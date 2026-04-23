DOTSOFT: αναλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Η DOTSOFT Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, με στόχο τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο, αποδοτικό και πλήρως διασυνδεδεμένο αστικό περιβάλλον. Το έργο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες Internet of Things (IoT), ευφυή πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης, ενισχύοντας τόσο την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου όσο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η υλοποίηση βασίζεται σε μια ολιστική αρχιτεκτονική έξυπνης πόλης, όπου δεδομένα από διαφορετικά υποσυστήματα συλλέγονται, αναλύονται και αξιοποιούνται κεντρικά, επιτρέποντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο περιλαμβάνει:

Έξυπνες Στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Το αντικείμενο της δράσης αφορά την εγκατάσταση:

43 έξυπνων φωτεινών πινακίδων στάσεων ΜΜΜ

Κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης και ελέγχου του συστήματος

Η παρέμβαση αυτή αναβαθμίζει τις στάσεις αστικής συγκοινωνίας με έξυπνες υποδομές πληροφόρησης, επιτρέποντας την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προς τους πολίτες και βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία μετακίνησης και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Έξυπνο Σύστημα Προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Το έργο ενσωματώνει:

Πλατφόρμα διαχείρισης προσβασιμότητας

Σύστημα καθοδήγησης σε εσωτερικούς χώρους

Mobile εφαρμογή για χρήστες

40 αισθητήρες ανίχνευσης παράνομης στάθμευσης

40 ηχητικούς φάρους για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος για όλους, αξιοποιώντας τεχνολογίες που διευκολύνουν την αυτόνομη μετακίνηση και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Έξυπνο Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Αέρα

Περιλαμβάνει:

Κεντρική πλατφόρμα παρακολούθησης

6 σύγχρονους αισθητήρες ποιότητας αέρα

Μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος συνεχούς παρακολούθησης, παρέχονται αξιόπιστα περιβαλλοντικά δεδομένα που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της βιωσιμότητας.

Ψηφιοποίηση Τοπικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η δράση περιλαμβάνει:

Πλατφόρμα ψηφιακής & εικονικής προβολής πολιτιστικών σημείων

Mobile εφαρμογή για τους επισκέπτες

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού

Στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών και προωθώντας την τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.

Έξυπνη Διαχείριση Οδοφωτισμού

Περιλαμβάνει:

Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης οδοφωτισμού

353 ελεγκτές φωτιστικών σωμάτων

Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης του δημοτικού φωτισμού επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων.

Έξυπνα Συστήματα Ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Κτιρίων

Περιλαμβάνει:

Πλατφόρμα διαχείρισης φωτισμού

16 αισθητήρες φωτεινότητας και κίνησης

Η συγκεκριμένη λύση επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του φωτισμού σε δημοτικά κτίρια, μέσω αυτοματισμών που προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες χρήσης, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους.

Σύστημα Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου & Κοινόχρηστων Χώρων

Περιλαμβάνει:

Πλατφόρμα διαχείρισης πρασίνου

Mobile εφαρμογή

Υπηρεσίες γεωχωρικής αποτύπωσης

Η λύση αυτή επιτρέπει την ψηφιακή αποτύπωση και διαχείριση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων υποδομών του Δήμου, διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη συντήρηση, τον καλύτερο σχεδιασμό παρεμβάσεων και τη λήψη αποφάσεων βάσει γεωχωρικών δεδομένων.

Προς μια σύγχρονη, βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη

Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, αξιοποιώντας τεχνολογίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η DOTSOFT, μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε έργα έξυπνων πόλεων, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού οικοσυστήματος, όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ποιότητα ζωής συνυπάρχουν αρμονικά.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.