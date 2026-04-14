Weekly Telecom: 5G+ ταχύτητες – loading για τον επόμενο πρόεδρο της ΕΕΤΤ!

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά! ◆ Η εβδομάδα ξεκινά με μια ηχηρή επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα δεν είναι ο φτωχός συγγενής της ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας, καθώς οι τελευταίες μετρήσεις της Ookla δείχνουν ότι το εθνικό μας 5G+ τρέχει με διάμεση ταχύτητα download στα 489 Mbps ◆ Η τεχνολογική πρωτοπορία της COSMOTE TELEKOM αποδίδει καρπούς, με τη χώρα να κερδίζει 23 (!) θέσεις στον παγκόσμιο δείκτη σταθερής ευρυζωνικότητας, μέσα σε μόλις ένα έτος ◆ Την ίδια στιγμή, η United Group ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του νέου χερσαίου καλωδίου που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, ένα έργο της United Fiber που διασχίζει 600 χιλιόμετρα και οκτώ πόλεις για να ενισχύσει τη σύνδεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη Δύση. Τελικά το όνομα «United», μάλλον δεν είναι τυχαίο! Κι αν είναι ίσως υπερβολή να το ονομάσουμε Orian Express (που ένωνε την Ανατολή με τη Δύση), Balkan Express για την ώρα είναι σίγουρα! Γιατί, το έχουμε γράψει κι άλλη φορά: η Θεσσαλονίκη (θα έπρεπε να) είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων! ◆ Η επένδυση αυτή έρχεται να «κουμπώσει» στην αγορά της οπτικής ίνας που πλέον αγγίζει κάλυψη 65%, παρόλο που η διείσδυση παραμένει στο 23% του συνόλου των γραμμών ◆ Είναι σα να παρκάρει έξω από το σπίτι σου μία Φόρμουλα 1 και εσύ να λες: – έλα μωρέ αφού με πάει και το Zastava. Κι ας κολλάει το Netflix με ανάλυση 4Κ ◆ Από την άλλη, με μια σειρά από παίκτες να επενδύουν στο FTTH, το φαινόμενο του overbuild είναι πλέον ορατό, την ώρα που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναζητά πόρους για τη συνέχιση της επιδότησης της ζήτησης ◆ Στο θεσμικό μέτωπο, η τροπολογία για την τρίτη θητεία στην ολομέλεια της ΕΕΤΤ άναψε φωτιές στη Βουλή, με την κυβέρνηση να επιμένει σωστά στη σημασία της θεσμικής συνέχειας ◆ Αυτοί που διαμαρτύρονται άραγε έχουν σκεφτεί πόσο πίσω θα μας πήγαινε μία «θεσμική ασυνέχεια»; Πόσο γρήγορα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα…

