Η ΤΝ στην πράξη: EPSILONNET και Microsoft ανέδειξαν το μέλλον των επιχειρήσεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο, η εκδήλωση του Ομίλου EPSILONNET σε συνεργασία με τη Microsoft, με αντικείμενο την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ανώτατα στελέχη της αγοράς, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών εμπειριών, με έμφαση στη μετάβαση από τη θεωρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική επιχειρησιακή της εφαρμογή. Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτέλεσε το πώς η ΤΝ λειτουργεί ήδη ως καταλύτης για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη λήψη ταχύτερων και πιο στοχευμένων αποφάσεων και τη δημιουργία μετρήσιμης επιχειρησιακής αξίας.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Βασιλική Στούμπου, General Manager Digital & e-Invoicing του Ομίλου EPSILONNET, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη δέσμευση του Ομίλου για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ακολούθησαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις από στελέχη της Microsoft και του Ομίλου:

Ο Βασίλης Σαλής, Partner Development Manager της Microsoft, παρουσίασε τις σύγχρονες τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενσωμάτωσή της στον πυρήνα των επιχειρησιακών ροών εργασίας. Μέσα από χαρακτηριστικά case studies, ανέδειξε πώς οι οργανισμοί αξιοποιούν την ΤΝ για να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και επιχειρησιακής ευελιξίας.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, Senior Product Manager της EPSILON SingularLogic, παρουσίασε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενσωματώνονται στις πλατφόρμες του Ομίλου EPSILONNET, αναδεικνύοντας πώς αυτές μετατρέπουν τα δεδομένα σε ουσιαστική δράση, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη λήψη αποφάσεων.

Κομβικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η συζήτηση του Panel με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Μοχλός Μετασχηματισμού των Επιχειρήσεων», στο οποίο συμμετείχαν διακεκριμένα στελέχη της αγοράς:

Μυλαίδη Στούμπου, General Manager Enterprise Partners Solutions & BoD Member, Microsoft South Europe

Γιώργος Μαρίνος, Assistant General Manager Innovation & Digital Partnerships, Εθνική Τράπεζα

Λάσκαρης Κονδύλης, CFO Νέα Εγνατία Οδός, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρήστος Χρυσοστομίδης, Head of PMO, EPSILONNET Group

Η συζήτηση αναπτύχθηκε γύρω από καίρια ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τις επιχειρήσεις, όπως οι προκλήσεις και τα εμπόδια υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική αγορά, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η προτεραιοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ΤΝ σε μεγάλους οργανισμούς, η μέτρηση του ROI και η ισορροπία μεταξύ μείωσης κόστους και δημιουργίας νέων εσόδων, τα πραγματικά παραγωγικά use cases που ήδη εφαρμόζονται, καθώς και ο ρόλος της συμμόρφωσης και των ERP συστημάτων ως κρίσιμου operational layer για την αποτελεσματική αξιοποίηση της ΤΝ.

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών ανέδειξαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά βασικό πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Κωστούλας, Digital and e-Invoicing Commercial Director του Ομίλου EPSILONNET, παρουσίασε την λύση Epsilon Digital στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναδεικνύοντας τη μετάβαση των επιχειρήσεων από τη συμμόρφωση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα success stories μεγάλων οργανισμών, τα οποία ανέδειξαν τα μετρήσιμα οφέλη των λύσεων:

Στην περίπτωση του Ομίλου ΟΤΕ, η υλοποίηση της πλατφόρμας Epsilon Digital σε συνδυασμό με το Microsoft Azure οδήγησε σε:

Μείωση λειτουργικού κόστους έως και 70% μέσω κατάργησης χαρτιού και legacy υποδομών

Διαθεσιμότητα συστημάτων στο 99,9% ακόμη και σε περιόδους αιχμής

Εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας με response time κάτω από 150 milliseconds ανά παραστατικό

Πλήρη συμμόρφωση με το myDATA σε πραγματικό χρόνο

Αξιοποίηση AI δυνατοτήτων για ανίχνευση λαθών και predictive analytics

Αντίστοιχα, στην περίπτωση της Avramar, η υλοποίηση της λύσης του πιστοποιημένου Παρόχου Ηλ. Τιμολόγησης, Epsilon Digital επέφερε:

100% κατάργηση φυσικού αρχείου και πλήρη μετάβαση σε ψηφιακή αρχειοθέτηση

Άμεση διαβίβαση παραστατικών σε myDATA και πελάτες

Σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών συμφωνίας και μείωση λαθών

24/7 επιχειρησιακή υποστήριξη, βελτιώνοντας συνολικά την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία δεδομένων

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα και networking, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική δικτύωση, ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση νέων συνεργασιών.

Ο Όμιλος EPSILONNET και η Microsoft επιβεβαιώνουν τη στρατηγική τους προσήλωση στην καινοτομία, διαμορφώνοντας το μέλλον των επιχειρήσεων μέσα από προηγμένες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και cloud τεχνολογιών, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού, ευέλικτου και ψηφιακά ώριμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.