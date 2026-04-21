Η ΚτΠ παρέδωσε την ψηφιοποίηση του διπλωματικού και ιστορικού αρχείου στο Υπουργείο Εξωτερικών

Μετά την Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης η Κοινωνία της Πληροφορίας παρέδωσε στο Υπουργείο Εξωτερικών ένα ακόμη σημαντικό έργο.

Πρόκειται για την Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του ΥΠΕΞ, η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, αφού ευχαρίστησε θερμά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τους αναδόχους του έργου και τα στελέχη του ΥΠΕΞ, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή μέρα, με την ψηφιοποίηση περισσότερων από 31 εκατομμυρίων σελίδων πολύτιμου ψηφιακού αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή διαφάνειας».

Από την πλευρά του στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Σταύρος Ασθενίδης ανέφερε: «Σήμερα το ΥΠΕΞ με τη συνδρομή όλων μας στην υλοποίηση αυτού του έργου κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά, προς την εθνική αυτογνωσία , την ερευνητική προσπάθεια αλλά και τη κατοχύρωση της θεσμικής μνήμης. Για πρώτη φορά, τόσο εκτεταμένο και ιστορικά πολύτιμο αρχειακό υλικό οργανώνεται, τεκμηριώνεται και καθίσταται λειτουργικά αξιοποιήσιμο μέσα από ενιαία ψηφιακή υποδομή με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και θεσμικού ελέγχου και παραδίδεται στην ιστορική έρευνα».