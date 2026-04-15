WINGS ICT Solutions: πράσινη έξυπνη σχολική μονάδα στον Δήμο Αιγάλεω

Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στο Δημαρχείο Αιγάλεω, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πράσινης-Έξυπνης Σχολικής Μονάδας (Green Smart School)», μεταξύ του Δήμου Αιγάλεω και της εταιρείας WINGS ICT Solutions Α.Ε.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης στο 4ο Λύκειο Αιγάλεω, με στόχο:

τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

την εξοικονόμηση ενέργειας

τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας

Η υλοποίηση βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως:

αισθητήρες IoT για συλλογή δεδομένων

πλατφόρμα cloud για απομακρυσμένη διαχείριση

εργαλεία ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης

ψηφιακό δίδυμο του σχολείου

mobile εφαρμογή με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Σημαντικό μέρος της λύσης αποτελεί το προϊόν wi.live, το οποίο συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με επισκεψιμότητα, γεγονότα και υποδομές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των χώρων. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε πέντε (5) μήνες.

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Αιγάλεω:

ο Δήμαρχος, κ. Λάμπρος Σκλαβούνος

ο Γενικός Γραμματέας, κ. Νίκος Νικολόπουλος

ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Γιάννης Κουτούλιας

ο Διευθυντής Προγραμματισμού, κ. Δημήτρης Τζεμπελίκος

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Γιάννης Τσούνης

Εκ μέρους της WINGS ICT Solutions, τη σύμβαση υπέγραψε ο κ.Παναγιώτης Δεμέστιχας, Co–founder & Chairman of the BoD, ενώ στην τελετή παρευρέθηκε επίσης ο κ. Γεώργιος Ανδρέου, Business Development Manager (Public Sector), ως εμπορικά υπεύθυνος για το έργο.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δεμέστιχας ανέφερε: «Το έργο αυτό αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και έξυπνων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, που ενισχύουν τόσο την περιβαλλοντική συνείδηση όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.»

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση για την ανάπτυξη «έξυπνων» και βιώσιμων πόλεων, αξιοποιώντας καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες σχολικές μονάδες και δημοτικές υποδομές. Η WINGS ICT Solutions συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών κοινοτήτων.