Ρεκόρ δαπανών πληροφορικής ύψους 6,31 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026

Στα 6,31 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να φτάσει η παγκόσμια δαπάνη πληροφορικής το 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Gartner. Η πρόβλεψη αυτή αντιστοιχεί σε μια αυξημένη κατά 13,5 τοις εκατό άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, υπογραμμίζοντας τη δυναμική της αγοράς. Η επιτάχυνση των επενδύσεων στις υποδομές AI και η στροφή σε προηγμένες λύσεις μνήμης αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αυτής της ιστορικής ανόδου. Καθώς ο φόρτος εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης κλιμακώνεται, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αναθεωρούν τους προϋπολογισμούς τους για να υποστηρίξουν την επόμενη γενιά ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ραγδαία αύξηση της τάξης του 55,8% πρόκειται να σημειώσουν οι επενδύσεις σε data center systems κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ο John-David Lovelock, αναλυτής της Gartner, επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ανάγκη για high performance compute τροφοδοτεί άμεσα τη ζήτηση για επεξεργαστές AI. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες που παρέχουν εξειδικευμένους επιταχυντές και τεχνολογίες αιχμής για τα κέντρα δεδομένων. Η ταχύτητα με την οποία οι οργανισμοί υιοθετούν αυτές τις λύσεις ξεπερνά κάθε προηγούμενη εκτίμηση της αγοράς, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ημιαγωγών.
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τις παγκόσμιες δαπάνες
Στην κορυφή των συνολικών δαπανών, ο τομέας των IT services παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης, ξεπερνώντας τα 1,87 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία. Οι υπηρεσίες διαχειριζόμενων υποδομών και το cloud computing, ειδικά στο σκέλος του IaaS, παρουσιάζουν την ισχυρότερη ανθεκτικότητα και ανάπτυξη. Παράλληλα, οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα προκαλούν αυξήσεις τιμών στη memory αγορά, επηρεάζοντας το συνολικό κόστος υλοποίησης των έργων. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών επωφελούνται από αυτή τη συγκυρία, καθώς η high-bandwidth memory μετατρέπεται σε έναν εξαιρετικά κερδοφόρο τομέα δραστηριότητας για τη βιομηχανία.
Εντυπωσιακή πορεία ακολουθεί και το λογισμικό, με την ανάπτυξη μοντέλων GenAI λογισμικού να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το 2026. Οι αναλυτές προβλέπουν μια υπερδιπλάσια άνοδο των ετήσιων δαπανών σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν agents στην καθημερινή λειτουργία τους. Η στροφή προς το AI-centric λογισμικό δημιουργεί ένα χάσμα ανάμεσα στις παραδοσιακές κατηγορίες εφαρμογών και τις νέες έξυπνες λύσεις. Αυτή η διαφοροποίηση ενισχύει τη στρατηγική σημασία των hyperscalers, οι οποίοι ελέγχουν τις βασικές πλατφόρμες ανάπτυξης και τις σχετικές υποδομές.
Προκλήσεις και ευκαιρίες στην αγορά hardware
Παρά τις θετικές προοπτικές, οι δαπάνες για device hardware φτάνουν τα 856 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας ωστόσο ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων μνήμης οδηγεί σε υψηλότερες τιμές πώλησης, γεγονός που προκαλεί περιορισμό των κύκλων αντικατάστασης συσκευών σε χαμηλότερης κερδοφορίας τμήματα. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο διστακτικοί στην ανανέωση του εξοπλισμού τους, εστιάζοντας σε συσκευές που προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη σε AI λειτουργίες. Αυτή η τάση επιβεβαιώνει την επικράτηση μιας αγοράς πολλαπλών ταχυτήτων στο παγκόσμιο τεχνολογικό στερέωμα.
Η μεθοδολογία της Gartner για τη φετινή έκθεση βασίστηκε στην ανάλυση πωλήσεων χιλίων και πλέον προμηθευτών σε όλο το φάσμα των προϊόντων πληροφορικής. Η χρήση πρωτογενούς έρευνας επέτρεψε τον εντοπισμό της δημιουργίας μιας αγοράς πολλαπλών ταχυτήτων, όπου οι υποδομές AI υπεραποδίδουν σημαντικά. Τα δεδομένα αυτά προσφέρουν στους πελάτες της εταιρείας μια μοναδική προοπτική για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου. Το κλείσιμο του έτους αναμένεται να επιβεβαιώσει τη θέση της τεχνητής νοημοσύνης ως του κύριου καταλύτη της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.