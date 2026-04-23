HP & AMD: το μέλλον της εργασίας με καινοτόμες τεχνολογίες

Η HP, σε συνεργασία με την AMD, αναδεικνύει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το Μέλλον της Εργασίας, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ενισχύει την παραγωγικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το “Future of Work”, μια δυναμική έννοια που αντικατοπτρίζει τη μετάβαση σε πιο ευέλικτα, υβριδικά μοντέλα εργασίας, όπου οι ανάγκες των επαγγελματιών εξελίσσονται παράλληλα με τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν. Η HP παρουσίασε τη στρατηγική της για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνολογικών οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη σύγχρονη εργασία, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την απόδοση και την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο της AMD ως βασικού συνεργάτη στην εξέλιξη του computing, με τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Μέσα από καινοτόμες λύσεις και προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες, οι δύο εταιρείες διαμορφώνουν από κοινού το μέλλον του computing, προσφέροντας εργαλεία που ενδυναμώνουν τους χρήστες και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως δήλωσε ο Χάρης Αμούργης, End User Sales Manager της HP Ελλάδος και Κύπρου: «Το Μέλλον της Εργασίας δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται. Στην HP επενδύουμε σε ολοκληρωμένες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα που υποστηρίζου το σύγχρονο υβριδικό περιβάλλον εργασίας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται με ευελιξία, ασφάλεια και υψηλή απόδοση, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον».

Ο Φρίξος Κουφόπουλος, Commercial PS Category της HP Ελλάδος και Κύπρου τόνισε: «Το AI portfolio που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με την AMD δεν είναι απλώς μια νέα γενιά τεχνολογίας, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ενισχύει την αποδοτικότητα, αυτοματοποιεί σύνθετες διαδικασίες και δίνει στους επαγγελματίες τα εργαλεία για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία».

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά ως καταλύτη για τη δημιουργία πιο ευέλικτων, αποδοτικών και βιώσιμων εργασιακών μοντέλων, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα στον κόσμο της εργασίας.