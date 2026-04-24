BrainReGain: νέο μοντέλο για σύνδεση και επιστροφή του ελληνικού ταλέντου

Το νέο ολοκληρωμένο μοντέλο για τη σύνδεση, κινητικότητα και επιστροφή του ελληνικού ταλέντου παρουσίασε η πρωτοβουλία BrainReGain, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική μετατόπιση από τη συζήτηση περί brain drain σε μια στρατηγική επανασύνδεσης.

Τη Συνέντευξη Τύπου άνοιξε ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας, κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, παρουσιάζοντας την πορεία του BrainReGain από το 2019 έως σήμερα, με έμφαση στα απτά αποτελέσματα των δράσεών του σε επίπεδο ερευνών, mentoring και επαναπατρισμών.

«Δεν μιλάμε θεωρητικά για το brain drain. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που παράγει πραγματικά αποτελέσματα, βασίζεται σε δεδομένα και αποδεικνύει στην πράξη ότι η σύνδεση και η επιστροφή ταλέντου μπορούν να επιτευχθούν. Σήμερα, με βάση αυτά τα δεδομένα, περνάμε στο επόμενο στάδιο: από τις μεμονωμένες δράσεις σε μια ολιστική στρατηγική που καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή του ελληνικού ταλέντου σε κάθε σημείο του κόσμου.», ανέφερε.

Η παρουσίαση κορυφώθηκε με την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας του BrainReGain, κας Κατερίνας Μπαλιλάκη, η οποία παρουσίασε το νέο 360° μοντέλο, επαναπροσδιορίζοντας το ζήτημα όχι ως brain drain, αλλά ως “χαμένη σύνδεση”.

Το μοντέλο αυτό προσεγγίζει ολιστικά τη διαδρομή του Έλληνα στο εξωτερικό, μέσα από έναν ενιαίο κύκλο δράσεων — BrainExplore, BrainExchange, BrainRegain, BrainReconnect — που καλύπτει τη διεθνή εμπειρία, τη διατήρηση της σχέσης με την Ελλάδα και την επιστροφή με όρους προοπτικής.

«Η επιστροφή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι η φυσική συνέχεια μιας διεθνούς διαδρομής — και αυτό είναι που έρχεται να υποστηρίξει το νέο μας μοντέλο», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό:

δημιουργούνται ευκαιρίες διεθνούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας για νέους (BrainExplore)

αναπτύσσονται προγράμματα γεφύρωσης με αγορές του εξωτερικού (BrainExchange)

ενισχύεται η επιστροφή και ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας (BrainRegain)

διαμορφώνεται ένα παγκόσμιο δίκτυο Ελλήνων επαγγελματιών (BrainReconnect)

O κ.Γιάννης Παπαχρήστου, ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO του Υπερταμείου (Growthfund) δήλωσε:

«Το νέο μοντέλο αποτυπώνει μια σύγχρονη και ρεαλιστική προσέγγιση για το πώς η Ελλάδα μπορεί να διατηρεί ενεργή σχέση με το ταλέντο της σε κάθε στάδιο της διεθνούς του διαδρομής. Η επανασύνδεση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν είναι μόνο κοινωνική ανάγκη — είναι στρατηγική αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη χώρα.»

Κλείνοντας, επισημάνθηκε ότι η ενίσχυση της σύνδεσης με τον ελληνισμό της διασποράς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, με το νέο μοντέλο λειτουργεί ως καταλύτης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας και ανθρώπινου δυναμικού υψηλής αξίας.

Οι πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από το Σωματείο «Ελληνισμός εν Δράσει», με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών γεφυρών μεταξύ της Ελλάδας και του ελληνισμού της διασποράς, συμβάλλοντας στην επιστροφή και αξιοποίηση ταλέντου.