SmartTalks #114: Μιχάλης Χρονόπουλος, G4S Telematix – Στρατηγική ασφαλούς κινητικότητας!

Η σύγχρονη επιχειρηματικότητα εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή λειτουργία, αλλά έναν κεντρικό πυλώνα της επιχειρησιακής συνέχειας και της ανθεκτικότητας των οργανισμών. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Μιχάλης Χρονόπουλος, General Manager της G4S Telematix, αναλύει πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και η στρατηγική αξιοποίηση των δεδομένων επαναπροσδιορίζουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα από την οπτική ενός παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της ασφάλειας, η συζήτηση αναδεικνύει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές μεθόδους επιτήρησης σε ένα μοντέλο πρόβλεψης και δυναμικής διαχείρισης κινδύνων. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι η ουσιαστική θωράκιση προκύπτει μέσα από τον στρατηγικό μετασχηματισμό των δεδομένων σε εφαρμόσιμη γνώση, μετατρέποντας τις λύσεις ασφαλείας σε εργαλείο βιώσιμης καινοτομίας και ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Χρονόπουλου, η έννοια της «ασφαλούς κινητικότητας» έχει υποστεί μια ριζική δομική αλλαγή τα τελευταία έτη, απομακρυνόμενη οριστικά από την απλοϊκή απεικόνιση ενός στίγματος στον χάρτη. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η σύγχρονη τηλεματική δεν περιορίζεται στην παθητική παρακολούθηση ενός στόλου, αλλά υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει στην ενεργή διαχείριση του ρίσκου. Κατά την κρίση του, η πραγματική αξία παράγεται όταν τα δεδομένα που συλλέγονται από το πεδίο αξιοποιούνται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους οργανισμούς να δρουν προληπτικά. Η G4S Telematix, ως μέλος ενός παγκόσμιου ομίλου με 800.000 στελέχη, επεκτείνει τις υπηρεσίες της πέρα από τη στατική φύλαξη, στοχεύοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα φορτία υψηλής αξίας. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στην επιχείρηση να προβλέπει δυσμενείς καταστάσεις, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση της πληροφορίας οδηγεί σε κρίσιμες αποφάσεις που προστατεύουν άμεσα την κερδοφορία.

Η διαχείριση επιχειρησιακών προτύπων σε περισσότερες από 40 χώρες αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Χρονόπουλο, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για έναν διεθνή παίκτη στην αγορά του security. Ο ίδιος περιγράφει τη δυσκολία του συντονισμού όταν ένα φορτίο διασχίζει πολλαπλά σύνορα με οδηγούς διαφορετικής εθνικότητας, ερχόμενο αντιμέτωπο με διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια και τοπικές ιδιαιτερότητες. Για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ομοιομορφία, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά ενισχυμένο και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών που ενεργοποιείται ακαριαία στο κατάλληλο σημείο. Κατά την άποψή του, η επιτυχία σε αυτό το επίπεδο εξαρτάται από την ικανότητα επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και την ακριβή γνώση του ποια αρχή πρέπει να ενημερωθεί σε κάθε γεωγραφική επικράτεια. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, παρά τις προκλήσεις που θέτουν η γλώσσα και οι τοπικοί κανονισμοί, εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ανταπόκρισης παγκοσμίως.

Στον εξειδικευμένο τομέα των μεταφορών υψηλού κινδύνου, ο καλεσμένος υποστηρίζει ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως «δίκοπο μαχαίρι», καθώς αξιοποιείται πλέον συστηματικά και από το οργανωμένο έγκλημα. Όπως εξηγεί ο κ. Χρονόπουλος, οι εγκληματικές οργανώσεις διαθέτουν κίνητρο, χρόνο και επιμονή, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία της τηλεματικής υπερτερεί των παραδοσιακών μεθόδων προσφέροντας αυξημένο «visibility» και καλύτερη εποπτεία στο πεδίο. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η τεχνολογική υπεροχή είναι απαραίτητο συστατικό για την προστασία φορτίων υψηλού κινδύνου, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά για να μειώνει το ρίσκο αντί να δημιουργεί νέα κενά ασφαλείας. Η ικανότητα της επιχείρησης να κατανοεί βαθιά τι συμβαίνει στο πεδίο δράσης αποτελεί την απάντηση στις ολοένα και πιο σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζει η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα.

Η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα, με τον κ. Χρονόπουλο να τονίζει τη σημασία της θωράκισης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός του ελεγχόμενου εταιρικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική συνεργασία με τη Samsung αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, καθώς προσφέρει αξιόπιστο hardware που εγγυάται τη λειτουργία των συστημάτων σε κρίσιμες στιγμές. Ο ίδιος αναφέρει ότι η χρήση συσκευών που υποστηρίζονται από το λογισμικό «Knox» επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία χιλιάδων ανθρώπων στο πεδίο, εξασφαλίζοντας άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις ανάγκης. Κατά την ανάλυσή του, η επιλογή συνεργατών με γνώμονα την ποιότητα μειώνει την ανάγκη για διορθωτικές παρεμβάσεις και αυξάνει την εμπιστοσύνη του τελικού χρήστη. Η τεχνολογία εδώ λειτουργεί ως ασπίδα για το ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας μια συνεχή σύνδεση με το κέντρο ελέγχου και διασφαλίζοντας την προσωπική ασφάλεια του προσωπικού σε απομακρυσμένες περιοχές.

Παρά την κυριαρχία των αυτοματισμών, ο ανθρώπινους παράγοντας παραμένει για τον κ. Χρονόπουλο το στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά και ο πιθανός «αδύναμος κρίκος» αν δεν υποστηριχθεί σωστά. Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην πρόβλεψη σεναρίων κρίσης μέσω αυστηρών «SOPs», ώστε την κρίσιμη στιγμή να μην απαιτείται λήψη αποφάσεων υπό πίεση, αλλά εφαρμογή προκαθορισμένων διαδικασιών. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η διαχείριση κρίσης απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό security που διαθέτει την απαραίτητη κρίση για να διαχειριστεί το απρόβλεπτο στοιχείο. Η τεχνολογία, αν και απαραίτητη, δεν μπορεί να διασφαλίσει το απόλυτο αποτέλεσμα χωρίς την παρέμβαση ενός επαγγελματία που γνωρίζει πώς να ερμηνεύσει σωστά την πληροφορία. Αυτή η ισορροπία μεταξύ τεχνολογικής ακρίβειας και ανθρώπινης γνώσης είναι που διαφοροποιεί έναν επαγγελματικό σταθμό λήψης σημάτων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος ως ο αδύναμος κρίκος της επιχειρησιακής αλυσίδας.

Κλείνοντας, ο κ. Χρονόπουλος αναφέρεται στο παράδοξο της ασφάλειας, όπου η επιτυχία συχνά οδηγεί στη λανθασμένη εντύπωση ότι η επένδυση είναι περιττή επειδή δεν συμβαίνουν περιστατικά. Υποστηρίζει σθεναρά ότι η ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο κερδοφορίας και όχι ως αναγκαίο έξοδο, καθώς οι απώλειες από ένα περιστατικό είναι πολλαπλάσιες του κόστους πρόληψης. Η ωριμότητα μιας επιχείρησης κρίνεται από την ικανότητά της να υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, ενοποιώντας τη διάσπαρτη πληροφορία από πολλαπλά συστήματα σε μια ενιαία πλατφόρμα. Κατά την κρίση του, η χρήση «AI» τεχνολογιών θα ενισχύσει περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα για τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους. Η ουσιαστική θωράκιση επιτυγχάνεται μόνο όταν η κεντροποιημένη πληροφορία επιτρέπει στη διοίκηση να αναγνωρίζει τάσεις και να επενδύει στρατηγικά στην ασφάλεια των περιουσιακών της στοιχείων, διασφαλίζοντας το μέλλον του οργανισμού.

