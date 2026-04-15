SmartTalks #112: Χρυσάνθη Βαλιανάτου, Flip – Νέα εποχή στο refurbished!

Η σύγχρονη αγορά ηλεκτρονικών ειδών διέρχεται μια περίοδο δομικού ανασχηματισμού, όπου η παραδοσιακή γραμμική κατανάλωση παραχωρεί τη θέση της σε πιο βιώσιμα και οικονομικά ορθολογικά μοντέλα διαχείρισης πόρων. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, η Χρυσάνθη Βαλιανάτου, Country Manager της Flip, αναλύει πώς η κατηγορία των ανακατασκευασμένων συσκευών γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην ασφάλεια του καινούργιου και το οικονομικό όφελος του μεταχειρισμένου, προσφέροντας μια αξιόπιστη εναλλακτική. Σύμφωνα με την ίδια, η εδραίωση του «refurbished» στην Ελλάδα δεν αποτελεί μια παροδική τάση λόγω οικονομικών πιέσεων, αλλά μια βαθιά μεταβολή νοοτροπίας που επαναπροσδιορίζει τη σχέση του καταναλωτή με την τεχνολογία. Το στρατηγικό συμπέρασμα της ανάλυσής της είναι ότι η επιτυχία σε αυτόν τον κλάδο βασίζεται στην οικοδόμηση μιας σχέσης απόλυτης εμπιστοσύνης, η οποία υποστηρίζεται από αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης και ένα αδιάλειπτο customer experience.

Η είσοδος της Flip στην ελληνική αγορά ήρθε να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες δίλημμα των καταναλωτών, οι οποίοι μέχρι πρότινος περιορίζονταν στην αγορά ακριβών καινούργιων συσκευών ή στην ανάληψη του ρίσκου που ενέχει μια ιδιωτική συναλλαγή μεταχειρισμένων. Όπως εξηγεί η κα Βαλιανάτου, η κύρια πρόκληση ήταν η δημιουργία μιας διακριτής «τρίτης κατηγορίας» που να συνδυάζει την ποιότητα με την εγγύηση, υπερβαίνοντας τις επιφυλάξεις για το μεταχειρισμένο. Η στρατηγική της εταιρείας εστίασε στην εκπαίδευση της αγοράς, προκειμένου να αποσυνδεθεί το μη καινούργιο προϊόν από την αβεβαιότητα και τις κακές εμπειρίες του παρελθόντος. Κατά την κρίση της, η διαφάνεια στο ψηφιακό περιβάλλον, με τη χρήση πραγματικών φωτογραφιών και αναλυτικών περιγραφών, αντισταθμίζει την έλλειψη φυσικής επαφής με το προϊόν, προσφέροντας στον αγοραστή την απαραίτητη σιγουριά. Αυτή η προσέγγιση αναγκάζει πλέον και το παραδοσιακό λιανεμπόριο να προσαρμοστεί, στρεφόμενο σε πιο «value for money» λύσεις και ενισχυμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Η επιχειρησιακή ανωτερότητα του μοντέλου της Flip εδράζεται σε έναν τεχνικό μηχανισμό που εξαλείφει το ρίσκο που παραδοσιακά συνόδευε τα μεταχειρισμένα είδη, καθιστώντας την εμπειρία αγοράς εφάμιλλη μιας καινούργιας συσκευής. Σύμφωνα με την ανάλυση της Country Manager, κάθε συσκευή που εισέρχεται στην πλατφόρμα υποβάλλεται σε περισσότερους από 67 τεχνικούς ελέγχους που καλύπτουν το hardware, την υγεία της μπαταρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες. Η διαδικασία αυτή δεν είναι απλώς επιφανειακή, καθώς περιλαμβάνει πλήρη απολύμανση και επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση «σαν καινούργιο», πριν την τελική κατηγοριοποίηση ανάλογα με την αισθητική εικόνα. Η κα Βαλιανάτου υποστηρίζει ότι παροχές όπως η διετής εγγύηση και το δικαίωμα επιστροφής αποτελούν το «κλειδί» για την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, καθώς αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα του προϊόντος, εξισώνοντας την εμπειρία αγοράς με εκείνη των κορυφαίων retail brands.

Η στρατηγική επέκταση της εταιρείας σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, όπως τα laptops, τα smartwatches και οι κονσόλες παιχνιδιών, αποτελεί μια φυσική εξέλιξη που βασίζεται στην ωριμότητα του brand και το feedback των χρηστών. Όπως επισημαίνει η ίδια, η απόφαση για το άνοιγμα σε νέες αγορές δεν λαμβάνεται τυχαία, αλλά με γνώμονα την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης, τη συχνότητα χρήσης και, κυρίως, τη δυνατότητα διασφάλισης των υψηλών standards ανακατασκευής. Μέσα από αυτή τη διαφοροποίηση, η Flip μετασχηματίζεται από έναν εξειδικευμένο παίκτη σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνολογίας, αλλάζοντας άρδην τον τρόπο που οι χρήστες αντιλαμβάνονται τις διαθέσιμες επιλογές τους. Κατά την άποψή της, η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την ίδια ποιότητα refurbishment σε όλο το φάσμα των προϊόντων της είναι αυτή που της προσδίδει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μετατρέποντάς την από εναλλακτική σε κύρια πηγή προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού.

Στο επίκεντρο της λειτουργίας της Flip βρίσκεται η διαχείριση ενός δυναμικού οικοσυστήματος, όπου η πλατφόρμα καλείται να ισορροπήσει με ακρίβεια τις αντικρουόμενες προσδοκίες πωλητών και αγοραστών. Η κα Βαλιανάτου περιγράφει την εταιρεία ως έναν μηχανισμό εξισορρόπησης που επιλύει τα δομικά προβλήματα των peer-to-peer συναλλαγών, όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι άβολες διαπραγματεύσεις και ο κίνδυνος εξαπάτησης. Για τον πωλητή, η αξία έγκειται στην ταχύτητα και τη δίκαιη τιμολόγηση χωρίς ταλαιπωρία, ενώ για τον αγοραστή στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ποιότητας. Η εφαρμογή ενός «clear logic pricing» επιτρέπει στη Flip να μετατρέπει μια επισφαλή διαδικασία σε μια δομημένη εμπειρία, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να απλοποιήσει την καθημερινότητα, διασφαλίζοντας ότι και οι δύο πλευρές αποκομίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος από τη συναλλαγή.

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις λειτούργησαν αναμφίβολα ως καταλύτης για την επιτάχυνση της υιοθέτησης των ανακατασκευασμένων προϊόντων από το ευρύ κοινό. Ωστόσο, η κα Βαλιανάτου υποστηρίζει ότι η στροφή αυτή δεν είναι συγκυριακή, καθώς παρατηρείται ένα εντυπωσιακό ποσοστό επαναλαμβανόμενων αγορών και συστάσεων σε φιλικούς και οικογενειακούς κύκλους. Η εμπειρία δείχνει ότι το «refurbished» εξελίσσεται σταδιακά από μια λύση ανάγκης σε μια default επιλογή για τον ενημερωμένο καταναλωτή, ο οποίος αναζητά πλέον μια πιο συνειδητή και βιώσιμη κατανάλωση. Η ίδια εκτιμά ότι βιώνουμε μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά, όπου η αξία του προϊόντος δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από την κατάσταση του «σφραγισμένου», αλλά από τη συνολική χρηστικότητα, την αξιοπιστία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευής.

Ως μέλος ενός διεθνούς ομίλου με παρουσία σε πολλαπλές χώρες, η ελληνική ομάδα της Flip καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και τις έντονες τοπικές ιδιαιτερότητες της αγοράς μας. Σύμφωνα με την ανάλυση της κας Βαλιανάτου, η επιτυχία απαιτεί μια στρατηγική τοπικοποίηση, καθώς ο Έλληνας καταναλωτής χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές και έντονη ανάγκη για ανθρώπινη επαφή στο customer support και στο after-sales. Η πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία και τα δεδομένα παρέχει τη βάση, αλλά η μετάφραση αυτών των στοιχείων σε τοπικά insights είναι αυτή που επιτρέπει την εδραίωση του brand. Η ίδια, αξιοποιώντας την εμπειρία της στο retail, υποστηρίζει ότι το localization δεν αφορά μόνο το επικοινωνιακό μήνυμα, αλλά την πλήρη κατανόηση των προβληματισμών του τοπικού κοινού, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία που εμπνέει απόλυτη ασφάλεια.

Το όραμα για το μέλλον εστιάζει στην πλήρη καθιέρωση της επαναχρησιμοποίησης ως mainstream επιλογή, ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στον πυρήνα της καθημερινότητας του μέσου πολίτη. Η κα Βαλιανάτου θέτει ως απαραίτητα ορόσημα για τα επόμενα χρόνια τη συνεχή εκπαίδευση του κοινού, τη διασφάλιση πλήρους διαθεσιμότητας προϊόντων και την απόλυτη συνέπεια στην ποιότητα. Επισημαίνει ότι κάθε συσκευή που ανακατασκευάζεται κερδίζει μια δεύτερη ζωή, αποτρέποντας τη δημιουργία ηλεκτρονικών αποβλήτων και προσφέροντας πρόσβαση σε premium τεχνολογία με σημαντικό οικονομικό όφελος. Καταλήγοντας, τονίζει ότι η ευθύνη της Flip είναι να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, διασφαλίζοντας ότι η επαναχρησιμοποίηση της τεχνολογίας δεν θα είναι απλώς μια εναλλακτική, αλλά ο κανόνας για μια πιο υπεύθυνη και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη κοινωνία.

Τα SmartTalks κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας». Μάθετε περισσότερα εδώ!