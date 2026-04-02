Η εμπειρία Nespresso έρχεται για πρώτη φορά στην πλατφόρμα της Wolt

Η Wolt ενώνει δυνάμεις με το διεθνώς αναγνωρισμένο brand Nespresso, φέρνοντας για πρώτη φορά παγκοσμίως την εμπειρία της αγαπημένης μάρκας καφέ στην πλατφόρμα της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ εύκολα, γρήγορα και απευθείας στην πόρτα τους.

Η εμπειρία Nespresso τώρα σε λιγότερο από 30 λεπτά

Το πρώτο διαθέσιμο κατάστημα είναι η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, με ακτίνα εξυπηρέτησης έως 10 χλμ., καλύπτοντας περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, η Φιλοθέη, η Καλλιθέα, ο Άλιμος και το Αιγάλεω.

Οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν όλες τις διαθέσιμες ποικιλίες καφέ σε κάψουλες Original και Vertuo, ενώ σύντομα θα προστεθούν μηχανές καφέ και αξεσουάρ που καλύπτουν κάθε προτίμηση.

Με παράδοση σε περίπου 30 λεπτά, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ χωρίς αναμονή, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα ξεμείνουν ποτέ από κάψουλες.

Παράλληλα, η υπηρεσία καλύπτει και επαγγελματικές ανάγκες, προσφέροντας δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για εταιρείες και χώρους εργασίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της Wolt να εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο «shopping mall» στην τσέπη του καταναλωτή, διευρύνοντας συνεχώς το retail οικοσύστημά της και φέρνοντας premium brands πιο κοντά στο κοινό.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στη διαθέσιμη γκάμα προϊόντων και να πραγματοποιήσουν την παραγγελία τους εύκολα και γρήγορα μέσω της πλατφόρμας της Wolt.