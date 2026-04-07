Ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία για τρίτη θητεία στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ μέσω αλλαγής θέσης

Αλλάζει το πλαίσιο που θέτει ανώτατο όριο δύο θητειών για τα μέλη της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Με τροπολογία που κατατέθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ψηφίστηκε χθες, δίνεται η δυνατότητα σε μέλη που έχουν ήδη συμπληρώσει δύο θητείες, για παράδειγμα στη θέση του αντιπροέδρου, να τοποθετηθούν σε άλλη θέση, όπως αυτή του προέδρου.

Στην τηλεπικοινωνιακή αγορά συζητείται ευρέως ότι η τροπολογία δεν είναι άσχετη με το όνομα του σημερινού αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, Δημήτρη Βαρουτά, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών υποψηφίων για την προεδρία.

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «φωτογραφική ρύθμιση». Ειδικότερα, η νέα διάταξη έχει ως εξής:

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από υπουργικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γνώμη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη ΕΕΤΤ διορίζονται από υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών ΕΕΤΤ δημοσιεύονται Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Η θητεία όλων των μελών της ΕΕΤΤ είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών ΕΕΤΤ για περισσότερες από 2 θητείες, διαδοχικές υπό ίδια ιδιότητα.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση οι προτεινόμενες συμπληρώσεις υφιστάμενη διάταξη ως προς δυνατότητα ανανέωσης θητείας μελών της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ υπό ίδια ιδιότητα, κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ισχύον πλαίσιο ως προς ανώτατο όριο θητειών και να αντιμετωπιστούν ερμηνευτικά και πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά εφαρμογή του. Επιπλέον, αξιολογούνται ως απαραίτητες καθότι διευκολύνουν ομαλή και σταδιακή ανανέωση σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, να διασφαλίζονται απρόσκοπτη λειτουργία ΕΕΤΤ και αναγκαία θεσμική συνέχεια σύνθεση και λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων της, ιδίως περιπτώσεις ταυτόχρονης λήξης θητειών και κινδύνου έλλειψης απαρτίας.