιγμένο, που καλύπτει πραγματικές και νέες ανάγκες.

I.C.: Πόσο σημαντικός είναι για εσάς ο ρόλος της περιβαλλοντικής ευθύνης, και πώς αυτός αποτυπώνεται στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας σας;

Δ.Μ.: Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί για εμάς μία σταθερή προτεραιότητα, η οποία ενσωματώνεται σταδιακά στην καθημερινή λειτουργία και στις επιλογές μας. Πιστεύουμε ότι ακόμη και μικρές αλλαγές, όταν εφαρμόζονται με συνέπεια, μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εισαγωγή νέου τύπου τσάντας, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και σχεδιασμένη για πολλαπλές χρήσεις. Κατά την παραλαβή των παραγγελιών, τα προϊόντα τοποθετούνται σε αυτές τις τσάντες, δίνοντας τη δυνατότητα στον συνεργάτη-πελάτη να τις επαναχρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Πρόκειται για μία πρακτική που μειώνει την ανάγκη για υλικά μίας χρήσης και ταυτόχρονα ενισχύει μία πιο υπεύθυνη κουλτούρα χρήσης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό μας, με στόχο να εξελίσσουμε διαρκώς τις πρακτικές μας προς μία πιο βιώσιμη κατεύθυνση προς το περιβάλλον. Για εμάς, περιβαλλοντική ευθύνη δεν είναι μία μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μία συνειδητή επιλογή που ενσωματώνεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και εξελισσόμαστε ως εταιρεία.

I.C.: Ποια είναι η ευρύτερη στρατηγική σας για την εξωστρέφεια, και με ποιον τρόπο σχεδιάζετε την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας στο εξωτερικό;

Δ.Μ.: Η ανάπτυξη στο εξωτερικό αποτελεί στρατηγική επιλογή για εμάς και όχι μία ευκαιριακή κίνηση. Ήδη έχουμε διαμορφώσει ένα δίκτυο συνεργατών σε ευρωπαϊκές αγορές αλλά και σε επιλεγμένες χώρες εκτός Ευρώπης, το οποίο αναπτύσσεται σταθερά. Η προσέγγισή μας είναι προσεκτική και στοχευμένη· δεν επιδιώκουμε απλώς την παρουσία, αλλά τη δημιουργία συνεργασιών με διάρκεια και ουσία.

Στην προσπάθειά μας αυτή, συμμετέχουμε ενεργά σε διεθνείς εκθέσεις και πραγματοποιούμε εξαγωγές, ώστε να αναπτύσσουμε συνεχώς νέες ευκαιρίες και να διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε ακόμα περισσότερες αγορές. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, όχι μόνο της δικής μας εταιρείας αλλά και των συνεργατών μας.

Μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης αγορών και τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα, συμβάλλουμε ενεργά στο να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή παρουσία. Βασικό ρόλο παίζει η διάθεση των προϊόντων με το brand Volte-Tel και των brands που έχουμε αποκλειστική συνεργασία καθώς και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε με σταθερά βήματα, διατηρώντας την ποιότητα και την αξιοπιστία που μας χαρακτηρίζει, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία και στρατηγική, προσεκτικά και μακροπρόθεσμα.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom