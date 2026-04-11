Το Παρίσι μειώνει την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μετάβαση των κρατικών υπολογιστών από το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows στο ανοιχτό λογισμικό Linux, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση, η οποία γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διυπουργικού σεμιναρίου στο Παρίσι, αποτελεί, όπως αναφέρεται, μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ανάκτηση της ψηφιακής κυριαρχίας της χώρας.
Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό David Amiel, η προσπάθεια αποσκοπεί στον έλεγχο του ψηφιακού πεπρωμένου της Γαλλίας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο Amiel δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να αποδεχθεί την έλλειψη ελέγχου στα δεδομένα και τις ψηφιακές υποδομές της. Η διεύθυνση DINUM, η οποία επιβλέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, θα συντονίσει τη μετάβαση, ξεκινώντας από τους δικούς της σταθμούς εργασίας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πλήρες χρονοδιάγραμμα για το σύνολο του δημόσιου τομέα.
Η Γαλλία επιλέγει Linux για δημόσιες υπηρεσίες
Η επιλογή του Linux βασίζεται στη φύση του ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει την παραμετροποίηση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Το γαλλικό κράτος επιδιώκει να «απεγκλωβιστεί» από κλειστά συστήματα που ελέγχονται από ξένες οντότητες, διασφαλίζοντας ότι η συντήρηση και η εξέλιξη των εργαλείων θα παραμείνουν σε ευρωπαϊκά χέρια. Η DINUM συνεργάζεται με την ANSSI και τη DGE για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα υποστηρίζει τη χρήση των κοινών ψηφιακών πόρων, ενισχύοντας τα πρότυπα διαλειτουργικότητας μέσω πρωτοβουλιών όπως το Open-Interop.
Η στροφή αυτή πραγματοποιείται σε ένα κλίμα έντασης στις διατλαντικές σχέσεις, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης Trump στις αρχές του 2025. Η χρήση κυρώσεων ως μέσο πίεσης κατά διεθνών δικαστών και πολιτικών επικριτών έχει θορυβήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Μείωση εξάρτησης από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς
Η εγκατάλειψη των Windows ακολουθεί την προγενέστερη απόφαση για διακοπή της χρήσης του Microsoft Teams στις κυβερνητικές επικοινωνίες. Στη θέση του χρησιμοποιείται πλέον το Visio, ένα γαλλικής κατασκευής εργαλείο που βασίζεται στο κρυπτογραφημένο λογισμικό Jitsi. Παράλληλα, η Caisse nationale d’Assurance maladie ανακοίνωσε τη μετάβαση 80.000 υπαλλήλων της σε εθνικές λύσεις όπως το Tchap και το FranceTransfert. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης τη μεταφορά της πλατφόρμας δεδομένων υγείας σε εγχώριο έμπιστο πάροχο cloud μέχρι το τέλος του έτους.
Η στρατηγική περιλαμβάνει τη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων σε τομείς όπως η AI, η κυβερνοασφάλεια και η εικονικοποίηση. Κάθε υπουργείο υποχρεούται να καταθέσει μέχρι το φθινόπωρο ένα αναλυτικό πλάνο μείωσης των εξαρτήσεων, το οποίο θα καλύπτει από τον εξοπλισμό δικτύου έως τα εργαλεία συνεργασίας. Η υπουργός Anne Le Hénanff τόνισε ότι η ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα και η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει τα μέσα για τις φιλοδοξίες της.
Σχέδια για ευρωπαϊκή συμμαχία ψηφιακής κυριαρχίας
Η δυναμική αυτή θα κορυφωθεί τον Ιούνιο του 2026 με τις πρώτες βιομηχανικές συναντήσεις για το ψηφιακό περιβάλλον, όπου αναμένεται να επισημοποιηθεί μια δημόσια-ιδιωτική συμμαχία για την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην παροχή ορατότητας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία tech, ώστε να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο των δημόσιων συμβάσεων. Η DINUM θα διαδραματίσει ρόλο κεντρικού επιταχυντή, διασφαλίζοντας ότι οι νέες λύσεις θα είναι βιώσιμες και θα τηρούν τις ευρωπαϊκές αξίες για την προστασία των δεδομένων.
Οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι το κράτος δεν μπορεί να παραμένει παθητικός παρατηρητής της εξάρτησής του. Η απεξάρτηση από αμερικανικά εργαλεία θεωρείται πλέον προϋπόθεση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων χωρίς τον κίνδυνο εξωτερικών παρεμβάσεων στους ναύλους, τους κανόνες ή την ασφάλεια των συστημάτων. Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η Γαλλία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πρότυπο για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας μια κοινή προσέγγιση στην ψηφιακή αυτονομία και την ασφάλεια.