Συσπειρώσεις στην αγορά για τον στρατιωτικό δορυφόρο

Κινήσεις συγκρότησης σχημάτων καταγράφονται στην αγορά ενόψει του έργου του στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, με τη συνεργασία της Airbus με τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα να αποτελεί την πρώτη σαφή ένδειξη.

Παρότι ο σχετικός διαγωνισμός δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE και η προεργασία που έχει προηγηθεί με το RFI του 2024 έχουν ήδη ενεργοποιήσει τους βασικούς παίκτες.

Το έργο, με προϋπολογισμό που εκτιμάται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών (MILSATCOM), συμπεριλαμβανομένου δορυφόρου και επίγειων υποδομών εθνικής ιδιοκτησίας.

Η προετοιμασία του project ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, όταν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης απηύθυναν πρόσκληση υποβολής πληροφοριών (RFI) προς τη διεθνή και εγχώρια διαστημική βιομηχανία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του συστήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία Airbus – ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, η οποία αποτελεί κίνηση προετοιμασίας ενόψει της επόμενης φάσης. Όπως ανακοινώθηκε χθες, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για λύσεις άμυνας και διαστήματος, με αιχμή τις στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες.

Η αναφορά στη σχετική ανακοίνωση ότι «η προσπάθεια ξεκινά με το Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δορυφόρων» αποτυπώνει την κατεύθυνση της συνεργασίας και ευθυγραμμίζεται με τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς, ενώ η Airbus δηλώνει ότι προσφέρει «ευρωπαϊκή λύση που διασφαλίζει την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία».

Η συγκεκριμένη συνεργασία δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να κινηθεί η αγορά, με διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους να αναζητούν συνεργασίες με εγχώριους παίκτες που διαθέτουν εμπειρία σε έργα υποδομών, ενέργειας και ψηφιακών εφαρμογών.

Η παράμετρος της εγχώριας συμμετοχής θεωρείται κρίσιμη, καθώς στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η υλοποίηση μέρους του έργου στην Ελλάδα, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανικής βάσης.

Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει με την ενίσχυση της παρουσίας της Airbus στην ελληνική αγορά, μέσω της λειτουργίας νέου γραφείου στην Αθήνα, το οποίο θα υποστηρίζει έργα σε τομείς άμυνας, πολιτικών εφαρμογών και κρίσιμων υποδομών.

Από την πλευρά του, ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα διαθέτει ήδη δραστηριότητα σε έργα ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών Internet of Things (IoT), με συμμετοχή σε έργα που συνδέονται με τη διαχείριση δεδομένων και την παρακολούθηση υποδομών.

Ενδεικτική είναι η υλοποίηση του έργου παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων για την ΑΑΔΕ, που εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τελωνειακών αρχών.