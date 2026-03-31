Marketplaces vs e-shops: Ποιος κερδίζει πραγματικά και ποιος πληρώνει το κόστος

Τα τελευταία χρόνια, τα marketplaces έχουν εξελιχθεί στον πιο ισχυρό παίκτη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για πολλά ελληνικά brands και e-shops, η είσοδος σε μια μεγάλη πλατφόρμα μοιάζει σχεδόν μονόδρομος: άμεση πρόσβαση σε κοινό, αυξημένη επισκεψιμότητα, γρήγορες πωλήσεις. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν τα marketplaces πουλάνε. Είναι ποιος κερδίζει πραγματικά από αυτή τη σχέση.

Σε επίπεδο όγκου, η απάντηση είναι προφανής. Τα marketplaces κερδίζουν. Συγκεντρώνουν ζήτηση, ελέγχουν το traffic, καθορίζουν τους όρους. Για ένα e-shop που δυσκολεύεται να φέρει επισκέπτες ή να μειώσει το κόστος απόκτησης πελάτη, η πλατφόρμα λειτουργεί σαν «έτοιμη αγορά». Το προϊόν εκτίθεται άμεσα σε χιλιάδες δυνητικούς αγοραστές και οι πωλήσεις έρχονται γρήγορα.

Το κόστος όμως αυτής της ευκολίας σπάνια υπολογίζεται σωστά.

Προμήθειες, έξοδα fulfillment, πιέσεις στις τιμές, περιορισμένος έλεγχος στο branding και μηδενική ιδιοκτησία πελάτη είναι μερικές μόνο από τις παραμέτρους που μετατρέπουν την αύξηση τζίρου σε διάβρωση κερδοφορίας. Πολλά brands ανακαλύπτουν εκ των υστέρων ότι πουλάνε περισσότερο, αλλά με χαμηλότερο margin από ό,τι στο δικό τους e-shop.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι το margin. Είναι η εξάρτηση.

Όταν ένα marketplace γίνεται το βασικό κανάλι πωλήσεων, η επιχείρηση παύει να ελέγχει το παιχνίδι. Η πλατφόρμα μπορεί να αλλάξει προμήθειες, όρους προβολής, αλγορίθμους ή πολιτικές επιστροφών οποιαδήποτε στιγμή. Το e-shop γίνεται προμηθευτής και όχι ιδιοκτήτης σχέσης με τον πελάτη. Και χωρίς πελάτη, δεν υπάρχει brand αλλά μόνο προϊόν.

Από την άλλη πλευρά, τα ανεξάρτητα e-shops δεν έχουν εύκολη ζωή. Το κόστος marketing ανεβαίνει, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και η απόκτηση νέων πελατών απαιτεί συνεχείς επενδύσεις. Όμως έχουν ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: έλεγχο. Έλεγχο στην τιμή, στο experience, στο data και κυρίως στη σχέση με τον πελάτη.

Η πραγματική σύγκριση λοιπόν δεν είναι marketplaces εναντίον e-shops. Είναι short-term πωλήσεις vs long-term αξία.

Τα marketplaces είναι εξαιρετικό εργαλείο για άμεσο όγκο, εκκαθάριση stock, είσοδο σε νέες αγορές και δοκιμή προϊόντων.

Δεν είναι όμως εργαλείο για χτίσιμο πιστότητας, διαφοροποίησης και βιώσιμου brand.

Τα e-shops, αντίθετα, δυσκολεύονται περισσότερο στην αρχή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν repeated πελάτες, υψηλότερο LTV και καλύτερο έλεγχο κερδοφορίας. Αυτό προϋποθέτει στρατηγική, επένδυση και υπομονή, όχι απλώς presence.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλά ελληνικά brands είναι ότι βλέπουν τα marketplaces ως υποκατάστατο του e-shop τους. Στην πραγματικότητα, τα marketplaces πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά. Ως κανάλι πωλήσεων και όχι ως πυρήνας στρατηγικής.

Το 2026 δεν θα κερδηθεί από όσους πουλάνε παντού. Θα κερδηθεί από όσους ξέρουν πού και γιατί πουλάνε. Από όσους χρησιμοποιούν τα marketplaces για αυτό που είναι, μηχανές όγκου, και τα e-shops για αυτό που δεν μπορούν να προσφέρουν οι πλατφόρμες: έλεγχο, εμπειρία και σχέση.

Στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα δεν είναι αν τα marketplaces «σκοτώνουν» τα e-shops. Το ερώτημα είναι αν τα e-shops χτίζουν κάτι που αξίζει να επιβιώσει πέρα από την επόμενη αλλαγή αλγορίθμου.

Γράφει ο Δημήτρης Θεοφάνους, Managing Director | eTURN | eTransformation Consulting

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom