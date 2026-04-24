H Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι «φούσκα» – Οι εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα

Η ανάγκη ταχείας προσαρμογής επιχειρήσεων και ηγεσιών στις αλλαγές που επιβάλλει η επικράτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Leading with AI: From Data to Business Growth», με συντονιστή τον Δημήτρη Κοντίνο, BoD Technology Advisor του BRIGHT GROUP και κεντρικό ομιλητή τον Κώστα Μάλλιο BoD Technology Executive του BRIGHT GROUP.

O κ. Κώστας Μάλλιος, τοποθετούμενος κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέβλεψε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αποτελέσει μια «φούσκα», αντιθέτως οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό καθίστανται απαραίτητες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος και το μεγάλο «στοίχημα» είναι η μεταβολή στον τρόπο σκέψης και η δέσμευση στη νέα κατεύθυνση, ώστε να έχουν ανταποδοτικότητα οι επενδύσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, εστίασε στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του τρόπου ηγεσίας, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με στόχο τη μείωση του ρίσκου και τη διασφάλιση προβλέψιμων αποτελεσμάτων.

«Αυτό το πλαίσιο δεν επαρκεί πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποδεχθούν ότι η λειτουργία τους βασίζεται όλο και περισσότερο σε εκτιμήσεις και πιθανότητες, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.

Ο κ. Μάλλιος σχολίασε ότι πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κινούνται επιφυλακτικά, διατηρώντας παραδοσιακές δομές και προσεγγίζοντας σταδιακά την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι δύο ομιλητές υπογράμμισαν την άμεση ανάγκη για καθολική υιοθέτηση του ΑΙ, σε αντίθεση με πρακτικές σταδιακών δοκιμών που μπορεί να αφήσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς εκτός ανταγωνισμού. Οι αλλαγές, πρόσθεσαν, συντελούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη τα στελέχη να σκεφτούν έγκαιρα με ποιον τρόπο θα διαχειριστούν αυτή τη μετάβαση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο υπερτίμησης της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Μάλλιος ξεκαθάρισε ότι «δεν βρισκόμαστε σε AI bubble», επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στον τομέα είναι ήδη ιδιαίτερα προχωρημένη σε σχέση με την εικόνα που υπάρχει ευρέως. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αναμένεται να γίνουν πιο ορατές το επόμενο διάστημα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά βρίσκεται πιο κοντά σε σημαντικές αλλαγές απ’ ό,τι εκτιμάται. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν επενδυθεί πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά στον τομέα του AI και προέβλεψε ότι οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης και αξιοποίησης της τεχνολογίας, ενισχύοντας τη δυναμική του κλάδου.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος BRIGHT GROUP συμμετέχει για πρώτη φορά στο DEF στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού του, ως πάροχος τεχνολογικών και συμβουλευτικών λύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με πολλαπλή δραστηριότητα. Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά και αναπτύσσεται μέσα από ένα ευρύτερο οικοσύστημα δραστηριοτήτων, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως καταλύτης, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ευκαιριών, τη δημιουργία συνεργειών και τη συνολική ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας. Μέσα από τις τοποθετήσεις των στελεχών του στη διοργάνωση, επιδιώκει να αναδείξει ότι η τεχνολογία, και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι απλώς εργαλεία βελτίωσης, αλλά παράγοντες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί.