Προβάδισμα των ΗΠΑ στις υποδομές για την AI – 14 data center διαθέτει η Ελλάδα

Στα δεκατέσσερα κέντρα δεδομένων ανέρχεται η παρουσία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των ψηφιακών υποδομών, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική του κλάδου και που δημοσίευσε το Euronews. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια θέση με τη Σλοβακία, απέχοντας σημαντικά από τις μεγάλες οικονομίες της ηπείρου που ηγούνται της προσπάθειας για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τη διεθνή κινητικότητα, όπως δείχνουν τα δεδομένα, η ελληνική αγορά παραμένει σε αρχικά στάδια ανάπτυξης σε σύγκριση με τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, τα οποία προσελκύουν τον κύριο όγκο των επενδύσεων για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την απόλυτη κυριαρχία διαθέτοντας 5.427 εγκαταστάσεις, αριθμός που υπερβαίνει κατά δέκα φορές την υποδομή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοξενούν συνολικά 2.269 κέντρα δεδομένων, μέγεθος που αντιστοιχεί μόλις στο 42% της αμερικανικής δυναμικότητας. Εάν συνυπολογιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η ευρωπαϊκή παρουσία ανέρχεται στο 51% του επιπέδου των ΗΠΑ, γεγονός που φανερώνει το ισχυρό προβάδισμα της αμερικανικής αγοράς στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού για τα συστήματα AI.
Η ευρωπαϊκή ιεραρχία και η παγκόσμια κατάταξη
Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας τοποθετούνται η Γερμανία με 529 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 523 κέντρα δεδομένων, επιτυγχάνοντας επιδόσεις που ξεπερνούν ακόμη και εκείνες της Κίνας. Η ασιατική δύναμη φιλοξενεί 449 εγκαταστάσεις. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης κεφαλαίων στην Ευρώπη, διατηρώντας υποδομές που ξεπερνούν τις 100 μονάδες ανά κράτος.
Η βιομηχανία των κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη επικεντρώνεται παραδοσιακά στις λεγόμενες αγορές «FLAP-D», οι οποίες περιλαμβάνουν τη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και το Δουβλίνο. Οι πόλεις αυτές συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο των επενδύσεων και της επιχειρησιακής δραστηριότητας, καθώς συνδυάζουν κομβικά σημεία ανταλλαγής κίνησης στο διαδίκτυο και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Παρόλο που η Ιρλανδία ανήκει σε αυτή τη στρατηγική ομάδα, ο συνολικός αριθμός των κέντρων δεδομένων της παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της ηπείρου.
Παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις για επενδύσεις
Η επιλογή της τοποθεσίας για την κατασκευή νέων υποδομών επηρεάζεται από τέσσερις κρίσιμους παράγοντες, σύμφωνα με ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η διαθεσιμότητα φθηνής και αξιόπιστης ενέργειας αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για τους παρόχους, καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν τεράστιους πόρους για τη λειτουργία και την ψύξη τους. Παράλληλα, η ανθεκτική ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η πρόσβαση σε κατάλληλη γη και το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον καθορίζουν τη ροή των επενδύσεων, δημιουργώντας προκλήσεις για τις οικονομίες με χαμηλότερο εισόδημα.
Η έκθεση του Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence επισημαίνει ότι οι υποδομές αυτές αποτελούν τον πυρήνα της υπολογιστικής ισχύος. Οι αριθμοί των κέντρων δεδομένων δεν αποτυπώνουν πάντα το ακριβές μέγεθος ή τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων, αλλά προσφέρουν μια εικόνα της γεωγραφικής κατανομής της ισχύος. Η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα κάθε κράτους να υποστηρίξει τη λειτουργία αυτών των σύνθετων τεχνολογικών μονάδων σε μακροπρόθεσμη βάση.