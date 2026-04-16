Η HP παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο LaserJet με ασφάλεια και ταχύτερη ψηφιοποίηση εγγράφων

Στο Imagine 2026, η HP παρουσίασε τις νέες σειρές HP LaserJet Pro 4000/4100 και HP LaserJet Enterprise 5000/6000, σχεδιασμένες για να βοηθούν τις επιχειρήσεις να γεφυρώνουν τις ροές εργασίας σε χαρτί και ψηφιακά, να ενισχύουν την ασφάλεια, να απλοποιούν τη διαχείριση εκτυπωτών και να υποστηρίζουν υβριδικές ομάδες.

«Οι οργανισμοί βρίσκονται υπό πίεση να ψηφιοποιήσουν τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, διατηρώντας παράλληλα ασφαλή τα περιβάλλοντά τους», δήλωσε η Anneliese Olson, President of Imaging, Printing, and Solutions της HP Inc. «Με το νέο μας χαρτοφυλάκιο LaserJet, προωθούμε την ασφαλή εκτύπωση με υποστήριξη AI, για να συνδέσουμε καλύτερα τις φυσικές και ψηφιακές πλευρές της εργασίας, να διευκολύνουμε τη διαχείριση εγγράφων και να παρέχουμε στις ομάδες τα αξιόπιστα εργαλεία που χρειάζονται για να παραμένουν παραγωγικές.»

Σειρά HP LaserJet Pro 4000/4100: Καλύτερη απόδοση. Περισσότερη οικονομία. Ίδια κλάση.

Σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένη υποστήριξη από τα τμήματα πληροφορικής

Οι μικρές επιχειρήσεις όσο και οι μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να αναβαθμίσουν τις διαδικασίες εκτύπωσης και διαχείρισης εγγράφων. Η έκθεση Workflow Wakeup της HP υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη: το 78% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δυσκολεύεται να διαχειριστεί το hardware και τις προμήθειες , το 80% σχεδιάζει να υιοθετήσει ή να επεκτείνει software σχετικό με την εκτύπωση για να απλοποιήσει τις λειτουργίες, και το 70% αναμένει να κατευθύνει τους προϋπολογισμούς των τμημάτων πληροφορικής προς το AI έως το 2027, δείχνοντας ισχυρή ζήτηση για περισσότερες αυτοματοποιημένες λύσεις.

Η σειρά HP LaserJet Pro 4000/4100 προσφέρει εκτύπωση μονόχρωμης επαγγελματικής ποιότητας σε συμπαγές σχέδιο, σχεδιασμένο για μικρές ομάδες. Σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένη υποστήριξη από τα τμήματα πληροφορικής, είναι εύκολη στην εγκατάσταση, οικονομική στη λειτουργία, εύκολη στη διαχείριση και σχεδιασμένη με χαρακτηριστικά ασφάλειας για να βοηθά στην προστασία από εξελισσόμενες απειλές, είτε οι ομάδες εργάζονται στο γραφείο είτε εξ αποστάσεως.

Κύρια οφέλη για τους πελάτες

Η σειρά HP LaserJet Pro 4000/4100 αποτελεί τον πιο παραγωγικό μονόχρωμο εκτυπωτή της HP στο χαρτοφυλάκιο των Laser για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσφέρει την ταχύτερη αυτόματη διπλής όψης εκτύπωση στην κατηγορία της, ομαλή εγκατάσταση και Wi‑Fi® 6 με αυτόματη επαναφορά για αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης από έως και 25% χαμηλότερο συνεχιζόμενο κόστος εκτύπωσης σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, χάρη στην πιο αποδοτική τεχνολογία TerraJet Toner που έχει δημιουργήσει ποτέ η HP, με εγγύηση τριών ετών.

Ασφάλεια και Βιωσιμότητα

Ο πρώτος εκτυπωτής παγκοσμίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προστασία ανθεκτική στην κβαντική τεχνολογία, καθώς και με ανθεκτικά σε παραβίαση chips γραφίτη, firmware και συσκευασία. Η HP προσφέρει επίσης απλοποιημένη συμμόρφωση ασφαλείας και διαχείριση συσκευών σε όλο τον στόλο εκτυπωτών με προαιρετικό HP Security Manager.

Ο νέας γενιάς TerraJet Toner έχει σχεδιαστεί για εκτύπωση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και επιτρέπει 11% περισσότερες σελίδες χρησιμοποιώντας λιγότερο γραφίτη σε μικρότερο δοχείο.

Σχεδιασμός ενεργειακής απόδοσης με πιστοποιήσεις EPEAT Gold, ENERGY STAR® και Blue Angel.

Έξυπνες Λύσεις Ροής Εργασίας

Έξυπνο print hub που απλοποιεί την εγκατάσταση και τη διαχείριση του εκτυπωτή, μειώνοντας τα βήματα και καθιστώντας την συνεχιζόμενη διαχείριση πιο εύκολη χωρίς ειδική ομάδα πληροφορικής.

HP AI για βελτιστοποίηση της μορφοποίησης εγγράφων, βελτίωση ποιότητας και αυτοματοποίηση της ονομασίας και κοινής χρήσης — εξαλείφοντας την χειροκίνητη επαναφορά εργασιών και επιταχύνοντας τις ροές εργασίας.

Σειρά HP LaserJet Enterprise 5000/6000: Απόλυτη απόδοση εταιρικού επιπέδου για τις πιο απαιτητικές ομάδες

Σχεδιασμένη για διαχειριζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

Σχεδόν οι μισοί οργανισμοί (47%) αυξάνουν τις επενδύσεις τους για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής εκτύπωσης, προκειμένου να υποστηρίξουν τις εξελισσόμενες στρατηγικές των τμημάτων πληροφορικής και την υβριδική εργασία. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποιήση επιταχύνεται, με το 54% να αναφέρει ταχύτερα σχέδια μετάβασης σε ψηφιακές ροές εργασίας. Παράλληλα, τα σύνθετα και κατανεμημένα περιβάλλοντα εκτύπωσης εισάγουν νέους κινδύνους ασφαλείας, με τους ειδικούς να προβλέπουν πιθανότητα 34% για επιθέσεις από κβαντικούς υπολογιστές έως το 2034.

Η νέα σειρά HP LaserJet Enterprise 5000/6000 έχει σχεδιαστεί για μεγάλες ομάδες που βασίζονται σε γρήγορη εκτύπωση και αξιόπιστη ψηφιοποίηση εγγράφων. Με τις προηγμένες δυνατότητες HP AI, ασφάλεια παγκόσμιας κλάσης και υψηλές ταχύτητες απόδοσης, αποτελεί τον απόλυτο μονόχρωμο εκτυπωτή A4 για απαιτητικά γραφεία.

Κύρια οφέλη για τους πελάτες

Η σειρά HP LaserJet Enterprise 5000/6000 προσφέρει υψηλές επιδόσεις παραγωγικότητας, με αυτόματη διπλής όψης σάρωση έως 200 ipm και ταχύτητες εκτύπωσης έως 57 ppm. Το firmware HP FutureSmart βοηθά στη διατήρηση των στόλων εκτυπωτών ,πλήρως ενημερωμένων, ενώ οι προαιρετικές HP Smart Device Services μπορούν να παρακολουθούν τις συσκευές και να επιλύουν προβλήματα πριν διακόψουν την εργασία. Επιπλέον, το 90% των ανταλλακτικών με δυνατότητα σέρβις του εκτυπωτή μπορεί να αντικατασταθεί σε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

Ασφάλεια και Βιωσιμότητα

Ανθεκτικός στην κβαντική τεχνολογία και υποστηριζόμενος από HP Wolf Enterprise Security , προσφέροντας έως και 80% χαμηλότερο κίνδυνο έκθεσης σε κυβερνοεπιθέσεις.

Σχεδιασμός ενεργειακής απόδοσης με πιστοποιήσεις EPEAT Gold, ENERGY STAR® και Blue Angel, βοηθώντας τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας.

Ο νέας γενιάς Monochrome TerraJet Toner έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα και περιέχει 30% ανακυκλωμένο πλαστικό, υποστηρίζοντας κυκλικό σχεδιασμό και μειώνοντας την εξάρτηση από νέα υλικά.

Έξυπνες Λύσεις Ροής Εργασίας (HP AI)

Ταχύτερη επεξεργασία εγγράφων με HP Scan AI Enhanced και Editable OCR, που βοηθά τις ομάδες να μετατρέπουν μεγάλους όγκους χαρτιού σε αρχεία αναζητήσιμα και επεξεργάσιμα σε δευτερόλεπτα — μειώνοντας τον χειροκίνητο χρόνο επεξεργασίας έως και 50%.

Αυτοματοποιημένη Καθοδηγούμενη Επεξεργασία εντοπίζει και αφαιρεί ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικά δεδομένα ή οικονομικές λεπτομέρειες, βοηθώντας τους οργανισμούς να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς να προστίθενται επιπλέον βήματα επανελέγχου για τα τμήματα πληροφορικής.

Πρόσβαση στο HP for Microsoft 365 Copilot μέσω συνδρομής σε εφαρμογή HP Workpath, που εγκαθιστά απευθείας τα εργαλεία AI του Copilot στα πάνελ ελέγχου των HP MFP, βοηθώντας τους εργαζόμενους να συνοψίζουν, να ονομάζουν, να μεταφράζουν και να οργανώνουν αρχεία εγγράφων σε cloud drives.