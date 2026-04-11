Έλλειμμα εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν δυσπιστία προς τις τεχνολογικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με έρευνα της Cluster17 για το POLITICO. Τα ευρήματα σε έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι το 84% των ερωτηθέντων αμφισβητεί την υπευθυνότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, ενώ το ποσοστό αυτό αγγίζει το 93% για τις κινεζικές εταιρείες. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μεταξύ 13 και 21 Μαρτίου 2026 σε δείγμα 6.698 ατόμων στην Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό χάσμα εμπιστοσύνης προς τους ξένους παρόχους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής αυτονομίας σε τομείς όπως το AI, το cloud και οι τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς κολοσσούς. Παρά την προτίμηση προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες, η εμπιστοσύνη παραμένει οριακή, καθώς μόνο το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εμπιστεύεται τις τοπικές επιχειρήσεις για τον χειρισμό των δεδομένων του. Επιπλέον, το 45% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται την εθνική του κυβέρνηση για την ασφάλεια των πληροφοριών του, γεγονός που υπογραμμίζει τη γενικευμένη επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι σε κάθε φορέα διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων.
Χάσμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην τεχνολογία
Οι κάτοικοι της Γερμανίας εμφανίζονται ως οι πλέον δύσπιστοι απέναντι στην τεχνολογία από τις ΗΠΑ και την Κίνα, με τα ποσοστά απόρριψης να φτάνουν το 91% και 98% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, οι συμμετέχοντες από την Πολωνία παρουσιάζουν την υψηλότερη δεκτικότητα σε μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες, με το 38% να εμπιστεύεται αμερικανικές επιχειρήσεις και το 20% να θεωρεί υπεύθυνες τις κινεζικές. Το Βέλγιο καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης προς τις εγχώριες εταιρείες, με το 59% των πολιτών να θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί πάροχοι ενεργούν με υπευθυνότητα κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων.
Όλες οι εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ανεξαρτήτως της έδρας τους. Ωστόσο, οι πάροχοι με έδρα τις ΗΠΑ ή την Κίνα πρέπει ταυτόχρονα να υπακούουν στην εθνική τους νομοθεσία περί ασφαλείας, η οποία συχνά επιτρέπει στις αρχές να απαιτούν την παράδοση δεδομένων χρηστών. Αυτή η νομική αντίφαση τροφοδοτεί τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των ρυθμιστικών αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς οι εγχώριοι νόμοι ξένων δυνάμεων ενδέχεται να υπερισχύουν των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας.
Στρατηγικές αυτονομίας και προκλήσεις για ιδιωτικότητα
Η έμφαση στο deep tech και την ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2026, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της κυριαρχίας των ξένων ψηφιακών οικοσυστημάτων. Οι ευρωπαϊκές αρχές επιδιώκουν να δημιουργήσουν ασφαλείς υποδομές cloud που θα εγγυώνται ότι οι πληροφορίες των πολιτών παραμένουν εντός της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, όπως καταγράφεται στην έρευνα European Pulse, επιταχύνει τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια προστασίας και θα ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών στην ενιαία αγορά.