ΗΠΑ: Επενδύσεις 650 δισ. σε data centers κινδυνεύουν από ελλείψεις

Σχεδόν τα μισά data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 αντιμετωπίζουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις λόγω εκτεταμένων ελλείψεων σε μετασχηματιστές, πίνακες διανομής και μπαταρίες λιθίου. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 650 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρέχον έτος, όμως η έλλειψη βασικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων περιορίζει την υλοποίηση των έργων σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Abilene του Τέξας, η OpenAI κατασκευάζει ένα κέντρο δεδομένων που θα καταναλώνει 1,2 gigawatts ενέργειας, ποσότητα ικανή να τροφοδοτήσει ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, αναδεικνύοντας τις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.
Η εγχώρια παραγωγική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών αδυνατεί να καλύψει τη ζήτηση, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να στραφούν στις εισαγωγές για την ολοκλήρωση των υποδομών τους. Σύμφωνα με τον Benjamin Boucher, αναλυτή της Wood Mackenzie, η έλλειψη εγχώριας επάρκειας ωθεί τις εταιρείες στην εξαγωγική αγορά για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού υψηλής τάσης. Παράλληλα, η ανάγκη για ηλεκτροδότηση αντλιών θερμότητας και ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιβαρύνει περαιτέρω το δίκτυο, καθιστώντας τον ηλεκτρικό εξοπλισμό σπάνιο αγαθό στην αμερικανική αγορά.
Ελλείψεις ηλεκτρικού εξοπλισμού ανακόπτουν την αμερικανική ανάπτυξη
Οι εκτιμήσεις του ινστιτούτου Sightline Climate δείχνουν ότι ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία data centers ισχύος 12 gigawatts ενέργειας εντός του 2026, μόνο το ένα τρίτο αυτών βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή. Η στασιμότητα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αλυσίδα εφοδιασμού δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της βιομηχανίας chips και software παγκοσμίως. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, οι πολιτικές επαναπατρισμού της μεταποίησης δεν έχουν αποδώσει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την κάλυψη της άμεσης ζήτησης από τους παρόχους cloud.
Η κατάσταση περιπλέκεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους εμπορικούς φραγμούς που εφαρμόζει η διοίκηση στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής για την προστασία της εγχώριας αγοράς. Ενώ επιδιώκεται η επικράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κίνας στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, οι περιορισμοί στις εισαγωγές δυσχεραίνουν την απόκτηση των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την οικοδόμηση των απαραίτητων υποδομών. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς πρόσβαση σε διεθνείς προμηθευτές, το κόστος κατασκευής θα συνεχίσει να αυξάνεται, προκαλώντας περαιτέρω αναβολές σε κρίσιμα έργα deep tech που απαιτούν σταθερή παροχή ενέργειας.
Η Κίνα διατηρεί τον έλεγχο των υποδομών
Η Κίνα παραμένει ο κυρίαρχος προμηθευτής, ελέγχοντας ολόκληρη την αλυσίδα από τις πρώτες ύλες έως την τελική επεξεργασία του εξοπλισμού μεταφοράς ενέργειας. Τον Ιανουάριο, στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας διαπίστωσαν ότι οι μισοί μετασχηματιστές σε κινεζικό εργοστάσιο προορίζονταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέροντας μάλιστα διακριτικά σήματα αμερικανικών εταιρειών. Οι εισαγωγές μετασχηματιστών υψηλής ισχύος από την Κίνα ξεπέρασαν τις 8.000 μονάδες το 2025, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με τις λιγότερες από 1.500 μονάδες που εισήχθησαν το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Wood Mackenzie.
Παρά τους δασμούς και τους πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προμηθεύονται εξαρτήματα από την ασιατική χώρα για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον τομέα των δεδομένων. Αυτή η αμοιβαία εξάρτηση δημιουργεί ένα παράδοξο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κινεζικό εξοπλισμό για να κυριαρχήσουν στην AI, ενώ η Κίνα απαιτεί προηγμένα αμερικανικά chips για να συνεχίσει τη δική της τεχνολογική ανάπτυξη. Η έλλειψη εναλλακτικών πηγών καθιστά τις αμερικανικές φιλοδοξίες ευάλωτες στις διακυμάνσεις των σινοαμερικανικών σχέσεων και στις αποφάσεις της κινεζικής ηγεσίας για τον έλεγχο των εξαγωγών.
Επιχειρηματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων
Η Crusoe Energy Systems κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαια για μεγάλα data centers υποσχόμενη ταχύτητα υλοποίησης μέσω επιθετικών προπαραγγελιών κρίσιμου εξοπλισμού. Ο Andrew Likens, υπεύθυνος υποδομών της εταιρείας, σημειώνει ότι η καθυστέρηση ακόμη και ενός εξαρτήματος μπορεί να θέσει εκτός χρονοδιαγράμματος ολόκληρο το έργο για πολλούς μήνες. Η εταιρεία επενδύει σημαντικά κεφάλαια σε προμήθειες πριν καν οριστικοποιηθούν οι παραγγελίες των τελικών πελατών, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την κατασκευή δικών της πινάκων διανομής για να μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές.
Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της Amazon και της Microsoft δήλωσαν ότι προγραμματίζουν την προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού πολύ πριν από την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης. Η Equinix προχώρησε σε επένδυση 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε μονάδα παραγωγής στην Ιρλανδία για την κατασκευή switchgear, επιτυγχάνοντας μείωση των χρόνων παράδοσης κατά 15% σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτές οι κινήσεις υπογραμμίζουν τη μετατόπιση των εταιρειών cloud προς μια πιο καθετοποιημένη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των server τους.
Οι χρόνοι παράδοσης εξοπλισμού περιορίζουν την αγορά
Οι χρόνοι παράδοσης για μεγάλους μετασχηματιστές έχουν αυξηθεί από τους 24 μήνες που ίσχυαν προ του 2020 σε σχεδόν πέντε έτη στην τρέχουσα διεθνή αγορά. Ο Philippe Piron, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος ηλεκτροδότησης της GE Vernova, επισημαίνει ότι οι εταιρείες AI απαιτούν παράδοση σε λιγότερο από 18 μήνες, κάτι που είναι αδύνατο με τις υπάρχουσες παραγωγικές συνθήκες. Η GE Vernova και η Siemens Energy έχουν ανακοινώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων για την επέκταση των εργοστασίων τους, όμως τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων δεν θα είναι άμεσα ορατά στην αγορά.
Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, ορισμένες εταιρείες αναγκάζονται να ανακαινίζουν παλαιούς μετασχηματιστές από κλειστά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας ως προσωρινή λύση ανάγκης. Οι τιμές του εξοπλισμού έχουν σημειώσει άνοδο, αντανακλώντας τη δυσαναλογία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον κλάδο της ενέργειας. Η έλλειψη μετασχηματιστών αποτελεί το κρισιμότερο σημείο συμφόρησης, καθώς χωρίς αυτούς είναι αδύνατη η μετατροπή της υψηλής τάσης του δικτύου σε επίπεδα κατάλληλα για τη λειτουργία των chips, καθιστώντας τα data centers ουσιαστικά ανενεργά.
Ο ρόλος των μπαταριών στην ενεργειακή σταθερότητα
Εκτός από τους μετασχηματιστές, οι μπαταρίες λιθίου αποτελούν ένα ακόμη πεδίο όπου η Κίνα διατηρεί το προβάδισμα, με το μερίδιο των αμερικανικών εισαγωγών να παραμένει σταθερά πάνω από το 40%. Οι μπαταρίες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αιχμών στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία του ευαίσθητου εξοπλισμού από διακυμάνσεις της τάσης. Η Κίνα στο νέο πενταετές πλάνο της ενισχύει τις επενδύσεις σε δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζουν τις πολιτικές στήριξης της πράσινης ενέργειας και της αποθήκευσης.
Ο Joshua Busby, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προειδοποιεί ότι η απότομη διακοπή των εισαγωγών από την Κίνα θα έβλαπτε τις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο AI. Η προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση ενδέχεται να έχει αυξημένο κόστος και να καθυστερήσει περαιτέρω την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών. Καθώς οι εμπορικές έρευνες και τα αντίποινα μεταξύ των δύο δυνάμεων συνεχίζονται, η βιομηχανία των data centers παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες και τις πραγματικότητες της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού.