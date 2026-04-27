Συμφωνία δισεκατομμυρίων υπέγραψε η Meta με την Amazon Web Services

Την προμήθεια δεκάδων εκατομμυρίων πυρήνων Graviton από την Amazon Web Services οριστικοποίησε η Meta Platforms Inc., στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των υποδομών cloud. Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση αποσκοπεί στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς πολύπλοκων συστημάτων agentic AI, επιτρέποντας στον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων να κλιμακώσει τις λειτουργίες του με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η δέσμευση αφορά την πρόσβαση σε τεράστια αποθέματα επεξεργαστικής ισχύος, με την προοπτική περαιτέρω επέκτασης των διαθέσιμων πόρων στο μέλλον, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας και των νέων μοντέλων που αναπτύσσει η μητρική εταιρεία του Facebook.
Η Meta ενσωματώνει τους επεξεργαστές Graviton5, οι οποίοι αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας custom silicon της Amazon, για να τροφοδοτήσει αυτόνομα συστήματα που εκτελούν σύνθετες εργασίες. Ο Nafea Bshara, αντιπρόεδρος της Amazon, τόνισε ότι η συνεργασία προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για inference και υπηρεσίες δεδομένων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση δισεκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως. Η χρήση αυτών των εξειδικευμένων chips επιτρέπει στην εταιρεία να διαχειρίζεται εντατικούς φόρτους εργασίας CPU με ταχύτητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Η Meta επιδιώκει πλέον να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο των υποδομών της, συνδυάζοντας ιδιόκτητα data centers με εξωτερικές cloud λύσεις υψηλής απόδοσης που προσφέρει το οικοσύστημα της AWS.
Η τεχνολογική υπεροχή των επεξεργαστών Graviton5
Οι επεξεργαστές Graviton5 βασίζονται στην αρχιτεκτονική της Arm Holdings και κατασκευάζονται με τη μέθοδο των τριών νανομέτρων, προσφέροντας 192 πυρήνες ανά μονάδα. Η AWS αναφέρει ότι η νέα γενιά είναι σημαντικά ταχύτερη από τους προκατόχους της, χάρη στην πενταπλάσια μνήμη L3 cache που διαθέτει. Αυτή η βελτίωση μειώνει δραστικά τον χρόνο μεταφοράς δεδομένων, επιταχύνοντας τις λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι αριθμητικοί υπολογισμοί και οι επεκτάσεις πινάκων. Η αρχιτεκτονική ISA των chips είναι ειδικά βελτιστοποιημένη για workloads τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας στα AI agents τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική αυτοματοποίηση εφαρμογών τρίτων μερών.
Το σύστημα AWS Nitro πλαισιώνει τους επεξεργαστές Graviton5, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της υποδομής και αφήνοντας περισσότερη υπολογιστική ισχύ διαθέσιμη για τις εφαρμογές των πελατών. Η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται μέσω της ασφαλούς μονάδας Nitro Isolation Engine, η οποία επαληθεύει την απομόνωση των εργασιών μεταξύ διαφορετικών χρηστών στο cloud. Ο Santosh Janardhan, επικεφαλής υποδομών της Meta, δήλωσε ότι η επέκταση στο οικοσύστημα Graviton αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία, καθώς επιτρέπει την αποτελεσματική κλιμάκωση των φιλοδοξιών της στην τεχνητή νοημοσύνη. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη συμφωνία της Meta για την υιοθέτηση των επεξεργαστών AGI της Arm, ενισχύοντας το υβριδικό μοντέλο υποδομών.
Στρατηγική διαφοροποίηση υποδομών για το μέλλον
Η προσέγγιση της Meta βασίζεται στην αρχή της ευελιξίας, επενδύοντας ταυτόχρονα σε δικό της hardware και σε συνεργασίες με κορυφαίους παρόχους cloud υπηρεσιών. Η ενσωμάτωση των πυρήνων Graviton επιτρέπει στην εταιρεία να επιλέγει την καταλληλότερη αρχιτεκτονική ανά workload, βελτιστοποιώντας το κόστος και την απόδοση σε παγκόσμια κλίμακα. Τα συστήματα agentic AI απαιτούν συνεχή συλλογισμό και σχεδιασμό, λειτουργίες που οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές μπορούν να υποστηρίξουν με τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία. Με τη συμφωνία αυτή, η Meta καθίσταται ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες custom silicon παγκοσμίως, θωρακίζοντας την τεχνολογική της υπεροχή στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων.