Weekly Telecom: Πρωτιά για τα SmartTalks, ελληνικοί δορυφόροι στο διάστημα, 5G παντού!

Με τη δική σας ψήφο, τα SmartTalks βρέθηκαν στην κορυφή των Greek Podcast Awards 2025 κατακτώντας την πρώτη θέση ως «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την τρίτη θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας!» ◆ Πέρα όμως από τα βραβεία, η ουσία βρίσκεται σε ολόκληρη την ελληνική podcasting σκηνή, η οποία μεγαλώνει και γεμίζει με ποιοτικό περιεχόμενο ◆ Άλλωστε, η τεχνολογική μας πραγματικότητα τρέχει με ρυθμούς… 5G Standalone, καθώς η COSMOTE TELEKOM ολοκλήρωσε έναν ευρωπαϊκό άθλο μέσω του έργου 5G SEAGUL ◆ Δημιουργήθηκε ο πρώτος διασυνοριακός ψηφιακός διάδρομος στην Ευρώπη (!), καλύπτοντας 473 χιλιόμετρα από το Βελεστίνο μέχρι τη Σόφια! ◆ Ο Γιώργος Τσώνης, Chief Officer Τεχνολογίας Ομίλου ΟΤΕ, και η ομάδα του πέτυχαν αδιάλειπτη περιαγωγή μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας σε συνεργασία με το δίκτυο Α1 της Βουλγαρίας ◆ Την ίδια στιγμή, η Nova αποφάσισε να «σπάσει» τα δεσμά των καλωδίων με τις νέες υπηρεσίες 5G FWA που προσφέρουν ταχύτητες έως 500 Mbps, μία ενέργεια που συνοδεύεται και από τις ανάλογες δράσεις marketimg.

