Smartphone με AI agents φέρεται να αναπτύσσει η OpenAI

Προς την ανάπτυξη smartphone με AI agents εμφανίζεται να κινείται η OpenAI, με αναλυτικό σημείωμα του Ming-Chi Kuo να συνδέει την εταιρεία με τη MediaTek, την Qualcomm και τη Luxshare. Το σχέδιο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε ένα νέο βήμα της OpenAI στο hardware, πέρα από τις προηγούμενες αναφορές για συσκευή τύπου earbuds. Κατά τον αναλυτή, η OpenAI θα αναπτύξει smartphone chip με τη MediaTek και την Qualcomm, ενώ η Luxshare θα έχει ρόλο συν-σχεδιασμού και παραγωγής.

Το βασικό στοιχείο του σχεδίου δεν αφορά μόνο τη συσκευή, αλλά το μοντέλο χρήσης της. Το smartphone που περιγράφεται στο σημείωμα θα μπορούσε να βασίζεται σε AI agents αντί για το σημερινό μοντέλο των apps, ώστε οι χρήστες να ολοκληρώνουν εργασίες απευθείας μέσω του συστήματος. Η προσέγγιση αυτή αποδίδεται στην εκτίμηση ότι οι σημερινοί περιορισμοί πρόσβασης στα λειτουργικά συστήματα, τα οποία ελέγχονται κυρίως από την Apple και την Google, περιορίζουν το εύρος λειτουργιών που μπορεί να προσφέρει ένα AI app.

Το πιθανό πέρασμα από apps σε agents

Η υπόθεση εργασίας πίσω από το πιθανό OpenAI phone είναι ότι ο πλήρης έλεγχος hardware και λειτουργικού συστήματος θα επέτρεπε βαθύτερη ενσωμάτωση των AI agents. Στο σχετικό leak αναφέρεται ότι μόνο με έλεγχο και των δύο επιπέδων θα μπορούσε η OpenAI να προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία AI agent. Η λογική αυτή συνδέεται με την ιδέα ότι το smartphone καταγράφει σε πραγματικό χρόνο το περιβάλλον και τις συνήθειες του χρήστη, στοιχεία που θεωρούνται βασική είσοδος για real-time inference.

Το σημείωμα του Kuo αναφέρει ότι η συσκευή θα πρέπει να κατανοεί διαρκώς το context του χρήστη, με τον σχεδιασμό του επεξεργαστή να λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση μνήμης και την εκτέλεση μικρών μοντέλων στη συσκευή. Πιο σύνθετες ή απαιτητικές εργασίες θα μπορούσαν να αναλαμβάνονται από cloud AI, δημιουργώντας ένα μεικτό μοντέλο on-device και cloud επεξεργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, μικρά on-device models και cloud models εμφανίζονται ως συμπληρωματικά επίπεδα λειτουργίας.

Το χρονοδιάγραμμα και η εφοδιαστική αλυσίδα

Οι προδιαγραφές και οι προμηθευτές του smartphone αναμένεται, κατά τον Kuo, να οριστικοποιηθούν έως το τέλος του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η μαζική παραγωγή τοποθετείται χρονικά στο 2028. Το leak περιγράφει τη MediaTek και την Qualcomm ως συνεργάτες στην ανάπτυξη επεξεργαστών, ενώ παρουσιάζει τη Luxshare ως αποκλειστικό συνεργάτη σε επίπεδο system co-design και manufacturing. Για τη Luxshare, το project εμφανίζεται ως πιθανή ευκαιρία διαφοροποίησης, δεδομένης της θέσης της Hon Hai στην εφοδιαστική αλυσίδα της Apple.

Η εμπορική λογική του σχεδίου συνδέεται και με τη βάση χρηστών της OpenAI. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το ChatGPT πλησιάζει το 1 δισ. εβδομαδιαίους χρήστες, στοιχείο που θα μπορούσε να στηρίξει μια καταναλωτική συσκευή καθημερινής χρήσης. Στο leak αναφέρεται επίσης ότι η OpenAI θα μπορούσε να συνδυάσει hardware και συνδρομές, καθώς και να δημιουργήσει νέο οικοσύστημα AI agents για developers. Η OpenAI δεν είχε σχολιάσει την πληροφορία κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ρεπορτάζ.