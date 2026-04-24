ΕΕΤΤ: Νέος πρόεδρος ο Δημήτρης Βαρουτάς αντιπρόεδρος Τηλεπικοινωνιών ο Άκης Μαρκάτος

Όπως έγινε γνωστό την ερχόμενη Τρίτη θα περάσει από ακρόαση στη Βουλή ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, Δημήτρης Βαρουτάς, που προορίζεται για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής, ο Άκης (Σωτήρης) Μαρκάτος για τη θέση του αντιπροέδρου για τις τηλεπικοινωνίες και ο Αντώνης Κάργας για αντιπρόεδρος με ευθύνη τα ταχυδρομεία.

O κ. Βαρουτάς, διετέλεσε αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ από τον Φεβρουάριο του 2020 και μέχρι τον Φεβρουάριο φέτος που έληξε η θητεία του.

Κατέχει πτυχίο φυσικής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ηλεκτρονική και ραδιοηλεκτρολογία και επίσης, διδακτορικό δίπλωμα στον σχεδιασμό και την τεχνοοικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το 2005, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Διετέλεσε επίσης αναπληρωτής αντιπρόεδρος και Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), το διάστημα 2007-2016.

Ο κ. Μαρκάτος, είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. σε Modern & Applied Optics από το University of Reading.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων στο Venture Capital fund της Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E.

Επίσης, ήταν υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο την μεταφορά τεχνολογίας στην βιομηχανία στον τομέα των Optical Fiber Communications.

Ακόμη, έχει διατελέσει σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association), εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΤΑΔ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Συμμετοχές 5G (ταμείο Φαιστός).