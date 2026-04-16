Η Data4 εγκαινίασε δεύτερο data center στο campus της κοντά στη Βαρσοβία

Η Data4, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στις υποδομές data centers, εγκαινίασε το δεύτερο data center στο επεκτεινόμενο campus της στο Jawczyce, στον δήμο Ożarów Mazowiecki, κοντά στη Βαρσοβία. Η νέα εγκατάσταση παρέχει ισχύ 10 MW και αποτελεί το επόμενο στάδιο της προγραμματισμένης επέκτασης της εταιρείας στην Πολωνία.

Η Data4 συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Πολωνία. Το 2023 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία το πρώτο κτίριο του campus της στο Jawczyce και η έναρξη λειτουργίας της δεύτερης εγκατάστασης σηματοδοτεί την επόμενη φάση αυτής της επένδυσης. Μέχρι σήμερα, η Data4 έχει ήδη επενδύσει σχεδόν 200 εκατ. ευρώ στην Πολωνία και σχεδιάζει να τριπλασιάσει το ποσό αυτό έως το 2030, φτάνοντας περίπου τα 600 εκατ. ευρώ.

Η επέκταση του campus θα περιλαμβάνει συνεχή συνεργασία με Πολωνούς προμηθευτές και τοπικούς συνεργάτες, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μακροπρόθεσμα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 400 θέσεις εργασίας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Η εταιρεία έχει επίσης παρουσία και στη χώρας μας καθώς κατασκευάζει ένα data center campus στην Παιανία.

Ψηφιακές υποδομές και η σημασία τους για την περιοχή

Η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με εσωτερικές αναλύσεις, η δυναμικότητα των data center στην Πολωνία αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 300 MW σήμερα σε περίπου 500 MW έως το 2030, με περισσότερο από το ήμισυ αυτής της δυναμικότητας – περίπου 300 MW – να προορίζεται για φορτία εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρυθμός των επενδύσεων σε υποδομές και η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ καθίστανται βασικοί παράγοντες για την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Το campus της Data4 στο Jawczyce αναπτύσσεται σε έκταση 4 εκταρίων. Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, το campus θα διαθέτει συνολική δυναμικότητα έως 60 MW και περίπου 50.000 τ.μ. μικτής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 15.000 τ.μ. καθαρού χώρου IT. Το νέο κτίριο που τέθηκε σε λειτουργία αποτελεί το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στην Πολωνία.

«Η επέκταση του campus στο Jawczyce αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Πολωνία παραμένει μία από τις βασικές αγορές της Data4 στην Ευρώπη. Αναπτύσσουμε υποδομές με σταδιακό και προβλέψιμο τρόπο, συνδυάζοντας υψηλά τεχνικά πρότυπα με μια υπεύθυνη περιβαλλοντική προσέγγιση και στενή συνεργασία με την τοπική κοινότητα στον δήμο Ożarów Mazowiecki. Οι αξιόπιστες ψηφιακές υποδομές αποτελούν σήμερα προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας», δήλωσε ο Adam Ponichtera, Country Managing Director Poland, Data4.

«Η έναρξη λειτουργίας ενός ακόμη κτιρίου στο campus μας στην Πολωνία είναι στρατηγικής σημασίας για εμάς. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών cloud, οι ψηφιακές υποδομές καθίστανται ένας από τους θεμέλιους λίθους της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο των campus της Data4 σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο Olivier Micheli, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data4.

«Η Πολωνία είναι ήδη ηγέτιδα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα τρίτο της δυναμικότητας των data center στην περιοχή. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε ενεργά την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία της Πολωνίας και της Ευρώπης. Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα και η υπολογιστική ισχύς καθίστανται κρίσιμοι πόροι, οι ψηφιακές υποδομές στηρίζουν τόσο την οικονομία όσο και την εθνική ασφάλεια. Επενδύσεις όπως αυτή στο Jawczyce δημιουργούν ευκαιρίες για τις πολωνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν σύγχρονες λύσεις και να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα», τόνισε ο Andrzej Domański, Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας.

Ανάπτυξη που συνδυάζει τεχνολογική απόδοση και βιωσιμότητα

Το νέο αυτό data center έλαβε την πιστοποίηση BREEAM «Excellent», η οποία αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνώς συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων. Η BREEAM αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση υδάτων, την επιλογή υλικών, τις εκπομπές και τη συνολική περιβαλλοντική επίπτωση ενός κτιρίου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Το κτίριο υιοθετεί επίσης μια προσέγγιση αρθρωτής κατασκευής, καθώς περίπου το 60% της εγκατάστασης υλοποιήθηκε με προκατασκευασμένες μονάδες που προετοιμάστηκαν εκτός εργοταξίου (containerized construction). Αυτό μείωσε σημαντικά τις εργασίες σκυροδέτησης επί τόπου και τη χρήση συμβατικού σκυροδέματος, οδηγώντας σε χαμηλότερες εκπομπές και συντομότερο χρόνο κατασκευής. Η συγκεκριμένη λύση λειτουργεί ως έργο αναφοράς για το ευρωπαϊκό δίκτυο της Data4, διαμορφώνοντας την κατεύθυνση της μελλοντικής τεχνολογικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Όλα τα νέα έργα της Data4 αναπτύσσονται σύμφωνα με τις διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων με στόχο δείκτη Power Usage Effectiveness (PUE) κάτω από 1,3, η χρήση 100% ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Το πρώτο data center της Data4 στο Jawczyce, που τέθηκε σε λειτουργία το 2023, αποδεικνύει ήδη στην πράξη τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της εταιρείας. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η εγκατάσταση πέτυχε PUE 1,27, χαμηλότερο από τον στόχο 1,30 που έχει θέσει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τα Data Centers για το σύνολο του κλάδου έως το 2030, γεγονός που σημαίνει ότι το campus της Data4 στην Πολωνία πληροί τις σχετικές απαιτήσεις τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η εγκατάσταση παρουσιάζει επίσης πολύ χαμηλή κατανάλωση νερού, με δείκτη Water Usage Effectiveness (WUE) 0,037 l/kWh IT, κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου.

Επιπλέον, η Data4 συμμετέχει ενεργά στο έργο Climate-Adapt4EOSC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το campus στο Jawczyce θα λειτουργήσει ως case study για τη μελέτη της συρρίκνωσης και διόγκωσης αργίλου και των επιπτώσεών τους στις υποδομές. Σε συνεργασία με περισσότερα από 18 ερευνητικά ιδρύματα, όπως το University of Cambridge, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το BRGM, η Data4 θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει ένα εργαλείο στο campus WAW01 για την πρόβλεψη γεωτεχνικών κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η συμβολή αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των data center και άλλων κρίσιμων υποδομών (όπως δρόμοι, γέφυρες και δίκτυα ύδρευσης) απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στην ενσωμάτωση νέας επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό μελλοντικών κτιρίων.

Συνεργασία με τον δήμο και τοπικές πρωτοβουλίες

Η Data4 αναπτύσσει την επένδυση σε στενό διάλογο με την τοπική κοινότητα και τις αρχές του δήμου Ożarów Mazowiecki. Το έργο αναμένεται επίσης να συμβάλει στην τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της συνεργασίας με τοπικούς εταίρους. Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών με τον δήμο, η εταιρεία θα υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, την ανακαίνιση τμήματος της οδού Przyparkowa στο Jawczyce. Οι προγραμματισμένες εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη αντικατάσταση του οδοστρώματος, την κατασκευή πεζοδρομίου και την εγκατάσταση σύγχρονου οδοφωτισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των κατοίκων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Warsaw West (μονάδα Błonie), παρέχοντας εξοπλισμό εφεδρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται άμεσα σε επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς και την Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ożarów Mazowiecki. Η μακροχρόνια παρουσία της Data4 στην περιοχή βασίζεται όχι μόνο στην τεχνολογική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με την τοπική κοινότητα. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες για τους κατοίκους, που συνδιοργανώνονται από τη διοίκηση του χωριού Jawczyce, ενισχύοντας την τοπική συμμετοχή και την ανάπτυξη της κοινοτικής ζωής στην περιοχή.

«Η ανάπτυξη του campus της Data4 στο Jawczyce αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τον δήμο μας. Είμαστε ικανοποιημένοι που το έργο δεν ενισχύει μόνο τις τοπικές υποδομές, αλλά συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Εκτιμούμε τη συνεργασία με τον επενδυτή, η οποία μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους κατοίκους μας», δήλωσε ο Paweł Kanclerz, δήμαρχος του Ożarów Mazowiecki.