Η Cosmos Business Systems στο ετήσιο πανευρωπαϊκό συνέδριο της Huawei στη Λίμνη Como

Η Cosmos Business Systems έδωσε το «παρών» στο ετήσιο πανευρωπαϊκό συνέδριο της Huawei, που πραγματοποιείται στη Villa Erba στο Como της Ιταλίας, με κεντρικό μήνυμα «Advancing Together, Integrating Intelligence», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή παρουσία της στις σημαντικές διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και τη στρατηγική της προσήλωση στην καινοτομία.

Στο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαία στελέχη και συνεργάτες από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη των τελευταίων εξελίξεων στις δικτυακές υποδομές, τις λύσεις storage και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο η ΑΙ μετασχηματίζει τα σύγχρονα τεχνολογικά οικοσυστήματα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να φτάσουν τα 300 δισ. δολάρια έως το 2029, με σημαντική συμβολή από επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κάθετες λύσεις για smart cities, hospitality, healthcare και retail, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της συνολικής εμπειρίας των χρηστών.

Την εταιρεία εκπροσώπησε ο κ. Πέτρος Βασιλικός, Group Training Director, συμμετέχοντας ενεργά στις επαφές και τις συζητήσεις με το οικοσύστημα της Huawei και διερευνώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Η παρουσία της Cosmos Business Systems στο συνέδριο ενισχύει περαιτέρω τη σχέση της με έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς τεχνολογικούς οργανισμούς και επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της στην αξιοποίηση λύσεων αιχμής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.