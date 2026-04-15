Στην τελική φάση η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα

Στην τελική φάση υλοποίησης βρίσκεται η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου τα κράτη μέλη εντείνουν τις πιέσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, η Πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη προχωρά με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των κανόνων της, καθιστώντας υπόλογες τις πλατφόρμες που δεν παρέχουν επαρκή προστασία στα παιδιά. Το νέο εργαλείο στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας στον ψηφιακό χώρο.
Το συγκεκριμένο λογισμικό θα είναι συμβατό τόσο με κινητές συσκευές όσο και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απαιτώντας από τους χρήστες την ανάρτηση διαβατηρίου ή ταυτότητας για την ανώνυμη επιβεβαίωση της ηλικίας τους. Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η εφαρμογή προσφέρει σε γονείς και εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό μέσο προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή για τις εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ψηφιακή ασφάλεια, με στόχο τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος που θα αποτρέπει την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών.
Ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων
Τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας και της Νορβηγίας, έχουν ήδη θεσπίσει ή εξετάζουν νομοθεσία για τον καθορισμό κατώτατων ορίων ηλικίας, συνήθως μεταξύ 13 και 16 ετών, για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία εφάρμοσε πρώτη μια αυστηρή απαγόρευση για τα παιδιά το προηγούμενο έτος. Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων έχουν κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο, οι οποίες αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους για να περιορίσουν τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την ανεξέλεγκτη ψηφιακή δραστηριότητα.
Η επικεφαλής της ψηφιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Henna Virkkunen, δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι το μπλοκ σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού συντονισμού. Αυτός ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται ομοιόμορφα στα διάφορα εθνικά συστήματα που αναπτύσσονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την ανάπτυξη αυτού του εναρμονισμένου ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης από το περασμένο έτος, προσπαθώντας να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο, απαιτώντας μια κοινή και συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση.
Τεχνικά εμπόδια και μελλοντικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο
Ο έλεγχος της πρόσβασης των παιδιών σε περιορισμένο περιεχόμενο στο διαδίκτυο παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. Στην Αυστραλία σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στη χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) μετά την εισαγωγή της απαγόρευσης, καθώς οι χρήστες προσπαθούν να παρακάμψουν τα μέτρα για να αποκτήσουν πρόσβαση στις πλατφόρμες. Ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής παραδέχθηκε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης μπορεί να παρακαμφθεί με τη χρήση VPN, ωστόσο διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στην αστυνόμευση των χρηστών. Η εφαρμογή λειτουργεί ως ένα εμπόδιο που αποτρέπει την ακούσια έκθεση των παιδιών σε κινδύνους, αποτελώντας μέρος μιας πολυεπίπεδης άμυνας.
Παρόλο που δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη δεσμευτική νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα τον Νοέμβριο που ζητά κατώτατο όριο ηλικίας τα 16 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η τελική απόφαση για μια πιθανή ευρωπαϊκή νομοθεσία θα ληφθεί μόλις μια ειδική επιτροπή για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο υποβάλει τις συστάσεις της εντός του καλοκαιριού. Αυτές οι εισηγήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τις μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής, η οποία αναμένει τα πορίσματα των ειδικών για να καθορίσει την περαιτέρω πορεία της προς μια πιο αυστηρή ρύθμιση του ψηφιακού τοπίου.